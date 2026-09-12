Brasil vs Argentina: día, hora y canal TV de la gran final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Brasil se medirá con Argentina para definir al campeón del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

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Sale el campeón. Brasil y Argentina protagonizarán la gran final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Ambos equipos hicieron los méritos necesarios para luchar por el título internacional y un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, duelo que será de pronóstico reservado debido a sus jerarquías.

Tanto argentinas como brasileñas llegan invictas a la definición por el trofeo y no solo eso, las dos escuadras aseguraron su clasificación al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Panamericanos Lima 2027. El equipo de Facundo Morando irá por su primera copa en un Sudamericano, mientras que la ‘canarinha’ buscará sumar un galardón más en su historia.

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Brasil vs Argentina: día y hora de la final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La definición del título del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre en el Maracanãzinho. El horario establecido será a las 10:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y México. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con Miami como referencia, el pitazo inicial está previsto para las 11:00 horas.

Brasil, país anfitrión del torneo, tendrá el partido desde las 12:00 horas. Ese mismo horario se aplicará en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Brasil debutó con un contundente 3-0 sobre Venezuela en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV

Canal TV para ver Brasil vs Argentina por la final del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La final entre Brasil y Argentina por el Campeonato Sudamericano 2026 podrá verse en señal abierta a través de Latina TV. La transmisión estará disponible en los canales 2 y 702 en alta definición. Los usuarios también tendrán acceso sin costo desde la aplicación y la página web de la emisora, en teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

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El canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol ofrecerá otra alternativa gratuita para seguir el encuentro en directo. Infobae Perú acompañará la definición con información previa y el minuto a minuto de las acciones. El portal publicará las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la tabla de posiciones al término de la competencia.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así llegan Brasil y Argentina a la gran final

La selección brasileña cerró invicta sus cuatro primeros partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 tras imponerse por 3-0 ante Chile. Brasil resolvió el duelo con parciales de 25-13, 30-28 y 25-11. La victoria le permitió llegar a 12 puntos en la clasificación.

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El equipo anfitrión derrotó también a Venezuela, Perú y Colombia, siempre sin ceder sets. Esa campaña le aseguró uno de los tres cupos sudamericanos para la Copa Mundial de Voleibol 2027. El Mundial se disputará entre el 20 de agosto y el 5 de septiembre de 2027, con la participación de 32 selecciones nacionales.

La escuadra brasileña se impuso sobre la chilena por 3-0 y clasificó al Mundial. (Latina Deportes)

Por su lado, la selección argentina avanzó a la final del Campeonato Sudamericano de vóley femenino 2026 tras imponerse por 3-0 ante Venezuela. Las ‘panteras’ ganaron con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21. Bianca Cugno aportó 15 puntos para el equipo argentino.

El resultado aseguró la clasificación de Argentina al Mundial 2027, que tendrá como sedes a Estados Unidos y Canadá, además de los Juegos Panamericanos de ese año. El conjunto albiceleste continúa invicto luego de sus triunfos ante Perú, Colombia, Chile y Venezuela.

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Las 'albicelestes' se impusieron con la 'vinotinto' por la fecha 4 del torneo internacional. (Latina TV)