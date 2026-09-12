El periodista al que su papá y Maradona se le aparecieron en un sueño y fundó un café en homenaje al Diez: “Nos sentimos bendecidos”

Diego Arvilly y Laura Villanueva posan junto a un imitador de Diego Maradona y la réplica de la Copa del Mundo en el local en homenaje al Diez (@astroscafe_)

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“Los sueños, sueños son. Pero aquí se hacen realidad”, era el eslogan de un famoso programa de TV argentino de la década del 80, que conducía el humorista Berugo Carámbula. Los sueños, sueños son. Pero a veces hablan, como le hablaron al periodista Diego Arvilly cuando tenían que hablar.

“Con una amiga, Laura, teníamos intenciones de poner un negocio. Entramos a este local, en el que mi viejo junto con mi vieja vendieron ropa durante 25 años para ver qué podíamos hacer. Esa noche soñé con mi papá, que entraba a mi casa y nos decía a mi mamá y a mí: ‘No saben lo que me pasó, entró Maradona al negocio y me dijo Turco, terminá con la ropa, ponete una cafetería’. Me desperté y no sabía si había sido real o un sueño. Pareció real. La llamé a Laura y se lo conté. Los dos somos maradonianos. Y me dijo: ‘Listo, ponemos la cafetería’”, cuenta el comunicador sobre la peculiar génesis de Astros, inspirado en el Diez, y ubicado en su primera cuna futbolística: La Paternal.

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Arvilly, periodista de Radio 10, con tránsito en Fox Sports, Pop Radio y C5N, entre otros medios, tiene como foto de perfil de WhatsApp una suya con su papá, Rubén, alias el Turco. “Tuve tres ídolos en mi vida, mi viejo, el Indio Solari y Maradona”, certifica. En ese local que hoy cobija la cafetería en homenaje a Diego, el Turco, junto a Mirta, su mamá, vendían ropa. “Batones, calzoncillos, medias, de todo”, enumera. Cuando cerró, el hermano del comunicador, que es entrenador de fútbol, había puesto una vinería, pero le salió una oferta para dirigir en el exterior. Así, el comercio volvió a quedar huérfano. Un amigo suyo lo utilizó como depósito.

Diego Arvilly y Laura Villanueva posan junto a Ana Maradona. De fondo, el mural del Diez (@astroscafe_)

Fue ahí que intervino Diego Arvilly. “Fuimos a verlo con mi socia, Laura Villanueva, que es amiga de mi cuñada, para ver qué podíamos poner. Quedamos en volver a hablar. Y pasó lo del sueño”, pone en contexto. “Me acuerdo hasta la camisa que tenía mi papá, era una de esas extravagantes que usaba”, ofrece detalles.

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Maradona fue el puente entre el periodista y su papá; entre el propio Arvilly y su socia, que eligió el nombre del comercio. La imagen del futbolista es omnipresente en el local. Incluso hay un secreto que cierra el círculo: Diego fue gastronómico al mismo tiempo que daba sus primeros pasos en la comunicación. Y el primer encuentro con Pelusa fue en ese rol: hace 30 años, cuando era mozo en un restaurant en Palermo. “Tengo una foto de ese momento, él estaba con la camiseta de Boca”. subraya.

Claro que el sueño proporcionó la idea, pero faltaba plasmarla. “Mi hija, Giovanna, creó con la ayuda de la inteligencia artificial la imagen para un mural de Diego tomando café. Laura tiene una amiga muralista muy grosa, Katherina Bulacio, que iba a estar cinco días en Buenos Aires, y la convenció para que se encargara de hacerlo”, relata la historia de la imagen dominante del lugar.

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Laura Villanueva, Diego Arvilly, Hernán López Muñoz y Dani López Maradona posan debajo de una pintura mural de Diego Maradona (@astroscafe_)

Luego, el sentimiento maradoniano se fue encargando de completar la decoración: “En el fondo se está armando una especie de santuario. César, el dueño de La Casa de Dios (museo de Diego en La Paternal), nos trajo un cuadro. Tenemos una Ferrari negra, una señora nos trajo un muñeco de Maradona hecho a crochet... Hasta Coco Silly fue a Panamá y me trajo la lata de una bebida energizante que se llama Maradona”. A toda esa ornamentación le anexarán en breve dos camisetas, una del Napoli y una de Argentinos Juniors.

El beneplácito llegó por parte del círculo íntimo de la leyenda. Ana Maradona, una de las hermanas del Diez, visitó el café en el primer evento solidario que organizaron sus dueños. Estuvo acompañada por Daniel López Maradona, su hijo y ex futbolista, y su nieto, Hernán López Muñoz, figura del Bicho.

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A los pocos días, mientras estaba en la radio, Arvilly recibió un llamado: Ana había vuelto a merendar. “Salí corriendo. ‘Voy a traer a mis hermanas’, me dijo. Nos sentimos bendecidos”, explica el periodista.

Los homenajes al ídolo están en cada detalle. “Hay vasos de vermouth con la firma de Diego, vasos con la foto, y próximamente vamos a servir un café napolitano, en honor a la huella que dejó acá. También vamos a hacer un streaming una vez por semana desde el local, con historias de café y anécdotas de Maradona”, precisa.

José María Listorti, Laura Villanueva y Diego Arvilly y Lito Pintos posan en el espacio temático (@astroscafe_)

Este sábado, desde las 19, se llevará a cabo el segundo show maradoniano y solidario, con un artista (Gustavo Urkel) que cantará los mejores temas en homenaje al mítico enganche. La convocatoria invita a llevar un alimento no perecedero para la agrupación Bicho Antifa, que le da de comer a personas en situación de calle.

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“Maradona es el fiel reflejo de lo que somos los argentinos. Luchadores, contestatarios, valientes. Diego siempre estuvo del lado de los que menos tienen”, le pone palabras Arvilly a lo que le genera el campeón del mundo en México 86, que falleció en 2020, pero sigue vigente en todas partes, ya sea en las paredes de un café o en un sueño tan vívido que se convirtió en realidad.

Diego Arvilly y Laura Villanueva posan junto a la actriz Laura Azcurra en el local maradoniano, ubicado en La Paternal (Donato Álvarez al 2000) (@astroscafe_)

Diego Arvilly y Laura Villanueva atienden detrás del mostrador en el local que fundaron. "Ella me empujó con su valentía", reconoce el periodista (@astroscafe_)