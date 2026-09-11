Golazo de Maximiliano Amondarain tras letal derechazo de larga distancia en Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana 2026

Un momento de pura magia en el campo. Maximiliano Amondarain sorprende a todos con un zapatazo que se cuela en la portería, dejando sin opciones al arquero rival y aumentando la ventaja para el equipo rojo.

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Maximiliano Amondarain dejó su huella en el marcador del duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado este jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El defensor del conjunto cusqueño apareció para ampliar la ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con un potente remate desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero visitante.

El ‘papá’ salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. El conjunto cusqueño adelantó sus líneas, presionó a su oponente uruguayo en su propio campo y generó peligro en busca de abrir rápidamente la cuenta. Sin embargo, pese al dominio mostrado durante los primeros minutos, el tanto tuvo que esperar hasta el minuto 28.

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Fue entonces cuando Cristian Souza apareció para romper la paridad. El atacante de Cienciano aprovechó una de las aproximaciones y, con una certera definición, consiguió el 1-0 que desató la celebración en las tribunas del recinto cusqueño. El cuadro dirigido Horacio Melgarejo no bajó la intensidad tras conseguir la ventaja. Por el contrario, continuó buscando el arco rival y encontró el premio sobre el cierre de la primera mitad, esta vez por intermedio de uno de sus defensores.

El golazo de Amondarain

A pocos minutos del descanso, Maximiliano Amondarain tomó el balón a una distancia considerable del arco de Montevideo City Torque y se animó a probar con su pierna derecha. El remate salió con enorme potencia, tomó una trayectoria difícil de controlar y terminó ingresando por el primer palo de la portería defendida por Franco Torgnascioli.

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El arquero uruguayo intentó reaccionar ante la velocidad del disparo, pero no consiguió evitar el segundo tanto del conjunto cusqueño. La pelota terminó en el fondo de la red y las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega estallaron para celebrar el 2-0 en el marcador.

La celebración de Cienciano tras el golazo de Maximiliano Amondarain al minuto 42. Crédito: Cienciano

Con esta anotación, Cienciano cerró un primer tiempo prácticamente perfecto en este primer enfrentamiento de la serie. El conjunto cusqueño mostró intensidad, eficacia y contundencia para marcharse al descanso con una ventaja importante frente a Montevideo City Torque.

El 2-0 conseguido en casa le permitió al ‘papá’ afrontar la segunda mitad con mayor tranquilidad, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer en esta llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El primer gol de Amondarain con Cienciano

El tanto ante Montevideo City Torque tuvo un significado especial para Maximiliano Amondarain. Más allá de desempeñarse como defensor, el uruguayo consiguió su primer gol con la camiseta de Cienciano en la temporada, y lo hizo en un partido de máxima importancia para el conjunto cusqueño.

El zaguero encontró el momento preciso para aparecer en ofensiva y, con un potente remate desde fuera del área, se convirtió en protagonista de una noche especial en el Inca Garcilaso de la Vega. Su anotación no solo permitió ampliar la ventaja del ‘papá’, sino que llegó en un duelo clave por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Maximiliano Amondarain celebró su primer gol de la temporada con Cienciano. Crédito: Prensa club

¿Cuándo se juega la revancha?

La revancha entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final se disputará el jueves 17 de septiembre en territorio uruguayo. El segundo encuentro está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo.

El compromiso será decisivo para conocer al equipo que avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, tras el resultado registrado en el primer duelo de la serie. La llave se definirá por el marcador global y, en caso de igualdad tras los 90 minutos de la revancha, el boleto se determinará mediante penales.