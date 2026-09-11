Perú

“Tráeme mi pan con queso a la cama”: denuncian que general de la PNP y su esposa usaban a subordinados para tareas domésticas

El general Gustavo Pareja, director de la DIRBAP PNP, es cuestionado por el presunto uso de personal policial subordinado para atender requerimientos particulares, según conversaciones atribuidas a su esposa difundidas por ‘Beto a Saber’.

Un reportaje reveló reveladores chats y testimonios que señalan al general PNP Gustavo Adolfo Pareja García, jefe de la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú, por presuntamente enviar a personal subordinado a realizar labores domésticas como lavar platos, tender camas, preparar desayunos y recoger ropa de lavandería para él y su esposa | Willax TV
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Una nueva denuncia pone bajo cuestionamiento el uso de la autoridad y de los recursos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Un reportaje del programa ‘Beto A Saber’ reveló que personal policial asignado a la Dirección de Bienestar (DIRBAP) habría sido enviado a realizar labores domésticas para el general PNP Gustavo Adolfo Pareja García, jefe de dicha dependencia, y su esposa.

De acuerdo con las conversaciones de WhatsApp difundidas en el informe del programa de Willax, los subordinados recibieron órdenes de realizar tareas domésticas que no están relacionadas con sus funciones institucionales, como limpiar ambientes, tender camas, lavar platos, recoger ropa de la lavandería y comprar alimentos. Incluso, mensajes atribuidos a la esposa del general muestran pedidos para preparar y llevar desayunos para ambos.

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El caso involucra a la Dirección de Bienestar de la PNP, una dependencia cuya función está vinculada con programas y servicios destinados al personal policial y sus familias. La denuncia plantea cuestionamientos sobre el eventual uso de trabajadores, servicios y recursos institucionales para fines particulares.

Chats reveladores

El reportaje presentó conversaciones entre la esposa del general Gustavo Pareja y una suboficial de la Policía identificada como Yesenia, quien habría estado bajo la línea de mando de la Dirección de Bienestar. En uno de los mensajes, la esposa del alto mando le solicita detalles específicos para el desayuno: “pan con queso, Milo con leche, café, jugo y dos panes franceses”.

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En otro intercambio, pregunta si una subordinada llevó ropa de la lavandería y si se encontraba atendiendo el desayuno de otra persona. También se difundieron mensajes en los que una trabajadora, designada a la limpieza y mantenimiento en la Dirbap PNP, señala que había sido enviado a trabajar a la casa del nuevo general.

Un agente de policía uniformado, una foto en blanco y negro de una pareja y la captura de pantalla de un chat de mensajes
Gustavo Pareja fue ascendido al grado de general a finales de 2024, durante la gestión de Juan José Santiváñez como ministro del Interior. (Willax)

Las conversaciones corresponden al 10 y 11 de marzo de 2026, según el informe periodístico. En ellas también aparecen referencias a la permanencia del general y su esposa en instalaciones de la Dirección de Bienestar.

La denuncia sostiene que los trabajadores habrían terminado realizando tareas como tender la cama, lavar platos y limpiar lunas, pese a que estaban vinculados laboralmente con una dependencia policial destinada a brindar servicios de bienestar.

General Pareja niega haber utilizado personal de su casa

Ante la consulta por los mensajes en los que se realizan pedidos de alimentos, el general Gustavo Pareja sostuvo que él desayunaba en su centro de trabajo y que allí había personal encargado de realizar las compras.

“Yo, bueno, tomo, desayuno tomaba en mi trabajo y ahí había personal que se encargaba de hacer compras”, señaló durante la comunicación telefónica con el medio citado.

El periodista también le preguntó si alguna vez se había quedado a dormir en las instalaciones de la institución junto con su esposa. Pareja respondió que él permanecía continuamente en su centro de trabajo. Su respuesta contrasta con uno de los mensajes atribuidos a su esposa, quien escribió a una suboficial: “Me he quedado a dormir en DIRBAP. No vayas a entrar a la habitación”. El mensaje forma parte de las conversaciones difundidas por el reportaje, correspondientes al 10 y 11 de marzo de 2026.

Al ser consultado específicamente por los pedidos de pan y otros alimentos que aparecen en los chats, Pareja calificó el cuestionamiento como “infantil” y sostuvo que se trataba de compras que realizaba el personal que se encontraba en su centro de trabajo.

Personal de limpieza de la DIRBAP designados a labores en casa del general

Otro de los elementos señalados en el reportaje son órdenes de servicio por montos de S/6.000 y S/7.500 destinadas a trabajos de limpieza y desinfección de ambientes del área logística de la Dirección de Bienestar.

Según la denuncia periodística, trabajadores contratados para esas labores habrían terminado realizando tareas de limpieza en el domicilio del general. El informe señaló que se buscó a Pareja tanto en su centro de labores como en la dirección registrada en Reniec, en Sol de La Molina, pero no se obtuvo un pronunciamiento adicional de él ni de su esposa.

Luis Herrera, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, explicó que la estructura jerárquica de la Policía no implica que los superiores puedan asignar cualquier tipo de actividad a sus subordinados.

“Cada personal policial tiene una función asignada”, señaló. En ese sentido, sostuvo que si un oficial general utiliza al personal para actividades distintas de aquellas que le corresponden, la situación podría incluso ser materia de investigación por una eventual usurpación de funciones.

Herrera también remarcó que la jerarquía y la subordinación dentro de una institución policial no deben confundirse con maltrato o abuso de autoridad.

“La jerarquía no implica maltrato, la subordinación no implica maltrato”, afirmó. A su juicio, las órdenes deben mantenerse dentro de una línea de mando coherente, con funciones claramente asignadas y en el marco de la ley.

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