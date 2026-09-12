¿Por qué las cámaras de Flock en Massachusetts ahora están cubiertas con bolsas de basura negras?

La alcaldesa Jeannette McCarthy ordenó cubrir con bolsas de basura negras las 16 cámaras de Flock Safety instaladas en Waltham, Massachusetts (Captura de video)

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En Waltham, Massachusetts, las autoridades cubrieron con bolsas de basura negras las 16 cámaras de vigilancia de Flock Safety instaladas en la ciudad, una medida ordenada por la alcaldesa Jeannette McCarthy en medio de cuestionamientos por privacidad, falta de control legislativo y el uso de los datos recopilados, informó CBS Boston.

El capitán de la Policía de Waltham, Tim Maher, confirmó al medio que la instrucción partió de la alcaldesa. La decisión convirtió a la ciudad en una de varias comunidades de Massachusetts que revisan el uso de esta tecnología, basada en lectores automáticos de matrículas que permiten identificar y rastrear vehículos.

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El Concejo Municipal cuestionó que las cámaras fueran instaladas sin aprobación

El Concejo Municipal de Waltham cuestionó que las cámaras de lectura de matrículas fueran instaladas sin su aprobación previa (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente del Concejo Municipal de Waltham, Robert Logan, aseguró que el rechazo a las cámaras fue amplio entre los vecinos. “Estas cámaras de Flock son tan populares como el sarampión”, afirmó al describir la cantidad de mensajes que recibió sobre el tema.

Logan sostuvo que la instalación de los dispositivos no pasó por una aprobación del Concejo. La concejal Colleen Bradley-MacArthur relató a CBS Boston que los legisladores locales se enteraron de su existencia a partir de publicaciones de residentes en Reddit y redes sociales.

“Nadie sabía nada hasta que vimos publicaciones en Reddit y en las redes sociales”, declaró Bradley-MacArthur. De acuerdo con la funcionaria, la falta de información impidió que el órgano legislativo local debatiera previamente las condiciones de uso, la conservación de la información y el alcance de los equipos.

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Logan explicó que la compra se financió con recursos provenientes de decomisos vinculados a delitos de drogas. Ese mecanismo, indicó, permite utilizar el dinero “sin asignación” presupuestaria, lo que, a su juicio, dejó al Concejo Municipal fuera de la decisión.

El presidente del cuerpo legislativo planteó que el debate debe concentrarse en los límites de la vigilancia. “¿Cuánto estamos dispuestos a permitir en nombre de atrapar a los delincuentes? ¿Hasta dónde se llega para decir que esto es necesario?”, preguntó en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

Vecinos alertaron sobre el seguimiento de vehículos y la privacidad

Vecinos de Waltham advirtieron que los lectores automáticos de matrículas permiten rastrear vehículos y afectan la privacidad de los residentes (REUTERS/Cheney Orr)

Las cámaras de Flock Safety funcionan como lectores automáticos de placas y registran el paso de vehículos por los puntos donde están ubicadas. Uno de los dispositivos se encuentra frente a la vivienda de Jamal Collins, residente de Waltham.

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Collins manifestó que la presencia del equipo le genera preocupación porque, según dijo, su movilidad queda registrada cada vez que sale de su casa. “Cada vez que salgo de mi hogar, me rastrean”, expresó.

El vecino pidió el retiro de los dispositivos y calificó al sistema como una intromisión en la privacidad. También aseguró que le preocupa el uso indebido de la tecnología tras casos en los que agentes de seguridad fueron detenidos por utilizar sistemas de vigilancia de manera inapropiada, aunque la nota de CBS Boston no detalló esos episodios.

Bradley-MacArthur señaló que sintió alivio al enterarse de que las cámaras habían sido cubiertas. “Saber que estaban tapadas me dio una sensación inmediata de alivio, porque sabía que no me estaban rastreando”, afirmó.

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La concejal advirtió además sobre el intercambio de datos con otras fuerzas policiales y organismos federales. En particular, aseguró que la información captada por las cámaras puede compartirse con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y con departamentos de Policía de otros estados, incluso en jurisdicciones con normas de privacidad distintas a las de Massachusetts.

La ciudad evalúa terminar el contrato y aprobar reglas de privacidad

Los integrantes del Concejo Municipal solicitaron a las autoridades policiales que adopten formalmente una política de privacidad para regular las tecnologías de vigilancia. Bradley-MacArthur sostuvo que el cuerpo legislativo mantiene su confianza en la Policía local, aunque considera necesario precisar qué ocurre con los datos después de que ingresan al sistema.

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“Sabemos que la tecnología puede mejorar el trabajo de quienes realizan estas tareas, pero debemos pensar en los residentes y en la protección de su privacidad”, sostuvo la edil.

Según Logan y Bradley-MacArthur, la ciudad se encamina a finalizar su contrato con Flock. El presidente del Concejo afirmó que esa sería la voluntad predominante entre los habitantes: “Espero que las retiren. Creo que eso es lo que la gente quiere”.

Los concejales contabilizaron 16 cámaras distribuidas en Waltham, incluida una ubicada en Lyman Street, cerca de un sendero utilizado con frecuencia por corredores. CBS Boston indicó que contactó a la oficina de la alcaldesa McCarthy para conocer más detalles sobre el futuro del contrato, pero no había recibido respuesta al momento de publicar su informe.

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