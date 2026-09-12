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Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos: triunfazo frente Venezuela por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El equipo de Facundo Morando celebró su cuarta victoria consecutiva tras derrotas por 3-0 a la ‘vinotinto’ y aseguró su pase a la próxima Copa del Mundo que se jugará en

Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos
Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos
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El sueño mundialista se hizo realidad para Argentina. Las ‘panteras’ lograron festejar un contundente triunfo por 3-0 frente Venezuela por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026, y obtuvo su clasificación al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Panamericanos Lima 2027.

A falta de una jornada, las ‘albiceleste’ lograron su objetivo de realizar una gran campaña en el torneo internacional, donde no perdió ningún encuentro y supo defender su liderato en la tabla de posiciones.

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Argentina clasificó al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027
Argentina clasificó al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027

Así fue el contundente triunfo de Argentina frente Venezuela

La selección argentina venció a Venezuela por 3-0 y aseguró su lugar en la final del Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026. El triunfo se resolvió con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21. Bianca Cugno sumó 15 puntos para el conjunto argentino.

La victoria también le otorgó a las ‘panteroas’ la clasificación al Mundial de 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, y a los Juegos Panamericanos de ese mismo año. El equipo argentino se mantiene con puntaje perfecto en el torneo tras sus victorias frente a Perú, Colombia, Chile y ahora la ‘vinotinto’.

Las 'albicelestes' se impusieron con la 'vinotinto' por la fecha 4 del torneo internacional. (Latina TV)

Próximo partido de Argentina en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Las Panteras clasificaron al Mundial 2027 tras vencer a Venezuela por 3-0 en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. La selección argentina aseguró su presencia en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos y Canadá.

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El próximo desafío será ante Brasil este domingo 13 de septiembre a las 10.00, hora de Perú, en el Maracanãzinho, por la quinta fecha del certamen. Y podría ser una final adelantada debido a que ambos equipos están en la cima de la tabla de posiciones.

El equipo albiceleste buscará también avanzar en su objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026.
Bianca Cugno reconoció el buen nivel de Perú en el partidazo ante Argentina por el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Sergio Moreno

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