Shin Hyun-joon, Tae Hwa de ‘Escalera al Cielo’, llegó a Lima y conquistó a sus fans peruanos con un “gracias” y un look en rojo y blanco

Shin Hyun-joon llegó a Lima para participar en el evento 'Memories to Heaven', inspirado en el dorama 'Escalera al Cielo'.

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El actor surcoreano Shin Hyun-joon, recordado por interpretar a Han Tae-hwa en el dorama ‘Escalera al Cielo’, llegó a Lima para participar en el evento “Memories to Heaven”, una actividad que combina un encuentro con seguidores y un recital sinfónico con la música de la serie. La presentación, programada para este 12 de setiembre, ya registró un sold out en la venta de entradas.

El intérprete fue recibido por una gran cantidad de seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez, quienes se acercaron para saludarlo y entregarle diversos obsequios antes de que abordara su movilidad rumbo al hotel. Shin Hyun-joon se mostró agradecido con el recibimiento y respondió a sus fanáticos únicamente con la palabra “gracias” en español, gesto con el que correspondió el afecto del público peruano pese a la barrera del idioma.

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Un evento que combina fan meeting y concierto sinfónico

El encuentro con el actor coreano se realizará este sábado 12 de setiembre, a partir de las 5:00 p. m., en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal, ubicado en la avenida Prolongación Iquitos 2001, en el distrito de Lince.

El reconocido actor surcoreano Shin Hyun-joon, famoso por su papel de 'Tae Hwa' en 'Escalera al Cielo', es recibido por una multitud de fans emocionados a su llegada al aeropuerto en Perú. Video: TikTok @victorlyperu

La actividad, denominada “Shin Hyun Joon en Lima, Fan Meeting y Recital Sinfónico”, contempla un espacio de interacción directa entre el actor y sus seguidores, además de un concierto en vivo con la música que identificó a la producción televisiva.

El recital sinfónico que acompañará al evento estará dirigido por el maestro Tonny Keys, quien tendrá a su cargo la interpretación en vivo de las piezas musicales asociadas al dorama surcoreano que catapultó a la fama internacional a Shin Hyun-joon.

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El actor llegó vestido con los colores de la bandera peruana

Durante su arribo al país, el intérprete surcoreano optó por una vestimenta que hizo alusión directa a los colores nacionales del Perú. Shin Hyun-joon llegó con un pantalón de buzo de color rojo y un polo blanco con diseños que incluían la palabra “Perú”, un gesto que fue recibido con entusiasmo por los fanáticos que lo esperaban en el aeropuerto.

Decenas de fanáticos recibieron a Shin Hyun-joon en el aeropuerto Jorge Chávez antes de su traslado al hotel.

La convocatoria en el terminal aéreo reflejó la vigencia que mantiene ‘Escalera al Cielo’ entre el público peruano, más de dos décadas después de su estreno original. La producción surcoreana, que catapultó a la fama a su elenco en distintos países de habla hispana, continúa generando este tipo de encuentros entre sus protagonistas originales y las audiencias que siguieron la serie durante su emisión.

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