PerúCheck: Es falso que el GORE de Lambayeque haya ejecutado solo S/350 millones en lo que va de 2026

Un grupo de personas realiza fila en un local de votación para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato a gobernador regional de Lambayeque por Fuerza Popular, Rolando Barboza Díaz, afirmó que el Gobierno Regional (GORE) apenas ejecutó S/350 millones durante 2026. Los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desmienten esa cifra: el monto real devengado supera los S/1.647 millones, un 370% más de lo que sostuvo el aspirante.

Barboza realizó la declaración en una entrevista con Radio Fuego, en el marco de la campaña por las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El candidato cuestionó el ritmo de ejecución presupuestal de la actual gestión regional y advirtió que, a ese paso, no se completaría el gasto del presupuesto asignado para el año. “A las justas se ha ejecutado S/350 millones este año, y no vamos a llegar a ejecutar el resto del presupuesto”, sostuvo, según registró Radio Fuego.

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La revisión del portal de Transparencia Económica del MEF, con datos actualizados a septiembre de 2026, arrojó un panorama distinto al que planteó el candidato. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del GORE Lambayeque para este año asciende a S/2.705 millones. De ese total, la entidad regional devengó S/1.647 millones, lo que representa un avance del 60,9% sobre el presupuesto total.

PerúCheck, el equipo de verificación que analizó la declaración, intentó comunicarse con Barboza para conocer el origen de la cifra que utilizó en la entrevista. Hasta el cierre del informe, el candidato no respondió los mensajes ni las llamadas del medio verificador.

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El origen de la confusión con las cifras de proyectos

Una revisión más detallada de las categorías presupuestales permite identificar de dónde podría provenir la cifra mencionada por el candidato. Si se analiza de manera exclusiva el rubro de proyectos de inversión, el PIM asciende a S/756,8 millones, con un devengado de S/378,7 millones, equivalente a un avance del 50% en esa categoría específica.

Esta cifra se aproxima más a la mencionada por Barboza, aunque sigue siendo superior a los S/350 millones que planteó. El problema central, según el análisis del MEF, radica en que el candidato no precisó en ningún momento que se refería únicamente al presupuesto de proyectos, sino que presentó la cifra como si representara la totalidad del gasto regional durante el año.

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Esta distinción resulta relevante porque el presupuesto regional no se compone únicamente de proyectos de inversión. También incluye gasto corriente, planillas, mantenimiento y otras categorías que en conjunto explican la brecha entre la cifra citada por el candidato y el monto total ejecutado.

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Avances desiguales en categorías presupuestales específicas

El desglose por categorías del presupuesto regional muestra niveles de ejecución dispares según el rubro analizado. En la categoría de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Lambayeque cuenta con un PIM de S/2 millones y registra un gasto de S/570.108, lo que equivale a un avance de apenas 27,9%.

El rubro de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, considerado clave para la infraestructura de riego y la contención ante crecidas o sequías, presenta un panorama distinto. Esta categoría dispone de un PIM de S/225,4 millones, con un devengado de S/105,8 millones, lo que representa un avance del 46,9%.

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Estas diferencias entre categorías reflejan la complejidad de evaluar la gestión presupuestal de un gobierno regional a partir de una sola cifra global, sin distinguir entre los distintos componentes que integran el gasto público total.

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Antecedentes de verificaciones a otros candidatos en la región

La declaración de Barboza no constituye el único caso de cifras cuestionadas sobre la gestión del GORE Lambayeque durante la campaña electoral en curso. Semanas antes, PerúCheck también verificó una afirmación del candidato Eduardo Fernández Meyzán, conocido como Lolin Fernández, del partido Renovación Popular, quien aseguró que la gestión regional había devuelto S/1.000 millones al Tesoro Público.

En ese caso, el análisis del MEF determinó que la inejecución acumulada del presupuesto regional durante los años 2023, 2024 y 2025 no se acercaba a la cifra mencionada por el candidato. Los datos oficiales mostraron que, al sumar las brechas no ejecutadas de esos tres años, el monto total del dinero no gastado en toda la gestión sumó S/622,6 millones, una cantidad inferior a los S/1.000 millones que afirmó Fernández.

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Las cifras oficiales del MEF confirman que el Gobierno Regional de Lambayeque superó los S/1.640 millones en gasto devengado total durante 2026, así como los S/378 millones específicamente en la ejecución de proyectos, lo que contradice la premisa planteada por Barboza sobre una ejecución de apenas S/350 millones en el periodo actual.