Perú

Pescador peruano se lanza al mar para liberar a una ballena atrapada en una red y arriesga su vida

El rescate quedó registrado en video, en altamar frente a la costa peruana. Jonathan Quispe escuchó los sonidos que emitía el cetáceo y decidió intervenir para liberarlo de la red.

Este video presenta un segmento de un programa de televisión. En pantalla, los presentadores conducen una entrevista remota con Jonathan Quispe, un pescador. Se muestra metraje de Quispe en el agua, junto a una ballena que se encuentra atrapada en una red. El pescador utiliza un cuchillo para cortar la red, liberando al cetáceo. Se observa a Quispe con una máscara de buceo, realizando la acción sin equipo de oxígeno adicional. El pescador declara que la red pertenecía a su equipo de pesca. El animal es finalmente liberado.
Guardar

Un pescador peruano se lanzó a las frías aguas del mar para ayudar a una ballena que había quedado atrapada en una red de pesca. Con un cuchillo y sin equipo de respiración, se acercó al cetáceo y cortó parte del aparejo hasta conseguir que el animal pudiera continuar su recorrido.

El protagonista del rescate es Jonathan Quispe, quien contó en una entrevista televisiva que decidió intervenir al notar que la ballena tenía dificultades para desplazarse. Según dijo, no tuvo demasiado tiempo para pensar antes de actuar. Al observar que el animal estaba atrapado, consideró que debía liberarlo para evitar que pudiera morir.

PUBLICIDAD

“Tenía que liberarla nada más, tenía que agarrar y sacarla, porque si no ese animal se puede morir”, explicó durante la entrevista con el programa Arriba Mi Gente de Latina

El pescador también contó que la ballena emitía sonidos que parecían gemidos. “Estaba como que hacía ruido, gemido, así como de pena”, señaló al recordar el momento en que se acercó al cetáceo.

La situación no estuvo exenta de peligro. Según su relato, durante los primeros intentos la ballena se sumergía repetidamente y no permitía que se acercara. Quispe consideró que, después de varios intentos, el animal pudo haberse cansado o comprendido que su intención era ayudarlo.

Cuando finalmente consiguió aproximarse, comenzó a cortar la red utilizando un cuchillo.

Ya había liberado a delfines y tortugas

El rescate de la ballena no sería la primera vez que Jonathan Quispe interviene para liberar a un animal marino atrapado en aparejos de pesca. Durante la entrevista, afirmó que anteriormente también había ayudado a delfines y tortugas que se encontraban en situaciones similares.

PUBLICIDAD

Quispe explicó que trabaja con redes de flotación y reconoció que este tipo de accidentes puede ocurrir durante las labores de pesca. “A veces siempre pasan así accidentes”, comentó, antes de remarcar que los pescadores deben asumir responsabilidad y actuar frente a estos casos.

El testimonio también puso sobre la mesa uno de los problemas que enfrentan las especies marinas cuando entran en contacto con redes y otros aparejos utilizados para la actividad pesquera.

“No hay palabras”: así describió estar sobre el lomo de la ballena

Un hombre sin camiseta sobre el lomo de una ballena en el agua intenta cortar una red de pesca con un cuchillo
Un pescador peruano corta una red de pesca para liberar a una ballena atrapada en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque para los conductores del programa la escena resultaba extraordinaria, Quispe aseguró que no encontró palabras para describir lo que sintió durante el rescate.

El pescador contó que, al acercarse nadando, pudo sentir el calor corporal del animal. Una vez sobre su lomo, volvió a percibir su temperatura.

“De verdad, yo lo veo normal. O sea, no es la primera vez que he hecho esto”, respondió cuando le preguntaron qué significó estar sobre uno de los mamíferos marinos más grandes del planeta.

El rescate se realizó sin tanque de oxígeno. Quispe llevaba una máscara que le permitió observar mientras se encontraba en el agua y utilizó un cuchillo para cortar la red que mantenía atrapada a la ballena.

Finalmente, el animal quedó libre y pudo alejarse del lugar. La escena fue registrada en video y difundida durante la entrevista, donde se observa al pescador en el agua mientras trabaja para retirar el aparejo del cuerpo del cetáceo.

Las redes de pesca pueden convertirse en un peligro para diferentes especies marinas cuando estas quedan atrapadas accidentalmente durante las faenas. En este caso, el propio pescador explicó que se trataba de una red de flotación utilizada en su actividad.

Temas Relacionados

mar peruanoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada especial que tendrá al clásico como protagonista: Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute, Deportivo Garcilaso hará lo suyo con Sport Boys, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua, y mucho más

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

El grupo coreano debutó ante el público peruano con un concierto agotado en el Domo de Costa 21. Karina, Giselle, Winter y Ningning interpretaron sus principales éxitos y prometieron volver a Lima

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

La mandataria respondió a las versiones sobre una posible crisis en el Ejecutivo y aseguró que, por ahora, no contempla realizar cambios en el equipo ministerial liderado por Galarreta

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en Perú para comprar el nuevo iPhone 18 Pro

El cálculo de Bloomberg Línea sitúa el desembolso convertido a moneda local en 4.018 soles, frente a una remuneración mínima fijada en 1.130 soles, una diferencia que supera la registrada en varios mercados vecinos

Cuántos sueldos mínimos necesita un trabajador en Perú para comprar el nuevo iPhone 18 Pro

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Las ‘blanquiazules’ participarán del torneo internacional que se vivirá desde este viernes 18 y sábado 19 de septiembre en Belém, Brasil. Entérate de los detalles de los amistosos que tendrán las tricampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

JNJ propone destituir a Richard Concepción Carhuancho por la prisión preventiva de Mateo Castañeda

Humberto Abanto: “Ernesto Álvarez ha dicho cosas (sobre el Código Procesal Penal) que revelan una pobre asesoría, es triste”

Jorge Nieto condiciona el respaldo del Buen Gobierno a las facultades legislativas y cuestiona el rol del Senado

JNE busca reanudar diálogo con partidos que tienen candidatos a la alcaldía de Lima

ENTRETENIMIENTO

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Micheille Soifer sobre su hermano menor y los rumores que lo señalaban como su hijo: “La mentira que más me lastimó”

The Lottery Winners es la banda que abrirá los shows de Robbie Williams en Lima

Hermana de Said Palao revela el fuerte motivo por el que no va al salón de Alejandra Baigorria: “Soy fiel, creo mucho en las energías”

Magaly Medina confirma que el Poder Judicial evaluará si vuelve a prisión y señala a Jefferson Farfán: “Sigue persiguiéndome”

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Canal TV exclusivo que transmitirá Brasil Cup 2026: cuadrangular con Alianza Lima, Fluminense, Gerdau Minas y Osasco

Entradas para la ‘Noche de la Pumas’ 2026: precios y cómo comprar boletos para presentación oficial de Universitario

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Cienciano ganaría un monto millonario si elimina a Montevideo City Torque y clasifica a semifinales de Copa Sudamericana 2026

Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a semifinales tras triunfo con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026