Perú Deportes

Brasil vs Argentina: día, hora y canal TV de la gran final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Las brasileñas y argentinas definirán el título internacional y un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ambos equipos llegan invictos. Conoce los detalles del partidazo

Brasil se medirá con Argentina para definir al campeón del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Brasil se medirá con Argentina para definir al campeón del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Guardar

Sale el campeón. Brasil y Argentina protagonizarán la gran final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Ambos equipos hicieron los méritos necesarios para luchar por el título internacional y un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, duelo que será de pronóstico reservado debido a sus jerarquías.

Tanto argentinas como brasileñas llegan invictas a la definición por el trofeo y no solo eso, las dos escuadras aseguraron su clasificación al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Panamericanos Lima 2027. El equipo de Facundo Morando irá por su primera copa en un Sudamericano, mientras que la ‘canarinha’ buscará sumar un galardón más en su historia.

PUBLICIDAD

Brasil vs Argentina: día y hora de la final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La definición del título del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre en el Maracanãzinho. El horario establecido será a las 10:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con Miami como referencia, el pitazo inicial está previsto para las 11:00 horas.

Brasil, país anfitrión del torneo, tendrá el partido desde las 12:00 horas. Ese mismo horario se aplicará en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026.
Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV

Canal TV para ver Brasil vs Argentina por la final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La final entre Brasil y Argentina por el Campeonato Sudamericano 2026 podrá verse en señal abierta a través de Latina TV. La transmisión estará disponible en los canales 2 y 702 en alta definición. Los usuarios también tendrán acceso sin costo desde la aplicación y la página web de la emisora, en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

PUBLICIDAD

El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol ofrecerá otra alternativa gratuita para seguir el encuentro en directo. Infobae Perú acompañará la definición con información previa y el minuto a minuto de las acciones. El portal publicará las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la tabla de posiciones al término de la competencia.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así llegan Brasil y Argentina a la gran final

La selección brasileña cerró invicta sus cuatro primeros partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 tras imponerse por 3-0 ante Chile. Brasil resolvió el duelo con parciales de 25-13, 30-28 y 25-11. La victoria le permitió llegar a 12 puntos en la clasificación.

El equipo anfitrión derrotó también a Venezuela, Perú y Colombia, siempre sin ceder sets. Esa campaña le aseguró uno de los tres cupos sudamericanos para la Copa Mundial de Voleibol 2027. El Mundial se disputará entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre de 2027, con la participación de 32 selecciones nacionales.

La escuadra brasileña se impuso sobre la chilena por 3-0 y clasificó al Mundial. (Latina Deportes)

Por su lado, la selección argentina avanzó a la final del Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026 tras imponerse por 3-0 ante Venezuela. Las ‘panteras’ ganaron con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21. Bianca Cugno aportó 15 puntos para el equipo argentino.

El resultado aseguró la clasificación de Argentina al Mundial 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá, además de los Juegos Panamericanos de ese año. El conjunto albiceleste continúa invicto luego de sus triunfos ante Perú, Colombia, Chile y Venezuela.

Las 'albicelestes' se impusieron con la 'vinotinto' por la fecha 4 del torneo internacional. (Latina TV)

Temas Relacionados

Campeonato Sudamericano de vóleySelección Brasil de vóleySelección argentina de vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Bajo la dirección del argentino, los ‘guerreros’ demostraron su mejor versión, llegando al segundo lugar del primer torneo corto del año. Una mala racha en la reanudación del certamen peruano, reflejada en cinco caídas al hilo, se lo llevó por delante

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana llega tras la derrota ante Venezuela, resultado que la dejó sin posibilidades de clasificar al Mundial. El elenco ‘cafetero’, en cambio, buscará asegurar su boleto a la máxima competencia de la FIVB. Sigue todas las incidencias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

’Blanquiazules’ y ’cremas’ se verán las caras por segunda vez en el año en un duelo clave para ambas escuadras. El estadio Alejandro Villanueva se alista para un compromiso que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de duelos emocionantes: Alianza Lima y Universitario protagonizarán el clásico peruano, Perú buscará su primer triunfo ante Colombia en el Campeonato Sudamericano de vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Héctor Cúper preparan ss mejores armas para llevarse el clásico en Matute. Ambos técnicos presentarán novedades en sus equipos, ¿quién se llevará el duelo?

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

TC ordena restituir a Dante Farro como fiscal superior: Fue destituido por el caso La Centralita hace más de 10 años

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

ENTRETENIMIENTO

Joaquín de Orbegoso vuelve al teatro con ‘La Cabaña’ y cumple un pendiente con Osvaldo Cattone: “Nunca logramos concretarlo”

Joaquín de Orbegoso vuelve al teatro con ‘La Cabaña’ y cumple un pendiente con Osvaldo Cattone: “Nunca logramos concretarlo”

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

“No te vamos a soltar hasta que te mates”: los mensajes de amenaza que recibió Magaly Medina

Teletón 2026 inició su jornada solidaria: la cifra recaudada y la emoción de Christian Rivero al ver caminar a uno de los pacientes

Mafer Neyra se casa hoy con Ernesto Cabieses y comparte las primeras horas de su boda desde el hotel Marriott

DEPORTES

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026