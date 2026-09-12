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Jorge Espejo consigue una oportunidad en el extranjero: emigró para dirigir a Jaguares FC en la Liga Premier MX

El ‘Doctor’ vuelve al ruedo después de un lustro inactivo y lo hará en una división de honor de México, conduciendo a un elenco histórico que se encuentra en plena reconstrucción

Jorge Espejo se hará cargo de la institución de Chiapas. - Crédito: Jaguares FC
Jorge Espejo se hará cargo de la institución de Chiapas. - Crédito: Jaguares FC
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Jorge Espejo está de regreso en los banquillos, aunque no necesariamente en el fútbol peruano. El director técnico, ahora, dispondrá de un reto muy estimulante al haber sido designado como nuevo conductor del histórico Jaguares FC, que actualmente milita en la Liga Premier MX.

A través de sus canales sociales oficiales, la institución chiapaneca, que hace una década era un claro animador de la Liga MX, anunció la contratación del profesional peruano, quien acaso tendrá el desafío más importante de su dilata carrera como líder.

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Jorge Espejo durante su etapa como entrenador de Unión Huaral. - Crédito: Difusión
Jorge Espejo durante su etapa como entrenador de Unión Huaral. - Crédito: Difusión

“¡Bienvenido a Jaguares FC, Jorge Luis Espejo Miranda! Le damos la bienvenida a Jorge Luis Espejo Miranda, exfutbolista y director técnico peruano, conocido como “El Doctor”. Con experiencia en la Liga 1 de Perú y en gerencia deportiva, llega para aportar su conocimiento", fue el mensaje de presentación.

No es menos cierto que su sapiencia en las principales categorías del fútbol en Perú le confieren galones, pero habrá que ver si con ellos será suficiente para que realice una campaña importante en lo que supone su primera andadura en el extranjero.

Una vida ligada al fútbol

Jorge Espejo siempre ha estado ligado al fútbol. A mediados de la década de los noventa hizo su estreno oficial como jugador, ubicándose siempre en el centro del campo, con la camiseta del Sport Boys, club con el que se ha identificado y al que ha representado en tres etapas posteriores.

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Su trayectoria prosiguió en otros elencos como la Guardia Republicana, Alianza Lima, FBC Melgar, Unión Huaral, Universidad San Martín y Total Chalaco, con el que se retiró en el 2009 después de cerca de 15 años en ejercicio. Nunca levantó títulos ni distinciones personales.

Jorge Espejo se confesó con Infobae Perú: la insólita anécdota con Jorge Sampaoli, el consejo a Bryan Reyna y su deseo de dirigir a Sporting Cristal.
Jorge Espejo aprendió de Jorge Sampaoli y siempre anheló dirigir a Sporting Cristal. - Crédito: Composición Infobae

Asumido el retiro, un año más tarde, Jorge Espejo dio inicio a su etapa como entrenador. Arrancó en el ascenso con Deportivo Coopsol. Tiempo más tarde se dio la oportunidad de conducir a su amado Sport Boys para luego trabajar en Cienciano, Real Garcilaso (hoy Cusco FC), Comerciantes Unidos, Unión Huaral y Academia Cantolao.

A inicios del 2020, y sin propuestas en el medio local, el también conocido ‘Doctor’ incursionó en una faceta distinta al aparecer como analista y comentarista en canales deportivos. Durante esa experiencia, no se cansó de cuestionar las escasas oportunidades de los entrenadores peruanos y la amplia apertura de puertas a extranjeros sin mayores galones.

Jaguares en constantes variantes

A mediados del 2002, los Jaguares vieron la luz como idea de un grupo inversionista mexicano para que el estado de Chiapas tenga un equipo que los identifique en la Liga MX. Una vez confirmada su creación, la institución dio inicio a su experiencia en la élite esa misma temporada.

Tras más de una década, y con una memorable clasificación a la Copa Libertadores entremedias, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la venta de los Jaguares, aunque pronto se encarriló una nueva franquicia que los representaría y se denominó Chiapas Fútbol Club.

Jaguares de Chiapas tiene como objetivo prioritario recuperar su imagen en México. - Crédito: Jaguares FC
Jaguares de Chiapas tiene como objetivo prioritario recuperar su imagen en México. - Crédito: Jaguares FC

Para el periodo 2017, Jaguares realizó su peor campaña, reflejada en un último lugar que dictaminó su descenso a la Segunda División, aunque finalmente la Liga MX desafilió al club por deudas con los futbolistas que conformaban el plantel y con el personal administrativo.

Siete años más tarde, los empresarios de Chiapas intentaron comprar la franquicia de los Cimarrones de Sonora, pero la FMF impidió el movimiento. Así las cosas, las autoridades acataron una medida para la reaparición de Jaguares FC: iniciar en el Serie A de la Liga Premier de México y recorrer el largo camino.

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