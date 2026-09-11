Pescador peruano se lanza al mar para liberar a una ballena atrapada en una red y arriesga su vida

Este video presenta un segmento de un programa de televisión. En pantalla, los presentadores conducen una entrevista remota con Jonathan Quispe, un pescador. Se muestra metraje de Quispe en el agua, junto a una ballena que se encuentra atrapada en una red. El pescador utiliza un cuchillo para cortar la red, liberando al cetáceo. Se observa a Quispe con una máscara de buceo, realizando la acción sin equipo de oxígeno adicional. El pescador declara que la red pertenecía a su equipo de pesca. El animal es finalmente liberado.

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Un pescador peruano se lanzó a las frías aguas del mar para ayudar a una ballena que había quedado atrapada en una red de pesca. Con un cuchillo y sin equipo de respiración, se acercó al cetáceo y cortó parte del aparejo hasta conseguir que el animal pudiera continuar su recorrido.

El protagonista del rescate es Jonathan Quispe, quien contó en una entrevista televisiva que decidió intervenir al notar que la ballena tenía dificultades para desplazarse. Según dijo, no tuvo demasiado tiempo para pensar antes de actuar. Al observar que el animal estaba atrapado, consideró que debía liberarlo para evitar que pudiera morir.

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“Tenía que liberarla nada más, tenía que agarrar y sacarla, porque si no ese animal se puede morir”, explicó durante la entrevista con el programa Arriba Mi Gente de Latina

El pescador también contó que la ballena emitía sonidos que parecían gemidos. “Estaba como que hacía ruido, gemido, así como de pena”, señaló al recordar el momento en que se acercó al cetáceo.

La situación no estuvo exenta de peligro. Según su relato, durante los primeros intentos la ballena se sumergía repetidamente y no permitía que se acercara. Quispe consideró que, después de varios intentos, el animal pudo haberse cansado o comprendido que su intención era ayudarlo.

Cuando finalmente consiguió aproximarse, comenzó a cortar la red utilizando un cuchillo.

Ya había liberado a delfines y tortugas

El rescate de la ballena no sería la primera vez que Jonathan Quispe interviene para liberar a un animal marino atrapado en aparejos de pesca. Durante la entrevista, afirmó que anteriormente también había ayudado a delfines y tortugas que se encontraban en situaciones similares.

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Quispe explicó que trabaja con redes de flotación y reconoció que este tipo de accidentes puede ocurrir durante las labores de pesca. “A veces siempre pasan así accidentes”, comentó, antes de remarcar que los pescadores deben asumir responsabilidad y actuar frente a estos casos.

El testimonio también puso sobre la mesa uno de los problemas que enfrentan las especies marinas cuando entran en contacto con redes y otros aparejos utilizados para la actividad pesquera.

“No hay palabras”: así describió estar sobre el lomo de la ballena

Un pescador peruano corta una red de pesca para liberar a una ballena atrapada en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque para los conductores del programa la escena resultaba extraordinaria, Quispe aseguró que no encontró palabras para describir lo que sintió durante el rescate.

El pescador contó que, al acercarse nadando, pudo sentir el calor corporal del animal. Una vez sobre su lomo, volvió a percibir su temperatura.

“De verdad, yo lo veo normal. O sea, no es la primera vez que he hecho esto”, respondió cuando le preguntaron qué significó estar sobre uno de los mamíferos marinos más grandes del planeta.

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El rescate se realizó sin tanque de oxígeno. Quispe llevaba una máscara que le permitió observar mientras se encontraba en el agua y utilizó un cuchillo para cortar la red que mantenía atrapada a la ballena.

Finalmente, el animal quedó libre y pudo alejarse del lugar. La escena fue registrada en video y difundida durante la entrevista, donde se observa al pescador en el agua mientras trabaja para retirar el aparejo del cuerpo del cetáceo.

Las redes de pesca pueden convertirse en un peligro para diferentes especies marinas cuando estas quedan atrapadas accidentalmente durante las faenas. En este caso, el propio pescador explicó que se trataba de una red de flotación utilizada en su actividad.

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