Amenazan de muerte a piloto de rally Aníbal Aliaga: “Esta es una bala, las demás están en la pistola”

En una entrevista, el piloto de rally Aníbal Aliaga detalla las amenazas que ha estado recibiendo, incluyendo una carta intimidatoria con una bala. Aliaga vincula estos actos a sus denuncias sobre manejos irregulares en el automovilismo peruano y solicita garantías para su seguridad. Latina Noticias

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El piloto de rally Aníbal Aliaga denunció una amenaza de muerte luego de recibir una carta en su oficina, ubicada en Cerro de Camacho, acompañada de una bala. El hecho se produjo en medio de una disputa que mantiene con representantes vinculados al automovilismo deportivo y después de una serie de desacuerdos planteados ante autoridades deportivas.

Según relató Aliaga, el origen del conflicto se remonta a marzo de este año. En ese momento, seis pilotos de alto rendimiento presentaron un documento ante el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para expresar su desacuerdo con distintas situaciones dentro de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo (FEPAD).

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El piloto sostuvo que el pedido buscaba que los deportistas fueran escuchados como representantes del Perú en competencias internacionales. El documento también fue presentado ante la Defensoría del Deportista, a partir de una solicitud para abordar los puntos cuestionados por los pilotos.

La situación tomó otro nivel cuando Aliaga recibió una carta con una bala. El piloto evitó señalar de forma directa a los responsables del envío, aunque mencionó una amenaza previa que, según su versión, fue realizada por el presidente del Automóvil Club Juliaca.

Conflicto entre pilotos y la Federación Peruana de Automovilismo

Aníbal Aliaga denunció una amenaza de muerte luego de recibir una carta que contenía insultos y una bala en su oficina de Cerro de Camacho. Composición: Infobae

Aliaga explicó que, después de la presentación del documento, recibió una llamada del abogado de la federación. Según su relato, el representante legal le manifestó que sería denunciado por una supuesta vinculación con el anterior presidente de la organización y por presuntos malos manejos.

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El piloto respondió que también es abogado y que cualquier acusación debía resolverse por las vías correspondientes. Posteriormente, el IPD convocó a una reunión con los seis pilotos y representantes de la federación para tratar los puntos incluidos en el documento.

Durante ese encuentro, Aliaga señaló que pidió a la presidenta de la federación que solicitara a su abogado no presentar una denuncia en su contra. En la misma reunión, según su testimonio, recibió una advertencia relacionada con posibles represalias en Juliaca.

Aliaga vinculó esa advertencia con el reclamo presentado por los pilotos ante las autoridades deportivas. Su versión ubica estos hechos como parte de una disputa que se inició meses antes de la recepción de la carta.

Carta con una bala llegó a su oficina

El piloto contó que recibió el sobre en su oficina de Cerro de Camacho. Dentro encontró una carta con insultos y una bala.

“Esta es una de las balas, esta es la foto, no recuerdo bien, las demás están en pistolas”, afirmó Aliaga al mostrar el contenido de la amenaza.

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El mismo día, según su relato, recibió un mensaje de un periodista que le informó sobre un comunicado emitido por personas vinculadas a Juliaca. De acuerdo con Aliaga, el documento lo señalaba como persona no grata.

El piloto sostuvo que no tiene relación con los motivos por los cuales se emitió esa medida y cuestionó que se le impida acudir a la Defensoría del Deportista para presentar sus reclamos.

Aliaga evita señalar a responsables directos

Ante la consulta sobre quiénes podrían estar detrás de la amenaza, Aliaga aclaró que no podía atribuir el envío de la carta a una persona determinada porque no contaba con certeza sobre su autoría.

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“No puedo aseverar quién ha mandado esa carta porque estaría cometiendo, pues, un, eh, estaría diciendo cosas que no ten, no puedo decir con certeza”, declaró.

Según Aliaga, durante una conversación anterior recibió la frase: “Yo no te voy a tirar piedras, yo te voy a tirar flores”.

Aliaga relacionó esa expresión con la carta que recibió y señaló que la conversación estaría registrada en el programa Motor Volty.

Piloto anuncia pedido de garantías

Frente a la amenaza, Aliaga indicó que solicitará garantías para su seguridad. El piloto señaló que tiene prevista una reunión con el Ministerio del Interior y que también recibió una llamada del presidente del Instituto Peruano del Deporte.

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Aliaga confirmó que mantiene su intención de acudir a Juliaca para participar en el campeonato de rally previsto para octubre, aunque señaló que pedirá medidas de seguridad para proteger su integridad.

“Yo voy a llegar a Juliaca, pero voy a pedir garantías. Eso sí voy a pedir garantías para mi vida”, afirmó.

El piloto también defendió su derecho a participar en actividades deportivas en esa ciudad y recordó su trayectoria como representante del Perú en competencias internacionales. La denuncia por la carta con una bala se suma así al conflicto que inició con los cuestionamientos presentados por un grupo de pilotos ante las autoridades deportivas.

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