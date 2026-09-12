El balance de Kiara Montes tras la eliminación de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley: “En Lima no son los únicos que están tristes”

Kiara Montes puso el foco al encuentro ante Chile para cerrar su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley con una victoria. Crédito: Instagram Sergio Moreno.

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La selección peruana de vóley atraviesa un momento adverso en el Campeonato Sudamericano. El equipo dirigido por Antonio Rizola perdió sus cuatro partidos en el certamen y quedó sin posibilidades de acceder al Mundial 2027. Tras la última caída ante Colombia, Kiara Montes hizo una autocrítica sobre el desempeño del plantel y puso la mira en el duelo frente a Chile, el último compromiso de la ‘bicolor’.

Perú llegó al torneo con la expectativa de competir por uno de los cupos disponibles para la cita mundialista, pero no pudo sostener su rendimiento ante sus rivales. Las derrotas ante Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia dejaron al combinado nacional en el fondo de la clasificación, a falta de una fecha para el cierre de su participación.

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Montes, capitana de la selección, reconoció que las rivales lograron identificar las principales fortalezas del equipo peruano. La atacante también consideró que el plantel tuvo pasajes positivos, aunque no fueron suficientes para trasladarlos a los resultados.

“Siento que los otros equipos nos estudiaron muy bien”, declaró la voleibolista en diálogo con ‘Elpoli.pe’. Sobre el estreno ante Argentina, señaló que Perú contaba con información previa sobre su oponente y que las incorporaciones de Aixa Vigil y Brenda Lobatón representaban una ventaja, debido a que no habían disputado los amistosos anteriores.

La selección peruana cayó en su cuarto encuentro en el certamen continental y la capitana expresó el deseo del equipo de cerrar la participación con una victoria sobre Chile. Crédito: Instagram Elpoli.pe.

Perú no pudo sostener sus buenos pasajes ante Brasil y Venezuela

La evaluación de Montes incluyó los partidos ante Brasil y Venezuela. Frente al conjunto brasileño, Perú tuvo momentos competitivos al inicio de los tres sets, según relató la jugadora. Sin embargo, la diferencia física, técnica y ofensiva de la selección rival terminó por inclinar el encuentro.

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“Contra Brasil nos preparamos igual para jugar. Yo lamentablemente no pude jugar por lo que me pasó el día anterior, pero creo que todas las chicas, los primeros momentos de los tres sets fueron muy buenos”, afirmó. Luego añadió que Brasil “nos pasó un poco por encima” por el nivel de sus jugadoras y su capacidad de definición.

El cruce con Venezuela dejó otra lectura dentro del grupo. Montes sostuvo que la ansiedad afectó al equipo peruano y que esa situación impidió encontrar respuestas durante el desarrollo del encuentro. “Estábamos muy aceleradas y las cosas no nos salían”, expresó.

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Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

La atacante destacó, además, la preparación de la selección venezolana. A su juicio, el rival neutralizó a jugadoras que habían aportado puntos y alivio en anteriores partidos disputados en Lima. “No hay que desmerecer lo que ellas hicieron. También es una selección que se viene preparando muy bien y viene trabajando duro”, manifestó.

Kiara Montes habló de una reunión tras las derrotas

La seguidilla de resultados también tuvo impacto en el ánimo de las voleibolistas. Montes reveló que el plantel mantuvo una conversación interna luego de la derrota que confirmó la eliminación. Allí, cada integrante pudo exponer cómo atravesaba el momento del equipo.

“En Lima no son los únicos que están tristes. Nosotras de verdad hemos estado. Ha sido bien duro pararse de esa derrota”, dijo la jugadora, en referencia a la desazón de los aficionados y del propio grupo.

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El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Según contó, Rizola suele convocar este tipo de reuniones al término de los torneos, aunque esta vez ocurrió antes de lo previsto. El objetivo fue afrontar la frustración por una campaña que quedó lejos de las metas planteadas antes del Sudamericano.

“El equipo estaba con la mentalidad muy quebrada por lo que pasó, porque veníamos con la mentalidad de querer lograr algo y cuando no se da es bastante duro por todo lo que se ha trabajado”, explicó Montes.

Perú buscará evitar el último lugar ante Chile

La selección nacional tendrá una última oportunidad para cerrar el torneo con una victoria. Perú enfrentará a Chile con la necesidad de recuperarse tras cuatro derrotas consecutivas y evitar terminar en el último puesto del Campeonato Sudamericano.

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El antecedente reciente no favorece a la ‘bicolor’. En julio, durante la última Copa Sudamericana de Vóley disputada en Lima, el equipo chileno venció a Perú por 3-0. Ese resultado obliga al plantel de Rizola a corregir los problemas que aparecieron durante el campeonato.

Perú se enfrenta a Chile por la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Montes aseguró que el grupo ya conversó sobre la necesidad de reaccionar. “El campeonato todavía sigue, nos queda un partido y creo que hemos tratado de hacer algo mejor a comparación del partido pasado”, sostuvo. Perú y Chile jugarán a las 13:00 horas de este domingo 13 de septiembre, con transmisión de Latina TV y el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

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