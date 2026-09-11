Pandora llega a Lima entre mariachis, pisco sour y un aeropuerto desbordado: el reencuentro con Perú antes del show por 40 años

Pandora llegó a Perú y fue recibida en el aeropuerto Jorge Chávez por cientos de fans y mariachis.

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La agrupación mexicana Pandora llegó a Lima en medio de un multitudinario recibimiento de sus seguidores peruanos, quienes acudieron al aeropuerto Jorge Chávez con mariachis para recibir a las intérpretes. El grupo se presentará este sábado 12 de setiembre en la explanada del Parque de la Exposición, como parte de la celebración de sus 40 años de carrera musical.

Según registró el creador de contenido Ric La Torre, la llegada de las artistas generó una amplia convocatoria en el terminal aéreo. “Las Pandora llegaron a Perú, una locura el aeropuerto, hasta mariachis, y luego se fueron a tomar pisco sour”, relató el tiktoker, quien también compartió imágenes de la cantante Fernanda Meade, una de las integrantes históricas de la agrupación, disfrutando de la bebida tradicional peruana antes del concierto programado para los próximos días.

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Un recibimiento con fanáticos y medios de comunicación en el aeropuerto

El tiktoker José Pastor también documentó la llegada de la agrupación al país y destacó la magnitud de la convocatoria en el aeropuerto limeño. “Así fue la llegada de Pandora a nuestro país, con un recibimiento total. Sus fans estuvieron presentes en el aeropuerto para su presentación de este sábado doce”, señaló Pastor, quien remarcó la cantidad de personas reunidas para recibir a las artistas mexicanas.

De acuerdo con el registro difundido por Pastor, distintos medios de comunicación y miembros del equipo de la agrupación también estuvieron presentes durante la llegada, en un ambiente que el creador de contenido calificó como conmovedor por la respuesta del público peruano. “Miren la cantidad de gente que está en el aeropuerto peruano con este recibimiento. Perú sigue siendo clave, muchachos”, expresó Pastor tras compartir las imágenes del arribo.

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Una multitud de fans emocionados se congrega en el aeropuerto para dar una calurosa bienvenida a las cantantes del grupo Pandora, con música de mariachis, pancartas y mucha alegría. Video: Instagram Grupo Pandora

El concierto reunirá a las integrantes históricas de la agrupación

La presentación de Pandora en Lima está programada para este sábado 12 de setiembre, en el marco de la celebración por las cuatro décadas de trayectoria del grupo mexicano. El espectáculo se realizará en la explanada del Parque de la Exposición y contará con la participación de sus integrantes más reconocidas, entre ellas Fernanda Meade, Maite Muñoz e Isabel Mora.

Ric La Torre destacó el repertorio de éxitos con el que la agrupación se presentará ante el público limeño, entre los que mencionó temas como “Solo él y yo”, “Como una mariposa”, “Cómo te va mi amor” y “La usurpadora”, además de su reconocido popurrí de canciones de Juan Gabriel. “Tienen exitazos, hay que ser honesto”, comentó el tiktoker sobre el repertorio de la banda.

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Las entradas para el concierto se agotan por sectores

José Pastor informó que la disponibilidad de entradas para el concierto se ha reducido de manera significativa conforme se acerca la fecha del espectáculo. “Cada vez falta muy poco para el conciertazo de Pandora este sábado 12 de septiembre, y ya quedan muy pocas entradas para este concierto”, precisó el creador de contenido.

Acompaña al icónico grupo Pandora en su emocionante llegada a Lima, Perú. Desde el avión hasta el primer brindis con pisco sour y el increíble recibimiento de sus fans con mariachis en el aeropuerto. Video: Instagram Grupo Pandora

Según detalló Pastor, la distribución de localidades para el evento contempla sectores diferenciados, entre ellos zonas platinum y VIP con sillas enumeradas, además de otras categorías de venta regular. Las entradas para el concierto se comercializan a través de la plataforma Ticketmaster, de acuerdo con la información difundida por ambos creadores de contenido que cubrieron la llegada de la agrupación al país.

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