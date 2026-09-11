Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajan juntos a Europa sin sus hijos, pero María Pía Vallejos revela: "Me dijo que me extrañaba"

En este avance exclusivo de 'Magaly TV La Firme', Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo viajan a Europa más unidos que nunca y sin sus hijos. Sin embargo, una tremenda revelación de María Pía Vallejos podría cambiarlo todo. Además, Naldy Saldaña en vivo con nuevas confesiones sobre el caso 'La Bella Luz'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

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Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvieron a copar la atención del espectáculo peruano tras conocerse que viajaron juntos a Europa sin la compañía de sus hijos, un año después de haber confirmado el fin de su matrimonio de trece años.

El destino del viaje y la ausencia de los menores reactivaron las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la exreina de belleza y el empresario, especulación que cobró fuerza luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera un adelanto con imágenes del viaje y un chat atribuido a la veterinaria María Pía Vallejos, señalada hasta el momento como la pareja actual de Salcedo.

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El programa conducido por Magaly Medina anunció para la edición del jueves 10 de septiembre un informe exclusivo sobre el registro migratorio de ambos, que confirmaría la salida conjunta del país. “Hoy en ‘Magaly TV La Firme’, exclusivo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo más juntos que nunca, viajaron a Europa sin sus hijos, pero María Pía se tumba la fiesta con tremenda revelación”, señaló la voz en off del adelanto difundido por el espacio de ATV.

El mensaje de la veterinaria que desmiente la versión de una salida sin motivo sentimental

El elemento central del avance es una conversación de WhatsApp que un reportero del programa sostuvo con María Pía Vallejos, en la que la veterinaria habría hecho una revelación sobre su vínculo con Salcedo pese al viaje que este realiza junto a su exesposa. “Y bueno, ya para que lo pongan en el programa, hasta ayer me decía que me extrañaba y que no veía las horas de volver para verme”, escribió Vallejos, según el chat difundido por ‘Magaly TV La Firme’.

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Un mensaje atribuido a María Pía Vallejos y difundido por televisión menciona conversaciones recientes con Gustavo Salcedo tras su viaje a Europa.

La frase generó desconcierto porque aparece justo cuando Mantilla y Salcedo se encuentran fuera del país sin sus hijos, en lo que hasta el momento la producción del programa presenta como un viaje de pareja. La declaración de la veterinaria sugiere que, más allá de las imágenes de cercanía entre los exesposos, Salcedo mantendría comunicación constante con ella y le habría expresado extrañarla, según consta.

Ninguno de los dos protagonistas del viaje se pronunció hasta el momento sobre el contenido del chat ni sobre el destino específico del recorrido europeo. La producción de ‘Magaly TV La Firme’ adelantó que presentará imágenes exclusivas de ambos durante la emisión del jueves, en las que se les observa “más juntos que nunca”, de acuerdo con la descripción del propio programa.

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Un matrimonio de trece años marcado por infidelidades cruzadas y una separación reciente

La cercanía actual entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ocurre apenas un año después de que ambos confirmaran el fin de su matrimonio. La pareja se conoció en 2004 durante una sesión fotográfica y contrajo matrimonio civil en enero de 2012 en la Municipalidad de San Borja, seguido de una ceremonia religiosa en Trujillo. Tuvieron dos hijos y en 2017 renovaron sus votos en una parroquia de Miraflores.

El primer quiebre público se produjo en julio de 2023, cuando ‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes de Salcedo al ingresar a un hotel de San Isidro junto a la empresaria Mariana de la Vega. El empresario negó entonces cualquier infidelidad y explicó que ambos habían acudido al lugar para hacer ejercicio.

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¡De último minuto! Se revela que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron juntos a Europa, desatando rumores de reconciliación. Sin embargo, la veterinaria Pía Vallejo asegura que él le estuvo escribiendo hasta el día anterior, diciendo que la extrañaba. Video: TikTok @riclatorrez

Pese a la controversia, la pareja continuó junta durante casi dos años más, hasta que en agosto de 2025 Salcedo anunció el fin de la relación mediante un comunicado en redes sociales. “Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió el empresario en ese momento.

Semanas después de conocerse la separación, ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el quiebre definitivo no habría estado vinculado únicamente a la conducta de Salcedo, sino también a una presunta infidelidad de Mantilla con el productor de ‘Arriba mi gente’, Christian Rodríguez Portugal. El propio Salcedo confirmó ante las cámaras del programa haber encontrado a su entonces esposa en una situación comprometedora dentro de su vehículo junto al productor, y calificó lo ocurrido como una conducta impropia de una persona con valores.

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De la enemistad pública a los reclamos cruzados con la nueva pareja de Salcedo

La relación entre Salcedo y María Pía Vallejos salió a la luz en febrero de 2026, cuando el empresario fue captado en salidas con la veterinaria y docente universitaria. Desde entonces, Vallejos defendió públicamente su vínculo con Salcedo en distintas ocasiones, incluso frente a los cuestionamientos que recibió por parte de seguidores de Mantilla.

En abril de ese año, la veterinaria pidió a la conductora no involucrarse en su relación con el empresario. “No te metas conmigo”, expresó Vallejos entonces, en un mensaje directo hacia Mantilla. Pese a esos reclamos, Salcedo y Mantilla continuaron mostrándose cercanos en distintos eventos familiares y deportivos.

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Maju Mantilla y Gustavo Salcedo viajaron juntos a Europa sin sus hijos y reactivaron las especulaciones sobre una reconciliación.

A fines de agosto de 2026, la exreina de belleza fue captada en Regatas del Callao mientras entregaba una medalla a Salcedo, quien había participado en una competencia de remo. Consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, Mantilla explicó su presencia en el evento.

“Estuve con mis hijos, apoyándolo a él en su competencia. Me invitaron porque me vieron ahí acompañándolo y me invitaron, entonces yo estuve ahí, pero nada de contratos ni esas cosas”, declaró la conductora, sin confirmar ni descartar una reconciliación con su exesposo.

El nuevo viaje a Europa, realizado sin la presencia de los hijos de la expareja, se suma a esa serie de apariciones conjuntas que en los últimos meses reavivaron las especulaciones sobre el estado real del vínculo entre Mantilla y Salcedo, en un contexto donde la propia Vallejos insiste en sostener su relación con el empresario pese a las imágenes que lo muestran cada vez más cerca de su exesposa.

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