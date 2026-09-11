Luis Dyer, ministro de Salud, asegura que detuvo una licitación de impresoras por 3,2 millones de soles

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, escucha a autoridades de la Dirección Regional de Salud durante una inspección a los establecimientos de atención en Ucayali. (Foto: Minsa)

Guardar

El ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, frenó hace dos semanas un proceso de licitación por 3,2 millones de soles destinado al alquiler de impresoras para el Ministerio de Salud (Minsa), según reveló en una entrevista con el canal Willax. La medida forma parte de un plan de reorganización administrativa que el funcionario impulsa desde su llegada a la cartera y que incluyó, además, el retiro de una decena de fotocopiadoras del edificio central del ministerio.

Dyer explicó que la decisión responde a un diagnóstico que realizó tras recorrer distintos establecimientos de salud en Lima, entre ellos la Diris Sur (Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur) y el hospital de emergencias de Villa El Salvador. En esas visitas, según relató, encontró oficinas colapsadas por archivos en papel, sistemas operativos obsoletos como Windows 95 y un uso intensivo de recursos administrativos que, a su juicio, podían destinarse a otras áreas del sistema sanitario.

PUBLICIDAD

“Ayer saqué alrededor de unas 10 fotocopiadoras dentro del edificio del Minsa”, dijo el ministro, quien describió la reacción del personal administrativo ante la eliminación de las máquinas de impresión masiva como una muestra de resistencia al cambio. La cartera sanitaria busca reemplazar estos procesos por herramientas digitales que permitan interconectar hospitales y centros de atención primaria.

El director de la Diresa Ucayali, Patrich Jordan Pantoja, reclama presupuesto y recursos al ministro de Salud, Luis Dyer, durante su visita a la región. (Captura: PC - Producciones / Facebook)

La paralización de la licitación se enmarca en un paquete de medidas que Dyer denomina “transformación digital” del sector, con el objetivo declarado de reducir la burocracia interna y redirigir personal hacia funciones asistenciales, como atención médica y de enfermería, en establecimientos con déficit de personal técnico.

PUBLICIDAD

La reorganización interna busca frenar la duplicidad de funciones

El ministro detalló que la reorganización administrativa del Minsa, publicada de manera oficial, contempla tres ejes de trabajo: eliminar la duplicidad de tareas entre distintas áreas, revisar los procesos internos de gestión y avanzar en la incorporación de tecnología para las labores cotidianas. Según Dyer, buena parte del personal administrativo del ministerio realiza funciones que podrían automatizarse mediante sistemas de inteligencia artificial.

El funcionario citó como ejemplo directo su visita a la Diris Sur, entidad que administra 150 centros de atención primaria y hospitales en el sur de Lima. Según describió, la sede operaba sin permisos municipales, con archivos físicos acumulados desde la década de los 80 y personal que dependía del conocimiento informal de un solo trabajador para ubicar documentos. Como parte de los cambios, el ministerio designó a un nuevo director en esa dependencia, el doctor Mario Izquierdo.

PUBLICIDAD

Personal del Ministerio de Salud del Perú supervisa el decomiso de productos de higiene apilados en el distrito de San Juan de Miraflores, Lima. (Foto: Minsa)

El plan de interoperabilidad arrancó en cuatro hospitales de Lima

Dyer confirmó que, desde septiembre, el ministerio comenzó a implementar un sistema de interoperabilidad en cuatro hospitales de Lima, entre ellos el San Bartolomé, además de 41 centros de salud. El sistema contempla la interconexión de citas médicas, laboratorio, farmacia y control de indicadores de gestión entre los distintos establecimientos.

Para el plan piloto, el ministerio adquirió 12 computadoras nuevas, dado que el equipamiento existente se encuentra desactualizado. El funcionario también mencionó el respaldo del sector privado en la digitalización de documentos y de la embajada de Estados Unidos, que financiará por un año el servicio de internet satelital Starlink para los establecimientos incluidos en la prueba piloto.

PUBLICIDAD

El ministerio detectó fallas de ciberseguridad y un uso irregular de contraseñas

Durante la entrevista, Dyer reveló que el Minsa identificó un caso de acceso irregular a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante una contraseña institucional utilizada de forma indebida durante dos años y medio. Según el ministro, esa credencial permitió realizar 308 millones de consultas que fueron facturadas y pagadas por el ministerio sin control.

Cirujanos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas realizan una traqueotomía mediastinal anterior para reconstruir la vía respiratoria de un paciente. (Agencia Andina)

El funcionario indicó que existen siete investigaciones fiscales abiertas por este caso y que, entre mayo y junio de este año, el ministerio sufrió además una filtración de aproximadamente 99.000 registros. Como parte de las medidas correctivas, el Minsa identificó 1.350 contraseñas institucionales que se ofrecían a la venta en la dark web y que permitían el acceso a documentos oficiales de dependencias como Digemid y Digesa.

PUBLICIDAD

La deuda con el personal médico acumula cuatro meses de atraso

Consultado sobre los reclamos salariales del personal de salud, Dyer reconoció que el ministerio mantiene una deuda acumulada de cuatro meses con médicos y enfermeras en distintos regímenes laborales. El funcionario atribuyó la situación a lo que calificó de “irresponsabilidad financiera” en gestiones anteriores, que habrían utilizado fondos destinados al pago de sueldos para otros gastos.

Según el ministro, el Ejecutivo prevé iniciar en el presupuesto del próximo año un esquema de fraccionamiento para saldar la deuda pendiente. Dyer afirmó que la cartera ya trabaja de manera conjunta con la Contraloría General de la República en la revisión de estos casos, aunque precisó que las denuncias formales requieren primero identificar a los responsables directos del manejo de los fondos.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori acompaña al ministro de Salud Luis Williams Dyer Fernández durante su juramentación en Perú. (Foto: Presidencia del Perú)

El Minsa se prepara ante un eventual fenómeno de El Niño

El ministro admitió que el sector no cuenta con hospitales de campaña propios ni con implementos de reacción rápida ante emergencias sanitarias, en momentos en que se proyecta la llegada del fenómeno de El Niño al norte del país. Ante la falta de presupuesto para adquirir unidades de mayor capacidad, cuyo costo oscila entre 48 y 50 millones de soles, el ministerio gestionó con socios internacionales tres hospitales de campaña básicos, ya distribuidos en Tumbes, Chimbote y en tránsito hacia Chiclayo.

Dyer explicó que estas unidades pueden instalarse en un plazo de un día y que el Minsa negocia además con la Sociedad Nacional de Industrias y distintas fundaciones el uso de almacenes privados como espacios de atención médica complementaria en caso de que los hospitales de la región colapsen. El funcionario indicó que la vacunación contra el dengue, clave para prevenir un repunte de casos durante la temporada de lluvias, alcanza hasta el momento una cobertura del 7% de la población objetivo.

PUBLICIDAD