Movimientos regionales vs. partidos políticos: Diferencias en la cédula

Los partidos políticos nacionales pueden participar tanto en elecciones generales como en procesos regionales y municipales, siempre que mantengan su inscripción vigente - Créditos: ONPE.

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Los movimientos regionales y los partidos políticos pueden aparecer en una cédula electoral, pero se distinguen por el alcance de su inscripción y por los comicios en los que están habilitados para presentar candidaturas.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, las agrupaciones con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas pueden competir según las reglas aplicables a cada tipo de organización. La diferencia central radica en que los partidos tienen alcance nacional, mientras que los movimientos actúan dentro de una circunscripción regional.

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El Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado del Registro de Organizaciones Políticas, administra los libros de partidos, movimientos regionales y alianzas electorales. La inscripción concede personería jurídica y permite participar en los procesos previstos por la legislación electoral.

La cédula electoral identifica a las organizaciones habilitadas mediante sus denominaciones y símbolos registrados ante las autoridades electorales - Créditos: ONPE.

¿Qué es un movimiento regional y cuál es su ámbito de participación?

Un movimiento regional es una organización política creada para intervenir en una región o departamento determinado. Su actividad, estructura interna y presentación de listas se circunscriben a ese territorio.

Estas agrupaciones pueden presentar candidatos en elecciones regionales y municipales dentro de la circunscripción donde están inscritas. No están habilitadas para postular en elecciones de alcance nacional, como la elección presidencial o la de representantes al Congreso.

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La ley establece que un movimiento debe estar inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas antes de la fecha límite fijada para la convocatoria electoral. También debe contar con comités y padrones que respondan a las exigencias vigentes.

Partidos políticos nacionales: Participación en elecciones regionales y municipales

Los partidos políticos tienen alcance nacional y pueden presentar candidatos a todo cargo de elección popular. Esa condición les permite competir tanto en elecciones generales como en procesos regionales y municipales.

En los comicios subnacionales, una agrupación nacional puede postular fórmulas para gobernadores y vicegobernadores, listas para consejeros regionales y candidatos a alcaldías provinciales, distritales y regidurías.

La participación depende de que la inscripción permanezca vigente y de que la organización cumpla los hitos establecidos en el cronograma electoral. El Registro de Organizaciones Políticas publica información sobre las agrupaciones, sus símbolos, directivos y padrones de afiliados.

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Los movimientos regionales pueden competir en elecciones regionales y municipales, pero no están habilitados para presentar candidaturas en comicios nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Símbolos y logos representados en la cédula de votación según la ONPE

La cédula de sufragio muestra las alternativas correspondientes a las organizaciones políticas habilitadas para competir en cada elección. El elector identifica a cada agrupación mediante su denominación y su símbolo registrado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, organismo encargado de organizar los comicios, incluye instrucciones para marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo elegido. La marca debe realizarse en la opción de preferencia del votante.

La ONPE también presenta modelos de cédulas para explicar la ubicación de las organizaciones y las modalidades de votación. El símbolo es un elemento relevante porque permite reconocer visualmente a partidos, movimientos regionales y alianzas.

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La cédula de votación presenta a las organizaciones políticas habilitadas mediante sus nombres y símbolos oficiales registrados ante las autoridades electorales - Créditos: REUTERS/Leslie Moreno.

Proceso de cancelación de inscripción en el ROP por no alcanzar la valla electoral

La inscripción de un movimiento regional puede cancelarse si, al concluir una elección regional, no obtiene al menos dos consejeros regionales y el 10 % de los votos válidos en la circunscripción donde participa.

En el caso de los partidos, la cancelación puede proceder si no acceden a la distribución de escaños en alguna de las cámaras tras una elección general. Las alianzas, además, deben alcanzar al menos 5% de los votos válidos, con los incrementos previstos por la norma.

Para las elecciones de 2026, la legislación dispone que el proceso de cancelación vinculado a determinadas causales comenzará el primer día hábil de enero de 2027.

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Requisitos de firmas y afiliados vigentes exigidos por el JNE para su registro

Los partidos políticos deben presentar una relación de adherentes equivalente, como mínimo, al 3 % de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones nacionales. Cada registro debe incluir firma y número de Documento Nacional de Identidad.

Los movimientos regionales requieren una relación de adherentes no menor al 5 % de los votantes de la última elección nacional dentro de la circunscripción donde desarrollan actividades. Asimismo, deben acreditar afiliados equivalentes al 1 % del padrón regional, con un mínimo de 1.000 personas.

El JNE señala que las organizaciones cuentan con dos años, desde la adquisición de formularios, para reunir firmas de adherentes y presentar su solicitud. El padrón de afiliados debe elaborarse y entregarse dentro del plazo establecido para ese requisito.

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