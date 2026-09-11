JNJ propone destituir a Richard Concepción Carhuancho por la prisión preventiva de Mateo Castañeda

Concepción Carhuancho calificó de “manifiestamente infundada” la demanda civil presentada en su contra. (Paula Elizalde)

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El consejero de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, propuso la destitución del juez suspendido juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho por presuntamente haberse demorado en tramitar la apelación del abogado Mateo Castañeda contra el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Los Waykis en la Sombra.

La audiencia donde los miembros de la JNJ, excepto Ríos Patio por ser instructor del caso, se llevó a cabo este viernes 11 de setiembre a las 11 de la mañana.

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A la audiencia se conectó el magistrado Concepción Carhuancho y su abogado Juan Monroy Gálvez, quien advirtió que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ya archivó una queja de la defensa de Mateo Castañeda contra el juez por los mismos hechos.

Concepción Carhuancho cuestionó los fallos del Tribunal Constitucional sobre los aportes de campaña y los consideró más políticos que jurídicos. (Paula Elizalde)

No obstante, el informe de Gino Ríos, advirtió Monroy, descarta la decisión de la ANC del PJ porque se trató de un rechazo liminar y no de un rechazo con pronunciamiento de fondo.

Sobre el hecho imputado, el abogado del juez indicó que no incurrió un exceso irrazonable ya que el caso Los Waykis en la Sombra trata de una presunta organización criminal con una decena de investigados y una complejidad propia de los delitos investigados.

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“Si ustedes no son el instrumento punzocortante de ningún poder ni de ninguna persona, este caso les concede la oportunidad de probarlo. Porque si su compromiso es con la verdad, esta investigación debe ser archivada”, finalizó así Juan Monroy Gálvez su intervención.

El juez Richard Concepción Carhuancho no intervino.

Cabe precisar que el magistrado se encuentra suspendido de sus funciones jurisdiccionales desde junio. No obstante, se trata de un proceso disciplinario distinto a este. Se trata del caso donde se le investiga por haber incluido a Nicanor Boluarte, quien también es investigado en el caso Los Waykis en la Sombra, en una diapositiva de un curso virtual y supuestamente haber pedido que se elimine del registro de video dicha parte.

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Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

Concepción Carhuancho se defiende

“Yo dije desde el primer día en que me iniciaron acciones que voy a luchar por mis derechos hasta el final. Yo voy a reclamar mis derechos. Considero que estos tres procesos (disciplinarios) no están arreglados a ley y que deben archivarse”, dijo Concepción Carhuancho en una entrevista que concedió a Infobae la semana pasada.

En ese mismo diálogo, el juez de investigación preparatoria dijo que “sí tenía en consideración los riesgos que significaba ser juez de la Corte Superior Nacional, pero aun así lo asumí”.

“Yo no me arrepiento. Simplemente he cumplido con mis funciones y considero que ahora el apartamiento de la Corte ha sido totalmente injusto, ilegal, inconstitucional y por eso que voy a hacer valer mis derechos hasta la última instancia”, sostuvo.

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Lo que sigue

Tras la vista de la causa ante el Pleno de la JNJ, se deberá designar a un ponente que elabore la propuesta de decisión final, que puede recoger la propuesta de destitución, plantear una sanción menor o, incluso, la absolución.

Dicha ponencia deberá ser sometida a votación.