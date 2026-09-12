Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos: triunfazo frente Venezuela por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos

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El sueño mundialista se hizo realidad para Argentina. Las ‘panteras’ lograron festejar un contundente triunfo por 3-0 frente Venezuela por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026, y obtuvo su clasificación al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Panamericanos Lima 2027.

A falta de una jornada, las ‘albiceleste’ lograron su objetivo de realizar una gran campaña en el torneo internacional, donde no perdió ningún encuentro y supo defender su liderato en la tabla de posiciones.

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Argentina clasificó al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027

Así fue el contundente triunfo de Argentina frente Venezuela

La selección argentina venció a Venezuela por 3-0 y aseguró su lugar en la final del Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026. El triunfo se resolvió con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21. Bianca Cugno sumó 15 puntos para el conjunto argentino.

La victoria también le otorgó a las ‘panteroas’ la clasificación al Mundial de 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, y a los Juegos Panamericanos de ese mismo año. El equipo argentino se mantiene con puntaje perfecto en el torneo tras sus victorias frente a Perú, Colombia, Chile y ahora la ‘vinotinto’.

Las 'albicelestes' se impusieron con la 'vinotinto' por la fecha 4 del torneo internacional. (Latina TV)

Próximo partido de Argentina en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Las Panteras clasificaron al Mundial 2027 tras vencer a Venezuela por 3-0 en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La selección argentina aseguró su presencia en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

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El próximo desafío será ante Brasil este domingo 13 de septiembre a las 10.00, hora de Perú, en el Maracanãzinho, por la quinta fecha del certamen. Y podría ser una final adelantada debido a que ambos equipos están en la cima de la tabla de posiciones.

El equipo albiceleste buscará también avanzar en su objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Sergio Moreno