Perú

Mapa criminal del norte: Áncash, Lambayeque y Tumbes concentran la mayor cantidad de bandas extorsivas en Perú

La Libertad registra la mayor cantidad de homicidios, con 147 casos, seguida de Piura con 104, en un escenario marcado por la presencia de diversas organizaciones criminales.

Un detallado informe de Willax Noticias presenta un mapa de las principales bandas criminales que operan en el norte de Perú, causando zozobra con extorsiones y sicariato. Además, se analiza la propuesta del gobierno de crear la figura legal de 'terrorismo de lucro' para combatirlas.
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La expansión de organizaciones dedicadas a la extorsión y otros delitos violentos ha convertido al norte del Perú en uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad. Áncash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes concentran la presencia de diversas bandas delictivas vinculadas a actividades como el cobro de cupos, sicariato y homicidios, en un escenario que también registra cientos de homicidios en lo que va del año.

Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte son algunos de los nombres que aparecen entre las organizaciones identificadas en estas regiones. La situación ha llevado al Ejecutivo a evaluar nuevas herramientas para enfrentar a estas estructuras, entre ellas la creación de una figura penal denominada “terrorismo de lucro ilegítimo”, propuesta por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

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El panorama coincide con una elevada cantidad de homicidios registrados en estas jurisdicciones durante 2026. De acuerdo con las cifras del Sinadef, las seis regiones acumulan 410 homicidios en lo que va del año, con La Libertad y Piura a la cabeza.

El mapa de las bandas criminales que operan en el norte del Perú

Un reporte difundido por Willax Noticias presentó un mapa en el que se distribuyen las organizaciones criminales identificadas en cada una de las seis regiones del norte del país. La relación incluye grupos con presencia señalada en distintos territorios y algunos nombres que aparecen vinculados a más de una región.

Mapa del norte de Perú con nombres de departamentos, números rojos y siluetas de personas armadas, junto a un hombre con pasamontañas
Un mapa del norte de Perú detalla cifras por departamento junto a la figura de un hombre encapuchado que sostiene un arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Áncash fueron identificadas cuatro organizaciones: Los Terribles del Ajuste, Una Sola Idea, Los Gatilleros de Bellamar y Las Injertas de Los Pulpos.

En La Libertad, el reporte ubica a Los Pulpos y La Jauría, dos organizaciones vinculadas a una cadena delictiva que parte de la extorsión y puede escalar a secuestros y homicidios en la región.

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En Cajamarca aparecen Los Engendros y Los Fuertes de Palomino, mientras que en Lambayeque figuran Los Fuertes de Palomino, Nueva Generación del Crimen, La Mafia Habanera y Los Pepes.

El mapa también incluye a Los Chuquis del Norte y Los Injertos del Norte en Piura, región que en las últimas semanas ha concentrado especial atención por la frecuencia de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.

Finalmente, en Tumbes se señala la presencia de Los Finos de Zarumilla, Los Bolonos, Los Pollos, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte.

La Libertad y Piura concentran la mayor cantidad de homicidios

La presencia de organizaciones criminales se observa en un contexto de violencia letal que también afecta a las regiones incluidas en el mapa.

Las autoridades han identificado a Blas Rodríguez como uno de los sicarios más activos de la banda criminal ‘Los Pulpos’. (Composición: Infobae / Andina / PNP)
Las autoridades han identificado a Blas Rodríguez como uno de los sicarios más activos de la banda criminal ‘Los Pulpos’. (Composición: Infobae / Andina / PNP)

Según las cifras del Sinadef proporcionadas para este reporte, La Libertad registra 147 homicidios en lo que va de 2026, la cifra más alta entre las seis regiones mencionadas. Le sigue Piura, con 104 homicidios.

La lista continúa con Tumbes, que registra 69 homicidios; Áncash, con 34; Lambayeque, con 29; y Cajamarca, con 27. En conjunto, las seis regiones acumulan 410 muertes violentas registradas durante el año.

Acciones que se plantean desde el Gobierno

Frente al avance de organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló en el citado medio que el Ejecutivo evalúa crear la figura de terrorismo de lucro ilegítimo, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. La propuesta busca considerar como terrorismo aquellos actos violentos que generan miedo en la población, pero cuyo objetivo principal es obtener un beneficio económico.

El ministro sostuvo que esta figura permitiría fortalecer el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la DINI y el servicio de inteligencia de la PNP, con énfasis en identificar a los cabecillas y desarticular las estructuras criminales.

Premier se pronunció sobre la reorganización del INPE. | PCM
Premier se pronunció sobre la reorganización del INPE. | PCM

Álvarez también consideró necesaria una reforma integral del INPE para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los penales. Como parte de la propuesta, señaló que ya se han identificado tres posibles lugares para construir un megapenal en el interior del país, cuya ubicación deberá ser evaluada por el INPE.

El ministro no descartó además recuperar el modelo de establecimientos penitenciarios alejados de las ciudades, como el antiguo CEPA, en la selva amazónica, donde los internos podrían realizar actividades agrícolas como parte de su rehabilitación.

Finalmente, precisó que estas medidas podrían avanzar con mayor rapidez si el Congreso otorga al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad y justicia.

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