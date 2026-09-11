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Gol de Cristian Souza tras gran carrera y centro raso de Neri Bandiera por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

La desesperación del ‘papá’ se transformó en un éxtasis generalizado tras la anotación de ‘Cachito’, que llegó cerca a la media hora del juego. Gran trepada y asistencia de Neri Bandiera

En un partido vibrante por la Copa Sudamericana, Cienciano se pone en ventaja frente a Montevideo City Torque con un gol de Christian Souza, desatando la euforia de los hinchas en el estadio | DSports
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Cristian Souza ha logrado descerrajar un Cienciano vs Montevideo City enmarañado. A pesar de jugar en condición de local, el ‘papá’ pasó demasiados apuros para adelantarse en el tablero electrónico por Copa Sudamericana 2026. Aun así, mantuvo el pie en el acelerador y con esa actitud avasallante logró sumar el primer gol en el casillero.

La diana de ‘Cachito’, con la que se liberaron las tensiones contenidas en las graderías de un repleto estadio Inca Garcilaso de la Vega, llegó cerca de la media hora de juego. Hasta ese momento, el conjunto liderado por Horacio Melgarejo era superior, pero el desacierto privaba la alegría.

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