Perú Deportes

Golazo de Maximiliano Amondarain tras letal derechazo de larga distancia en Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana 2026

El defensor del ‘papá’ sorprendió al guardameta visitante con un potente remate y amplió la ventaja para el conjunto cusqueño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Un momento de pura magia en el campo. Maximiliano Amondarain sorprende a todos con un zapatazo que se cuela en la portería, dejando sin opciones al arquero rival y aumentando la ventaja para el equipo rojo.
Guardar

Maximiliano Amondarain dejó su huella en el marcador del duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El defensor del conjunto cusqueño apareció para ampliar la ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con un potente remate desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero visitante.

El ‘papá’ salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. El conjunto cusqueño adelantó sus líneas, presionó a su oponente uruguayo en su propio campo y generó peligro en busca de abrir rápidamente la cuenta. Sin embargo, pese al dominio mostrado durante los primeros minutos, el tanto tuvo que esperar hasta el minuto 28.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando Cristian Souza apareció para romper la paridad. El atacante de Cienciano aprovechó una de las aproximaciones y, con una certera definición, consiguió el 1-0 que desató la celebración en las tribunas del recinto cusqueño. El cuadro dirigido Horacio Melgarejo no bajó la intensidad tras conseguir la ventaja. Por el contrario, continuó buscando el arco rival y encontró el premio sobre el cierre de la primera mitad, esta vez por intermedio de uno de sus defensores.

El golazo de Amondarain

A pocos minutos del descanso, Maximiliano Amondarain tomó el balón a una distancia considerable del arco de Montevideo City Torque y se animó a probar con su pierna derecha. El remate salió con enorme potencia, tomó una trayectoria difícil de controlar y terminó ingresando por el primer palo de la portería defendida por Franco Torgnascioli.

PUBLICIDAD

El arquero uruguayo intentó reaccionar ante la velocidad del disparo, pero no consiguió evitar el segundo tanto del conjunto cusqueño. La pelota terminó en el fondo de la red y las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega estallaron para celebrar el 2-0 en el marcador.

La celebración de Cienciano tras el golazo de Maximiliano Amondarain al minuto 42.
La celebración de Cienciano tras el golazo de Maximiliano Amondarain al minuto 42. Crédito: Cienciano

Con esta anotación, Cienciano cerró un primer tiempo prácticamente perfecto en este primer enfrentamiento de la serie. El conjunto cusqueño mostró intensidad, eficacia y contundencia para marcharse al descanso con una ventaja importante frente a Montevideo City Torque.

El 2-0 conseguido en casa le permitió al ‘papá’ afrontar la segunda mitad con mayor tranquilidad, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer en esta llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El primer gol de Amondarain con Cienciano

El tanto ante Montevideo City Torque tuvo un significado especial para Maximiliano Amondarain. Más allá de desempeñarse como defensor, el uruguayo consiguió su primer gol con la camiseta de Cienciano en la temporada, y lo hizo en un partido de máxima importancia para el conjunto cusqueño.

El zaguero encontró el momento preciso para aparecer en ofensiva y, con un potente remate desde fuera del área, se convirtió en protagonista de una noche especial en el Inca Garcilaso de la Vega. Su anotación no solo permitió ampliar la ventaja del ‘papá’, sino que llegó en un duelo clave por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Maximiliano Amondarain celebró su primer gol de la temporada con Cienciano.
Maximiliano Amondarain celebró su primer gol de la temporada con Cienciano. Crédito: Prensa club

¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final se disputará el jueves 17 de septiembre en territorio uruguayo. El segundo encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo.

El compromiso será decisivo para conocer al equipo que avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, tras el resultado registrado en el primer duelo de la serie. La llave se definirá por el marcador global y, en caso de igualdad tras los 90 minutos de la revancha, el boleto se determinará mediante penales.

Temas Relacionados

Maximiliano AmondarainCiencianoMontevideo City TorqueCopa Sudamericanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El equipo cusqueño gana 2-0 en el primer parcial del partido gracias a Christian Souza y Maximiliano Amondarain. Partido es dominado por el equipo cusqueño, ya que la altura está afectando a alguno de los jugadores del conjunto uruguayo. Sigue todas las incidencias del cotejo

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Zé Roberto, DT de Brasil, pide paciencia para el proceso de Antonio Rizola en Perú: ”Todo necesita tiempo para trabajarse”

El entrenador multicampeón olímpico con la ’verdeamarela’ se refirió a la gestión de su connacional al mando de la ’bicolor’ luego del encuentro entre ambos seleccionados por el Campeonato Sudamericano de Vóley

Zé Roberto, DT de Brasil, pide paciencia para el proceso de Antonio Rizola en Perú: ”Todo necesita tiempo para trabajarse”

Gol de Cristian Souza tras carrera y centro raso de Neri Bandiera en Cienciano vs Montevideo City por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

La desesperación del ‘papá’ se transformó en un éxtasis generalizado tras la anotación de ‘Cachito’, que llegó cerca a la media hora del juego. Gran trepada y asistencia de Neri Bandiera

Gol de Cristian Souza tras carrera y centro raso de Neri Bandiera en Cienciano vs Montevideo City por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Universitario adelanta su concentración y prepara un titular sorpresa para el clásico ante Alianza Lima: ¿De quién se trata?

Un jugador con años en el club y 45 minutos en las piernas ante Comerciantes Unidos podría ser la respuesta del cuerpo técnico a las dudas que dejó el último partido antes del clásico más esperado del año

Universitario adelanta su concentración y prepara un titular sorpresa para el clásico ante Alianza Lima: ¿De quién se trata?

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

El choque entre el líder absoluto y el sexto de la tabla llega en el momento más caliente de la pelea por el título del segundo torneo del años

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

Exembajador de Perú en EE.UU. destaca ingreso al Escudo de las Américas y cooperación contra el crimen organizado

“En la época de Maduro nos mandaron a la escoria”: Rafael López Aliaga culpa al dictador venezolano por crimen transnacional

Juan Sheput defiende facultades legislativas y asegura que “la formalidad ayuda a luchar contra la delincuencia”

Marco Rubio en Perú: así fue la visita del secretario de Estado del gobierno de Trump a Lima

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel sorprende con aparición en la novela de Latina ‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi: así será su regreso a la ficción

Gisela Valcárcel sorprende con aparición en la novela de Latina ‘Valentina Valiente’ con Mayra Goñi: así será su regreso a la ficción

Shin Hyun-joon, Tae Hwa de ‘Escalera al Cielo’, llegó a Lima y conquistó a sus fans peruanos con un “gracias” y un look en rojo y blanco

Magaly Medina cuestiona a organizador de Teletón por no responder por ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo

Pandora llega a Lima entre mariachis, pisco sour y un aeropuerto desbordado: el reencuentro con Perú antes del show por 40 años

Said Palao muestra pruebas de compra de cartera Dior para Alejandra Baigorria tras críticas en redes

DEPORTES

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 2-0 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Gol de Cristian Souza tras carrera y centro raso de Neri Bandiera en Cienciano vs Montevideo City por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Universitario adelanta su concentración y prepara un titular sorpresa para el clásico ante Alianza Lima: ¿De quién se trata?

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: por qué el duelo del domingo en el Callao puede definir quién gana el Clausura

Alianza Lima encontró reemplazo para Maeva Orlé: Ioana Baciu llega desde Rumanía para la temporada 2026/27