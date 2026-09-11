Jorge Nieto condiciona el respaldo del Buen Gobierno a las facultades legislativas y cuestiona el rol del Senado

Fotografía de archivo, tomada el pasado 9 de abril, en la que se registró al exministro y excandidado a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, durante un acto proselitista, en Lima (Perú). EFE/Sebastián Blanco

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Jorge Nieto Montesinos, excandidato presidencial y líder del partido del Buen Gobierno, condicionó el eventual respaldo de su bancada al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Sostuvo que el Congreso debe aprobar únicamente aquello que resulte urgente para atender la seguridad ciudadana y la eventual llegada del Niño costero, siempre que las materias estén delimitadas con precisión.

En una entrevista con RPP, Nieto cuestionó el contenido de la solicitud remitida a la Cámara de Diputados. Según afirmó, buena parte del documento plantea disposiciones generales y abstractas, cuando el artículo 104 de la Constitución exige que la delegación de atribuciones se limite a temas específicos y por un período determinado.

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El dirigente había dicho previamente que se debía conceder al gobierno “todo lo que sea urgente” para evitar que tuviera más excusas frente a la crisis de inseguridad. Durante la entrevista, precisó que esa posición no implica un respaldo abierto al proyecto tal como fue presentado por el Ejecutivo.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks with members of the media while waiting for the election results after Peru's general election was extended to a second day in some precincts of the capital, in Lima, Peru, April 13, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

“Hay temas que pueden ser contemplados a condición de precisarlos y colocar candados a cualquier deriva”, indicó Jorge Nieto, quien sostuvo que su agrupación revisará el pedido antes de adoptar una decisión definitiva en el Congreso.

Nieto cuestionó la falta de una reforma policial en el pedido

El líder del Buen Gobierno consideró que la solicitud del Ejecutivo omite un asunto que calificó como central para enfrentar la delincuencia: la reorganización de la Policía Nacional del Perú. Recordó que su partido propuso esa reforma durante la campaña presidencial.

Nieto afirmó que la institución policial enfrenta problemas de corrupción y señaló que, en las últimas semanas, se conocieron casos de agentes presuntamente vinculados a organizaciones criminales. Aclaró que existen policías honestos y competentes, pero advirtió que parte de la institución se encuentra comprometida por estas prácticas.

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto attends a press conference at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Para el excandidato presidencial, una delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana debería incluir acciones concretas contra esas redes. También dijo que la Cámara de Diputados cuenta con atribuciones para impulsar la derogación de normas que sus críticos denominan leyes procrimen.

El dirigente sostuvo que esa derogación forma parte de los compromisos electorales de su agrupación. “No podemos faltar al vínculo que establecimos con nuestros electores”, expresó al referirse a la posición de los legisladores del partido del Buen Gobierno.

El Niño costero tampoco tiene un capítulo específico

Nieto también observó que el proyecto no contiene un apartado exclusivo sobre el Niño costero. Indicó que, a diferencia de otras materias incluidas en la solicitud, las medidas relacionadas con una posible emergencia climática aparecen dispersas y sin suficiente detalle.

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El candidato a la Presidencia de Perú por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, saluda durante el evento de cierre de su campaña este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco

El líder partidario afirmó que resulta necesario identificar cuáles son las disposiciones destinadas a prevenir o responder a los efectos del fenómeno. A su juicio, el Ejecutivo debió presentar un capítulo concreto, como ocurrió con seguridad ciudadana, vivienda y reforma del Estado.

Durante la entrevista, advirtió que un evento intenso podría provocar huaicos e inundaciones en el norte y centro del Perú, además de sequías en el sur. Vinculó este escenario con la necesidad de que el Congreso y el Ejecutivo acuerden medidas puntuales que puedan ejecutarse con rapidez.

Nieto planteó que la respuesta frente a la inseguridad, el empleo, la seguridad alimentaria y los riesgos asociados al fenómeno climático definirá la estabilidad política. Según dijo, el principal peligro bajo el nuevo diseño institucional sería una situación de bloqueo entre los poderes del Estado.

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto departs his campaign headquarters with family members and staff, as counting of votes continues after Peru's general election was extended to a second day in some precincts of the capital, in Lima, Peru, April 13, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La posición cambió tras las declaraciones sobre el Senado

El dirigente explicó que su postura se volvió más cautelosa después de las declaraciones de Martha Chávez, senadora de Fuerza Popular, y de otros representantes vinculados al oficialismo. Según Nieto, esas intervenciones plantearon que el Senado podría modificar libremente los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

Nieto rechazó esa interpretación y citó el reglamento del Senado. De acuerdo con la norma que mencionó, la cámara revisora puede aprobar, rechazar o introducir cambios complementarios, pero no incorporar materias distintas a las enviadas por los diputados ni desnaturalizar la iniciativa original.

Para el líder del partido del Buen Gobierno, si el Senado pudiera añadir contenidos ajenos a lo aprobado por la Cámara de Diputados, alteraría el esquema bicameral. “Eso no es revisar”, afirmó, al insistir en que la cámara alta no debería asumir facultades creativas.

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(Andina)

El excandidato presidencial pidió a Fuerza Popular que aclare públicamente cuál será su comportamiento en el Senado. Señaló que, si no existe un compromiso de respetar el reglamento, los diputados de oposición podrían reconsiderar su respaldo a las facultades que solicita el Ejecutivo.

El Buen Gobierno se define como oposición al Ejecutivo

Nieto aseguró que su partido mantiene una posición de oposición frente al gobierno, aunque evaluará cada iniciativa según su contenido. Recordó que, luego de la segunda vuelta presidencial, anunció que sería opositor de quien resultara ganador de los comicios.

También aludió al acuerdo político que su agrupación suscribió con otros tres partidos de izquierda. Explicó que ese entendimiento buscó preservar un equilibrio de poderes y garantizar que al menos una de las cámaras del Congreso mantenga autonomía frente al Ejecutivo.

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El candidato presidencial peruano Jorge Nieto se dirige a los medios de comunicación mientras los peruanos acuden a las urnas en las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Sobre las votaciones de los integrantes de su agrupación en las comisiones legislativas, Nieto indicó que la mayoría se pronunció contra las facultades delegadas. Precisó que hubo una excepción en la comisión de Defensa, donde los representantes del partido votaron con reservas.

El dirigente evitó detallar cuáles fueron esas reservas y señaló que los parlamentarios son quienes deben resolver el asunto en el terreno legislativo. “Somos un partido, no somos una dictadura”, respondió al ser consultado por las diferencias internas.

Nieto rechazó el Escudo de las Américas

En otro momento de la entrevista, Jorge Nieto se manifestó en contra del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad vinculada a Estados Unidos. El político afirmó que revisó la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca y expresó reparos sobre sus planteamientos para la región.

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Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El líder del Buen Gobierno sostuvo que no está de acuerdo con una política que, según su lectura, busque imponer modelos democráticos o acuerdos comerciales por medio de la fuerza. También cuestionó que América Latina vuelva a ser tratada como “patio trasero” de Washington.

Nieto citó el caso de Venezuela para cuestionar las intervenciones justificadas bajo argumentos democráticos. Afirmó que el Perú debe sostener una relación constructiva con Estados Unidos, pero también con China, en función de sus intereses económicos y comerciales.

El excandidato presidencial destacó la ubicación del país en la cuenca del Pacífico y consideró que esa condición ofrece oportunidades para la economía peruana. “Tenemos que explotar al máximo esa posición”, señaló.

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