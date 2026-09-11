Zé Roberto, DT de Brasil, pide paciencia para el proceso de Antonio Rizola en Perú: ”Todo necesita tiempo para trabajarse”

El director técnico de la selección brasileña de voleibol, Zé Roberto, se refirió al legado del vóley peruano y repasó las figuras que aportaron al deporte. Crédito: Instagram AquíTVO.

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José Roberto Guimarães, conocido en el vóley como Zé Roberto, habló sobre el presente de Perú y respaldó el trabajo de Antonio Rizola, entrenador de la selección nacional. Tras la victoria de Brasil ante la ‘bicolor’ por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley, el técnico señaló que los cambios requieren un proceso sostenido y pidió mesura ante la demanda de resultados inmediatos.

Con una trayectoria que lo ubica entre las voces de mayor autoridad del vóley mundial, el entrenador brasileño analizó el partido y destacó la respuesta de su equipo. También se detuvo en el rendimiento peruano, al que definió como un rival con rasgos que mantienen vigente una tradición reconocida en la región.

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“Creo que fue un partido importante por el comportamiento de nuestro equipo, por el enfoque, por la determinación con la que jugó el equipo de Brasil”, afirmó Zé Roberto en declaraciones recogidas por ’AquiTVO’.

El brasileño sostuvo que Perú mostró recursos pese a la diferencia que reflejó el desarrollo del encuentro. “El equipo de Perú es un equipo aguerrido, un equipo que lucha por cada balón, es una escuela que todos respetamos”, expresó.

El histórico Zé Roberto pidió tiempo para el trabajo de Antonio Rizola en Perú. Crédito: Difusión.

El técnico de la ‘verdeamarela’ identificó pasajes de dificultad para Brasil en los inicios de los sets. Según explicó, su equipo debió ajustarse frente a la propuesta de Perú, sobre todo en aspectos vinculados con el bloqueo, la defensa y el saque.

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“Vimos, al comienzo de cada set, la dificultad de marcación en el bloqueo, la defensa, el saque, que tiene una agresividad importante”, dijo. Luego valoró la respuesta de sus dirigidas: “Me gustó nuestro equipo por la consistencia y la concentración de principio a fin del partido”.

Zé Roberto destacó la preparación técnica de Antonio Rizola

La referencia a Rizola estuvo vinculada a su recorrido en el vóley brasileño y a la posibilidad de trasladar esa experiencia al proceso de la selección peruana. Zé Roberto remarcó que su compatriota conoce de cerca el trabajo de formación de jugadoras y consideró que esa preparación puede aportar al equipo.

Para el técnico brasileño, el desafío de Rizola excede el resultado de un torneo o de una presentación ante una potencia continental. “Creo que puede ayudar mucho al vóleibol peruano. Ahora bien, todo necesita tiempo para trabajarse”, afirmó.

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El técnico de la ‘Bicolor’ sabía que enfrentaba a un equipo campeón olímpico y decidió darle protagonismo a las 14 integrantes de su plantel. (Video: Sportv2)

La frase apuntó a una de las discusiones que acompañan cada cambio de mando en selecciones con historia y exigencia competitiva. Zé Roberto reconoció que el pedido de triunfos forma parte de la lógica del deporte, aunque planteó que la construcción de un equipo necesita continuidad.

“Es difícil la exigencia por resultados. Es lógico que todos quieran ganar, todos quieren, pero nosotros tardamos mucho con esa inversión”, completó el entrenador brasileño, en alusión al tiempo que demandó el desarrollo de los procesos formativos y competitivos en su país.

El recuerdo de la selección peruana que inspiró al técnico brasileño

Zé Roberto también vinculó su mirada sobre Perú con la influencia que tuvo el vóley de ese país en su propia formación como entrenador. Recordó a referentes de distintas etapas y resaltó el lugar que ocupa la selección peruana en la historia de la disciplina.

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“Me siento muy feliz con esto, porque el vóleibol de Perú fue un vóleibol que me inspiró mucho”, afirmó. Entre los nombres que mencionó estuvieron Akira Kato, Man Bok Park, Cecilia Tait, Gabriela Pérez del Solar, Denisse Fajardo, Rosa García y Natalia Málaga.

El sentido homenaje que jugadoras de Perú y Japón dedicaron a Akira Kato tras partido por cuartos de final de Mundial Sub 17 de vóley 2024

El entrenador recordó que esa generación llevó a Perú a una final olímpica y dejó una referencia deportiva que todavía conserva peso dentro del continente. “Son jugadoras que significaron mucho para el país, para Perú, y dejaron un equipo que fue subcampeón olímpico”, expresó.

Zé Roberto cerró con un mensaje dirigido a la tradición peruana: “Mis respetos al pueblo peruano y al vóleibol de Perú”.