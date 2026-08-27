Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”

El gerente deportivo habló fuerte y claro sobre las especulaciones que buscan desastibilizar a los 'blanquiazules'. (Fútbol Satélite)

Guardar

Alianza Lima siempre es noticia en el mundo deportivo, pero en los últimos meses ha sido punto de especulaciones sobre la interna del equipo, como por ejemplo las ausencias de Kevin Quevedo y Piero Cari, que no vienen siendo considerados por Pablo Guede por supuesta indisciplina.

Franco Navarro Mandayo salió al frente para referirse a los comentarios polémicos contra los ‘blanquiazules’, y fue contundente con su postura. Aseguró que el DT no está pendiente de las redes sociales, sin embargo, reconoció que el área administrativa sí.

“Pablo Guede evidentemente no se fija en esto porque él tiene que estar concentrado en su trabajo con los jugadores y está bien, eso es una estrategia que nosotros tenemos. Pero nosotros, hablo la parte administrativa del club, sí tenemos que cuidar los intereses del club, y estar atentos a todos los detalles”, declaró en el programa ‘Fútbol Satélite’.

PUBLICIDAD

Marco Huamán sufrió un desgarro ligamentario ante Sport Boys y quedó fuera de los dos últimos partidos de Alianza Lima. Su baja dejó un vacío en una zona clave para Pablo Guede. (Alianza Lima)

Eso sí, el directivo fue tajante al mencionar que las decisiones deportivas no se basan en las redes sociales y puso el ejemplo de Guede, cuando los hinchas pedían su salida tras quedar eliminado por Club 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026.

“Nosotros, por ejemplo, no tomamos decisiones por redes sociales, ni le hacemos caso en temas importantes, porque si no hubiéramos renovado a los jugadores que renovamos, no hubiéramos sostenido el proyecto de Pablo Guede porque tendría que haber salido en febrero”, añadió.

¿Eryc Castillo no pasó antidoping en Alianza Lima vs Melgar?

El gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, aclaró los rumores que apuntaron de que Eryc Castillo no pasó antidoping luego del partido entre Alianza Lima y Melgar en Arequipa la fecha pasada.

PUBLICIDAD

Fue enfático en mencionar que todo es parte de una noticia con mala intención y es completamente falsa. Además, precisó que lo único que se busca es desestabilizar al equipo que está luchando por el título nacional de la Liga 1 2026.

“Nosotros no le hacemos caso a las redes sociales, pero los programas que se transmite en streaming le hacen caso a las redes sociales. Por ejemplo, inventaron ahora una noticia de Eryc Castillo. Qué coincidencia. Castillo, que no pasó el dopping en Arequipa, cuando ni siquiera hubo, pero claro, es el goleador del campeonato y en vez de decir tiene X cantidad de goles, tantas asistencias, es un crack. No, esta noticia es falsa. Nosotros tenemos que proteger al plantel, tenemos que proteger al club. También es difícil salir a desmentir cada cosa que se dice falsa, no nos alcanzarían las horas del día”, apuntó el directivo.

PUBLICIDAD

En un partido reñido, Eryc Castillo aparece con una genialidad para marcar el 1-1. Tras una buena jugada colectiva, el delantero sacó un remate colocado imposible para el arquero rival. ¡Un gol clave para Alianza Lima!

El plan con Paolo Guerrero tras anuncio de retiro en Alianza Lima

El objetivo de Alianza Lima es claro: quiere sumar el Torneo Clausura a su reciente consagración en el Apertura y así asegurar el título nacional a final de año. Esta ambición guía tanto al club como a su capitán, Paolo Guerrero, quien ha dejado abierta la posibilidad de retirarse en diciembre, según sus propias declaraciones.

En medio de las especulaciones sobre el futuro del ‘Depredador’, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo aclaró que la decisión final depende exclusivamente del delantero. “¿Paolo Guerrero se retira este año? No lo sé, es un tema muy personal de él. Por lo que entiendo, él lo ha comunicado, pero no es un tema que todos los días le está preguntando. Es algo que él comentó, no lo hemos vuelto a tocar. Nosotros estamos enfocados en el objetivo”, sostuvo Navarro Mandayo en diálogo con Fútbol Satélite.

PUBLICIDAD

En La Victoria, la estrategia institucional es dar libertad al delantero para que decida su futuro cuando lo considere oportuno. “Alguien de la envergadura de Paolo va a depender mucho de él, de qué quiera hacer”, señaló el gerente deportivo, despejando cualquier presión sobre la figura del capitán blanquiazul.

El directivo de la entidad 'blanquiazul' se refirió al futuro del 'Depredador' y si seguirá el próximo año. (Video: Fútbol Satélite)