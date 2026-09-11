Subsidios funerarios para congresistas: El exorbitante monto de dinero pagado a los parlamentarios por muertes de familiares

Un reportaje de investigación de Latina Noticias expone los subsidios otorgados a congresistas peruanos por el fallecimiento de familiares. Se incluyen fragmentos de entrevistas a un senador y otras personas. La investigación revela que trece parlamentarios cobraron un total de seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos soles del presupuesto en el último quinquenio.

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Los integrantes del Congreso de Perú pueden recibir un subsidio de hasta 62.400 soles por el fallecimiento de padres, hijos o cónyuges, una cobertura financiada con recursos públicos que se aplica a parlamentarios desde 2009. El pago incluye dos remuneraciones por fallecimiento y otras dos por gastos de sepelio.

Durante el quinquenio 2021-2026, 13 parlamentarios cobraron en conjunto 655.200 soles mediante este concepto. Los desembolsos constan en resoluciones y comprobantes de pago emitidos por el Congreso, que autorizó cada caso tras la presentación de documentos sobre la muerte de un familiar directo y los gastos funerarios.

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El monto máximo equivale a cuatro remuneraciones mensuales de un legislador. El sueldo base de los congresistas asciende a 15.600 soles, por lo que cada una de las dos coberturas puede representar 31.200 soles. Algunos beneficiarios recibieron el total, mientras que otros solo percibieron la parte correspondiente al fallecimiento y desistieron del pago por sepelio.

Este informe de investigación periodística de Latina Noticias presenta un beneficio no divulgado para los congresistas de la República del Perú. El periodista Renzo Bambaren revela un subsidio de S/63,000 otorgado por fallecimiento y sepelio de familiares directos, como padres, hijos o cónyuge de los parlamentarios. El video incluye segmentos grabados en el Congreso, donde se realizan entrevistas a algunos congresistas, y escenas de un estudio de noticias con presentadores.

El beneficio fue creado para trabajadores estatales de carrera

El origen de esta cobertura está en el Decreto Legislativo 276, aprobado en 1990 para regular la carrera administrativa y las remuneraciones de trabajadores del Estado. La norma contempla subsidios ante el fallecimiento del servidor público o de familiares directos, además de una ayuda destinada a afrontar los costos del sepelio.

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Un documento oficial del Congreso de Perú autoriza el otorgamiento de subsidios por fallecimiento de familiares directos a los parlamentarios.

En 2009, el Congreso aprobó una reglamentación que extendió ese mecanismo a los parlamentarios. Desde entonces, los legisladores pueden solicitarlo con el certificado de defunción del padre, la madre, un hijo, una hija o el cónyuge, junto con los comprobantes de pago vinculados a los servicios funerarios. Una resolución interna debe autorizar después el desembolso.

Un documento oficial detalla los subsidios por fallecimiento de familiares que pueden recibir los integrantes del Congreso de Perú con fondos públicos.

La aplicación de esta norma a autoridades elegidas abrió cuestionamientos debido a que los congresistas no forman parte de la carrera pública regulada por el Decreto Legislativo 276. Su función responde a un mandato electoral de cinco años y sus condiciones económicas se fijan bajo disposiciones propias del Parlamento. El beneficio, de acuerdo con ese planteo, fue concebido para empleados estatales cuya relación laboral tiene otra naturaleza.

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Beneficios parlamentarios

Los congresistas, además, reciben una remuneración mensual, una asignación por función congresal de 11.000 soles y 2.800 soles semanales para actividades de representación. El paquete incluye gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, siete asesores de confianza, pasajes para traslados dentro y fuera del país y un seguro privado de salud.

Fardos de billetes de soles peruanos y una corona floral permanecen sobre las escalinatas de acceso al Congreso de la República del Perú en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese seguro contempla coberturas ante el fallecimiento de familiares. En el caso de los padres, puede financiar gastos de sepelio hasta el 100% de lo desembolsado, con un tope de 14.000 soles. La coexistencia de la póliza y el subsidio del Congreso plantea la posibilidad de que una misma contingencia reciba cobertura por dos vías distintas.

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Una mano firma un documento con el membrete del Congreso del Perú junto a billetes de soles peruanos y un arreglo floral funerario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un especialista consultado sobre el tema sostuvo que esa superposición requiere una revisión. “Si ya recibes gastos por sepelio por otra vía, no tiene sentido que lo recibas también por la vía de este subsidio”, señaló. También indicó que la ayuda fue diseñada para aliviar el impacto económico que una muerte genera en las familias, por lo que corresponde discutir si los parlamentarios deben mantenerla bajo las mismas condiciones.

Un fajo de soles peruanos reposa junto a una carpeta con el emblema del Congreso de la República y un sobre con documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bellido y Juárez recibieron el monto máximo en 2022

El excongresista Guido Bellido recibió 62.400 soles en 2022 después de la muerte de su padre. El pago se efectuó el 15 de julio de ese año. Consultado posteriormente, Bellido lo relacionó en un primer momento con el seguro y luego indicó que revisaría si el desembolso se había concretado.

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Quince días más tarde, el 1 de agosto de 2022, la congresista reelecta Patricia Juárez firmó la conformidad de un cheque por el mismo monto tras el fallecimiento de su madre. Juárez sostuvo que las coberturas vinculadas con seguros y beneficios de este tipo alcanzan tanto a trabajadores como a integrantes del Congreso.

Documentos presentados en una transmisión de noticias detallan el cobro de subsidios públicos por fallecimiento de parientes de congresistas en Perú.

¿Qué otros parlamentarios recibido este millonario beneficio?

Entre quienes accedieron al subsidio figuran los excongresistas Edwin Martínez, de Acción Popular; Edgar Reymundo, de Juntos por el Perú; Manuel García, de Alianza para el Progreso; Germán Tacuri, de Perú Libre; David Jiménez, de Fuerza Popular; y Carlos Ceballos, de Cooperación Popular.

Una tabla informativa de Latina Noticias detalla el cobro de 655.200 soles en subsidios por fallecimiento de parientes por parte de excongresistas en Perú.

Rosselli Amuruz y Gladis Echaiz percibieron 31.200 soles cada una. En ambos casos, no se utilizó el componente destinado a gastos de sepelio. La misma situación se registró con Eduardo Acate Coronel, de Alianza para el Progreso; Marcos Pichilingüe, de Fuerza Popular; y Elizabeth Taipe, de Perú Libre.

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Un comprobante de pago del Congreso de la República de Perú detalla la asignación de un subsidio de 62.400 soles al congresista Guido Bellido.

El pago se mantiene vigente desde 2009 y su uso por parte de parlamentarios quedó documentado durante el período legislativo 2021-2026. Las resoluciones que autorizaron los desembolsos muestran que el Congreso continuó aplicando una cobertura creada para trabajadores estatales de carrera a representantes elegidos por voto popular.