Perú

Pandora llega a Lima entre mariachis, pisco sour y un aeropuerto desbordado: el reencuentro con Perú antes del show por 40 años

La agrupación mexicana ya está en Lima para la cita del sábado 12 de setiembre en el Parque de la Exposición, tras un arribo que convirtió al aeropuerto Jorge Chávez en una verdadera fiesta

Una imagen promocional del grupo Pandora y escenas de su llegada a un aeropuerto entre maletas y personas
Pandora llegó a Perú y fue recibida en el aeropuerto Jorge Chávez por cientos de fans y mariachis.
Guardar

La agrupación mexicana Pandora llegó a Lima en medio de un multitudinario recibimiento de sus seguidores peruanos, quienes acudieron al aeropuerto Jorge Chávez con mariachis para recibir a las intérpretes. El grupo se presentará este sábado 12 de setiembre en la explanada del Parque de la Exposición, como parte de la celebración de sus 40 años de carrera musical.

Según registró el creador de contenido Ric La Torre, la llegada de las artistas generó una amplia convocatoria en el terminal aéreo. “Las Pandora llegaron a Perú, una locura el aeropuerto, hasta mariachis, y luego se fueron a tomar pisco sour”, relató el tiktoker, quien también compartió imágenes de la cantante Fernanda Meade, una de las integrantes históricas de la agrupación, disfrutando de la bebida tradicional peruana antes del concierto programado para los próximos días.

PUBLICIDAD

Un recibimiento con fanáticos y medios de comunicación en el aeropuerto

El tiktoker José Pastor también documentó la llegada de la agrupación al país y destacó la magnitud de la convocatoria en el aeropuerto limeño. “Así fue la llegada de Pandora a nuestro país, con un recibimiento total. Sus fans estuvieron presentes en el aeropuerto para su presentación de este sábado doce”, señaló Pastor, quien remarcó la cantidad de personas reunidas para recibir a las artistas mexicanas.

De acuerdo con el registro difundido por Pastor, distintos medios de comunicación y miembros del equipo de la agrupación también estuvieron presentes durante la llegada, en un ambiente que el creador de contenido calificó como conmovedor por la respuesta del público peruano. “Miren la cantidad de gente que está en el aeropuerto peruano con este recibimiento. Perú sigue siendo clave, muchachos”, expresó Pastor tras compartir las imágenes del arribo.

PUBLICIDAD

Una multitud de fans emocionados se congrega en el aeropuerto para dar una calurosa bienvenida a las cantantes del grupo Pandora, con música de mariachis, pancartas y mucha alegría. Video: Instagram Grupo Pandora

El concierto reunirá a las integrantes históricas de la agrupación

La presentación de Pandora en Lima está programada para este sábado 12 de setiembre, en el marco de la celebración por las cuatro décadas de trayectoria del grupo mexicano. El espectáculo se realizará en la explanada del Parque de la Exposición y contará con la participación de sus integrantes más reconocidas, entre ellas Fernanda Meade, Maite Muñoz e Isabel Mora.

Ric La Torre destacó el repertorio de éxitos con el que la agrupación se presentará ante el público limeño, entre los que mencionó temas como “Solo él y yo”, “Como una mariposa”, “Cómo te va mi amor” y “La usurpadora”, además de su reconocido popurrí de canciones de Juan Gabriel. “Tienen exitazos, hay que ser honesto”, comentó el tiktoker sobre el repertorio de la banda.

Las entradas para el concierto se agotan por sectores

José Pastor informó que la disponibilidad de entradas para el concierto se ha reducido de manera significativa conforme se acerca la fecha del espectáculo. “Cada vez falta muy poco para el conciertazo de Pandora este sábado 12 de septiembre, y ya quedan muy pocas entradas para este concierto”, precisó el creador de contenido.

Acompaña al icónico grupo Pandora en su emocionante llegada a Lima, Perú. Desde el avión hasta el primer brindis con pisco sour y el increíble recibimiento de sus fans con mariachis en el aeropuerto. Video: Instagram Grupo Pandora

Según detalló Pastor, la distribución de localidades para el evento contempla sectores diferenciados, entre ellos zonas platinum y VIP con sillas enumeradas, además de otras categorías de venta regular. Las entradas para el concierto se comercializan a través de la plataforma Ticketmaster, de acuerdo con la información difundida por ambos creadores de contenido que cubrieron la llegada de la agrupación al país.

Temas Relacionados

Concierto en LimaPandoraGrupo Pandoraperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispondrá medidas de atención preferencial para este grupo, con orientadores en los locales

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

El exdiplomático remarcó que la iniciativa no afecta la soberanía ni las leyes peruanas y recordó que Lima y Washington ya mantienen acuerdos de colaboración en inteligencia

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

El empresario envió a ‘Amor y Fuego’ fotos, una factura y movimientos de pago para demostrar que él compró la cartera Christian Dior que le regaló a su esposa

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 10 de septiembre de 2026

Dos sismos de magnitud 3,5 y 3,7 se registraron durante la mañana del 9 de septiembre en la provincia de Camaná, en la región Arequipa

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 10 de septiembre de 2026

Cienciano 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El equipo cusqueño iniciará la llave ante su hinchada y buscará sacar ventaja de la altura ante el conjunto uruguayo. Sigue todas las incidencias del cotejo

Cienciano 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

Juan Sheput defiende facultades legislativas y asegura que “la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia”

Marco Rubio en Perú: así fue la visita del secretario de Estado del gobierno de Trump a Lima

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

Said Palao revela que gana más de 35 mil soles al mes en ‘Esto es Guerra’ tras ser acusado de ‘mantenido’

Rocío Miranda cuestiona a Karla Tarazona sobre el rol que tiene dentro de los shows de Christian Domínguez: “Siempre quiso ser la jefa”

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Ricky Martin en Lima: Accesos, horarios y objetos prohibidos para su concierto en Costa 21

DEPORTES

Cienciano 1-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Gol de Cristian Souza tras gran carrera y centro raso de Neri Bandiera por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

Alianza Lima encontró reemplazo para Maeva Orlé: Ioana Baciu llega desde Rumanía para la temporada 2026/27

Alianza Lima presentó su nueva camiseta morada para octubre: así es la tercera equipación del club