Perú

‘Jhonsson Pulpo’ será enviado a la Base Naval, confirma el ministro de Defensa: “Será su destino hasta que el diablo lo recoja”

El ministro del Interior, Rafael Belaúnde, confirmó que Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, será recluido en la Base Naval del Callao tras su expulsión desde Bolivia. El condenado a cadena perpetua enfrenta además nuevas investigaciones en Perú

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El cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, será internado en la Base Naval del Callao tras su llegada al Perú desde Bolivia, según confirmó el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. El funcionario sostuvo que el recinto será el destino del condenado a cadena perpetua “hasta que el diablo lo recoja”.

La decisión descarta su traslado a un penal común y responde a las condiciones de seguridad que requiere el detenido, quien enfrenta varias investigaciones y procesos judiciales. De acuerdo con la información difundida, Cruz Torres deberá contar con acceso a una conexión que le permita participar en las audiencias pendientes.

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El ministro hizo el anuncio en declaraciones a radio Exitosa, donde señaló que existen dos celdas disponibles en la Base Naval. También mencionó la posibilidad de que una tercera plaza quede libre si otro interno es enviado al penal de Challapalca.

“Para Jhonsson Pulpo, ahí la Base Naval lo espera”, afirmó Belaúnde. Consultado sobre si ese será el destino final del detenido, respondió: “Su destino hasta que, digamos, el diablo lo recoja”.

‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.
‘Jhonsson Pulpo’ fue puesto bajo custodia de la Policía Nacional del Perú en el CEBAF de Desaguadero.

La Base Naval del Callao tiene dos celdas disponibles

Belaúnde indicó que el espacio en el recinto es limitado, aunque consideró viable el ingreso del presunto líder criminal. “Tenemos el alojamiento un poco apretado”, dijo antes de precisar que hay dos celdas libres.

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La Base Naval del Callao es considerada una alternativa para recluir a internos de alto perfil que requieren condiciones de aislamiento y controles especiales. En el caso de Cruz Torres, el traslado permitiría mantenerlo bajo custodia mientras avancen los procesos que tiene abiertos.

La versión difundida tras su expulsión desde Bolivia señala que el detenido afrontará nuevas diligencias en territorio peruano. Entre ellas figura una investigación por secuestro y masacre vinculada al caso de Jens Lara, que podría derivar en un nuevo juicio.

Cruz Torres ya cumple una condena a cadena perpetua

El líder de Los Pulpos tiene una condena de cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte, dictada a raíz de un ataque ocurrido el 12 de marzo de 2020 en el mercado La Hermelinda, en Trujillo.

El caso tuvo como víctima a una comerciante de 60 años. La información conocida señala que la mujer sufrió lesiones durante el asalto y que posteriormente murió. Esa sentencia se suma a otros expedientes que involucran al detenido.

Cruz Torres también está procesado por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Las autoridades peruanas lo identifican como integrante de la tercera generación de un clan criminal surgido en Trujillo.

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

La captura en Bolivia puso fin a una búsqueda de años

Cruz Torres fue capturado en Bolivia luego de una operación que involucró a las policías de Perú, Bolivia y Chile, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). Su detención puso fin a una búsqueda que se extendió durante varios años.

De acuerdo con la reconstrucción de su historial, el condenado llegó a fingir su muerte en 2020 y utilizó identidades falsas para eludir a las autoridades. También habría modificado su apariencia mediante cirugías estéticas.

Su ingreso a la Base Naval del Callao quedará sujeto a las disposiciones que adopten las autoridades tras su retorno al país y al avance de las investigaciones que tiene pendientes.

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