Carril bidireccional de la avenida Arequipa proyecta una siguiente etapa tras los primeros resultados del plan piloto

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El Carril Bus Bidireccional de la avenida Arequipa se encamina hacia una siguiente etapa luego de las primeras cuatro semanas de funcionamiento del tramo piloto. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) evalúa los resultados de la medida, que busca reorganizar el tránsito y dar mayor prioridad a los buses del Corredor Azul.

Uno de los principales resultados registrados corresponde al tiempo de recorrido de los buses en el tramo intervenido. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el desplazamiento pasó de 10 a 6 minutos. A ello se suma la continuidad del tránsito de cerca de 5.000 ciclistas que utilizan diariamente la avenida Arequipa.

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Mientras se evalúa el funcionamiento de esta primera fase, la autoridad mantendrá orientadores y fiscalizadores en distintos puntos de la vía. El objetivo es facilitar la adaptación de los usuarios al nuevo esquema y mantener el orden en la circulación de buses, vehículos particulares y bicicletas.

La primera etapa del Carril Bus Bidireccional muestra sus primeros resultados

El Carril Bus Bidireccional de la avenida Arequipa comenzó a operar el sábado 22 de agosto en un tramo de 1,5 kilómetros, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y la calle Emilio Fernández, en el Cercado de Lima.

En este sector, los buses del Corredor Azul utilizan un carril para desplazarse en ambos sentidos. La distribución busca priorizar el transporte público y aprovechar de manera distinta el espacio disponible en una de las principales vías que conecta el centro de Lima con otros distritos.

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Según la ATU, uno de los efectos observados durante estas primeras semanas fue la reducción del tiempo de viaje de los buses en el tramo piloto. El recorrido pasó de 10 a 6 minutos, resultado que forma parte de los indicadores que la entidad toma en cuenta para evaluar el desempeño de la intervención.

El proyecto también contempla cambios para los demás usuarios de la vía. Los vehículos particulares que se dirigen hacia Miraflores pueden continuar utilizando la avenida Arequipa, mientras que para llegar hacia el Cercado se recomendaron rutas alternativas como Petit Thouars, Paseo de la República y Salaverry.

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Cerca de 5.000 ciclistas mantienen sus recorridos por la avenida Arequipa

La intervención también mantiene como uno de sus puntos de seguimiento la circulación de bicicletas. La ATU informó que cerca de 5.000 ciclistas continúan desplazándose diariamente por los seis kilómetros de la avenida Arequipa, que atraviesa Miraflores, San Isidro, Lince y el Cercado de Lima.

La entidad señaló que los recorridos se desarrollan con mayor orden y respeto de la señalización gracias al trabajo de orientadores y fiscalizadores desplegados en puntos estratégicos. El personal brinda indicaciones a quienes utilizan la vía y contribuye a evitar conflictos durante la circulación.

La avenida Arequipa también permite conectar los desplazamientos en bicicleta con otros importantes ejes viales, entre ellos Angamos, Aramburú, Alejandro Tirado, 28 de Julio y 9 de Diciembre. Además, los usuarios pueden enlazar sus viajes con otros servicios de transporte público, como el Metropolitano.

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“Hay un incremento importante de usuarios porque están confiando en el sistema del Carril Bus. Además, el volumen de ciclistas en la avenida Arequipa se mantiene, con apoyo del personal de la ATU”, afirmó Daniel Gonzales, vocero de la entidad. Según explicó, este escenario refleja una convivencia entre el transporte público y el ciclismo.

Un ciclista transita por la ciclovía de la avenida Arequipa en Lima junto a un autobús del Corredor Azul. (Foto: ATU)

La ATU prepara el siguiente paso del proyecto en la avenida Arequipa

Con miras a la siguiente etapa del Carril Bus Bidireccional Arequipa, la ATU mantendrá el despliegue de orientadores y fiscalizadores en la avenida. El personal continuará brindando información a los usuarios en los paraderos y orientando a los ciclistas sobre la señalización implementada.

Este acompañamiento permitirá observar el comportamiento de la vía mientras continúa la evaluación de la primera fase. La autoridad busca identificar dificultades que puedan presentarse durante la operación y realizar los ajustes necesarios antes de avanzar con las próximas acciones.

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Se ha implementado un plan piloto de 30 días en la Avenida Arequipa, que establece un carril bidireccional de uso exclusivo para los buses del Corredor Azul. Conoce los detalles de la medida, los desvíos para vehículos particulares y las primeras reacciones de los usuarios | América TV

La primera etapa también incluyó el traslado de dos paraderos del Corredor Azul hacia el separador central de la avenida Arequipa, con el propósito de facilitar el embarque y desembarque de pasajeros. La intervención mantiene la ciclovía existente y tampoco contempla la eliminación de árboles.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el seguimiento de los resultados permitirá continuar evaluando el modelo de circulación. Por ahora, la siguiente etapa se perfila como el próximo paso del proyecto, mientras la entidad mantiene el monitoreo del transporte público y de los demás usuarios de la avenida.

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