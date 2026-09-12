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El nuevo Nokia 1100 tiene una función de carga que salva a los celulares actuales: también es una power bank

El Nokia 300 Charge incorpora una batería de **3.700 mAh** que ofrece hasta 37 horas de llamadas y más de 40 días en modo de espera.

Tres teléfonos móviles Nokia de teclado físico en color gris, verde y dorado colocados sobre un fondo tricolor
El Nokia 300 Charge puede suministrar energía a otros equipos gracias a su función de batería portátil. (HMD)
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El nuevo Nokia 300 Charge integra un modo de batería externa que permite cargar teléfonos, accesorios y otros dispositivos compatibles. La función, denominada powerbank mode, utiliza el cable 4 en 1 incluido para transferir energía incluso mientras el equipo está en movimiento.

El teléfono cuenta con una batería de 3.700 mAh, con una autonomía de hasta 37 horas de conversación y más de 40 días en espera. Esa capacidad es la que le permite funcionar también como fuente de carga para otros dispositivos.

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Cómo funciona la opción de batería externa

El modo de batería externa permite conectar un teléfono, un accesorio u otro dispositivo compatible al Nokia 300 Charge mediante el cable 4 en 1. De esa manera, la energía almacenada en su batería puede utilizarse para recargar otros equipos.

Nokia 300 Charge es la evolución del recordado Nokia 1100.
El modo powerbank permite recargar celulares, accesorios y dispositivos compatibles mediante el cable 4 en 1 incluido. (HMD)

La función está pensada para momentos en los que no hay un enchufe disponible o cuando un celular actual necesita una recarga. El Nokia 300 Charge reúne así dos usos en un mismo dispositivo: teléfono y batería portátil.

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Qué otras funciones tiene el Nokia 300 Charge

Además de funcionar como batería externa, el Nokia 300 Charge incorpora una batería de 3.700 mAh, con autonomía de hasta 37 horas de conversación y más de 40 días en modo de espera.

El equipo también incluye una linterna LED de alta potencia, que puede ser hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105. Su diseño prioriza la resistencia para el uso diario: cuenta con una estructura robusta y un acabado texturizado que facilita el agarre.

Muchos recuerdan al Nokia 1100 por el juego de la viborita. (Nokia)
La batería de 3.700 mAh del equipo ofrece hasta 37 horas de llamadas y más de 40 días en espera. (Nokia)

A la vez, mantiene un formato liviano y delgado. El teléfono permite llamadas y mensajes, para mantener la comunicación en todo momento.

Nokia 1100 y las funciones que lo llevaron a ser el celular más vendido del mundo

El Nokia 1100 fue uno de los celulares más vendidos del mundo. Lanzado en 2003, alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

Su batería de larga duración, la linterna integrada y la carcasa robusta con bordes antideslizantes lo convirtieron en una opción confiable para el uso cotidiano y en condiciones difíciles.

Aunque era un modelo sencillo, incorporaba despertador, recordatorios, calculadora y juegos preinstalados, entre ellos Snake. Según el mismo estudio, su sucesor, el Nokia 1110, registró ventas apenas menores, mientras que el iPhone 6 y el 6 Plus de Apple no alcanzaron las cifras del teléfono finlandés.

Vista frontal y trasera de un teléfono móvil Nokia 1100 de color gris oscuro y blanco, con la pantalla mostrando 'Insert SIM'.
La pantalla monocromática y el sistema operativo básico ayudaban a reducir el consumo de energía del Nokia 1100. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de sus principales atributos era la batería extraíble de ion de litio BL-5C, con 850 mAh de capacidad y 3,7 V de voltaje. Ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y cerca de 4,5 horas de conversación continua.

Con un uso moderado, una carga podía durar más de una semana. La pantalla monocromática y el sistema operativo básico reducían el consumo de energía.

Para tener una referencia, el iPhone 17 Pro Max integra una batería de entre 4.832 y 5.088 mAh, según la variante con SIM o eSIM, y ofrece hasta 37 horas de reproducción de video.

El juego Snake, conocido también como viborita o culebrita, fue una de las funciones más recordadas del Nokia 1100. Su presencia ayudó a popularizar los juegos en celulares y todavía puede encontrarse en otras plataformas.

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
El Nokia 1100 funcionaba con redes 2G y permitía realizar llamadas y enviar mensajes SMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La linterna era otra de sus herramientas prácticas. En la actualidad, es una función habitual en los teléfonos, pero entonces contribuía a diferenciar al Nokia 1100 de otros modelos.

El despertador, los recordatorios y la calculadora ampliaban sus usos más allá de las llamadas. Estas herramientas permitían resolver tareas cotidianas desde un dispositivo básico.

Las comunicaciones del Nokia 1100 funcionaban a través de redes 2G y se limitaban a llamadas y mensajes SMS.

El teléfono se destacó también por un diseño pensado para durar: la carcasa robusta y los bordes antideslizantes mejoraban el agarre y ayudaban a resistir el uso diario.

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