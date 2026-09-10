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Kevin Quevedo, en evaluación para el Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026: ¿será incluido para el clásico en Matute?

El extremo peruano no deja de participar en las sesiones preparatorias de cara al duelo clave en La Victoria. Desde que compartió sus disculpas a Pablo Guede, las cosas han mejorado para bien, aunque todavía no ha logrado aparecer en la segunda campaña liguera

Kevin Quevedo, marginado de Alianza Lima desde hace más de tres meses. - Crédito: Difusión
Kevin Quevedo, marginado de Alianza Lima desde hace más de tres meses. - Crédito: Difusión
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El ritmo irregular de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 obliga al entrenador Pablo Guede a tomar cartas en el asunto. Con miras al enfrentamiento contra Universitario de Deportes, que representa un clásico decisivo por la disputa de la zona dorada del campeonato local, se estudia con detenimiento el caso de Kevin Quevedo.

Durante un largo periodo, el extremo peruano ha quedado apartado de los planes del argentino por cuestiones técnicas. Aunque no hay una versión oficial de su recorte, ha trascendido que el futbolista ‘blanquiazul’ no ha logrado adaptarse a las exigencias del entrenador al tiempo que ha mostrado falta de disciplina táctica en los trabajos precompetitivos.

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A Guede le agrada demasiado que cada uno de sus puntuales se emplee de lleno, sobre todo en el aspecto físico, alcanzando niveles de recorrido y velocidad por varios tramos del campo. En esa función, precisamente, Quevedo ha quedado en jaque y expuesto, lo que devino en su alejamiento temporal para los partidos de Liga 1.

Aun así, Kevin ha seguido entrenándose en las sesiones diarias realizadas tanto en EGB como en La Victoria, aunque a la hora de la conformación de la lista de convocados para los fines de semana, quedó excluido y debió acostumbrarse a seguir los encuentros de sus compañeros alejado de la banca.

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Imágenes del extremo peruano trotando alrededor de la cancha de Matute luego del triunfo ante el 'gavilán del norte'. (Video: Inka Deportes 1)

Ahora, por una situación extraordinaria, las chances de que el intuitivo delantero vuelva a una citación crecen exponencialmente. Los esfuerzos desplegados en los entrenamientos, así como ese derroche energético exigido por Pablo Guede, son claves para que las puertas se le abran de par en par a días del clásico.

Aunque el mejor paso que ha dado Quevedo fue disculparse, de una manera genuina, con el entrenador de Alianza Lima al igual que con sus compañeros. Esa postura de arrepentimiento no solo le hace ganar enteros, también lo acerca mucho más a un retorno oficial con los ‘íntimos’, urgidos de ganar para salir de una mala racha.

Exactamente, Guede tiene menos de 48 horas para definir a sus nominados para el juego contra Universitario y de ahí perfilar la estructura que se ubicará sobre el verde de Matute. El nombre de Kevin, claramente, está en su valoración, pero de ahí a la inclusión hay una distancia moderada.

La última vez que Kevin Quevedo apareció en un lance de la actual temporada ocurrió en mayo contra Sporting Cristal. A partir de entonces, lleva cerca de cuatro meses marginado mientras el aparato ofensivo de los suyos declina en un contexto palmario.

El periodista Kevin Pacheco contó que el extremo peruano se arrepintió y se comunicó con Pablo Guede para ser reconsiderado. (Video: Fútbol Satélite)

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