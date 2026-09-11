Este es el mejor ceviche del mundo, según ranking de Taste Atlas: ¿Peruano o ecuatoriano?

Perú coloca cinco variedades entre las diez preparaciones destacadas por Taste Atlas - Créditos: Andina.

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El ceviche aparece como protagonista de un ranking internacional que reúne diversas preparaciones elaboradas con pescados, mariscos, moluscos e incluso ingredientes vegetales. Taste Atlas otorgó 4.4 puntos sobre 5 a dos especialidades peruanas, mientras que la propuesta ecuatoriana alcanzó 3.5 y quedó en el octavo puesto.

Perú domina los primeros puestos

El ceviche mixto se caracteriza por combinar pescado con diferentes productos marinos, como camarones, calamares y pulpo. Su preparación incorpora jugo de limón, cebolla, ajo, apio, cilantro, ají y sal. Tradicionalmente, puede servirse con camote y maíz peruano, acompañamientos que completan esta propuesta.

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Con la misma valoración de 4.4 aparece el preparado de conchas negras, procedente de Tumbes. Esta especialidad utiliza el molusco característico del litoral norte y se sazona con ají limo, cebolla morada, ajo, sal, pimienta y limón. Su presentación habitual incluye choclo y camote, aunque también puede acompañarse con cancha o chifle.

El tercer puesto corresponde al ceviche de pulpo, otra alternativa peruana que obtuvo 3.9 puntos. En la cuarta posición aparece el de champiñones, igualmente con 3,9. Esta última propuesta destaca por su carácter vegetariano y sustituye los productos marinos por este ingrediente.

El ceviche mixto y el de conchas negras comparten el primer lugar de un ranking internacional con 4.4 puntos sobre 5 - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Las otras variedades de la lista

El quinto lugar pertenece al chinguirito con 3.7. Esta especialidad de Lambayeque utiliza pez guitarra curado y seco, una característica que la diferencia de las recetas elaboradas con pescado fresco. Con la misma calificación aparece el ceviche de caracol de Las Bahamas.

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La séptima posición corresponde al preparado de lenguado, otra propuesta peruana, que alcanzó 3.6 puntos. En este caso, el pescado se combina con limón, cebolla, ajo, ají y otros condimentos, además de acompañamientos como camote y maíz.

El listado continúa con el ceviche de camarón ecuatoriano, ubicado en el octavo lugar con 3.5 unidades. Esta versión utiliza camarones hervidos brevemente y posteriormente mezclados con limón, cebolla morada, tomate y cilantro. Una de sus particularidades es la incorporación de jugo de naranja, que aporta un perfil más dulce.

Un plato de ceviche ecuatoriano incluye mariscos en su jugo con trozos de cebolla y pimiento, acompañado por chifles de plátano verde y una cuchara de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre Perú y Ecuador

La distancia entre las dos preparaciones peruanas que encabezan la clasificación y la propuesta ecuatoriana es de 0.9 puntos. Mientras el ceviche mixto y el de conchas negras obtuvieron 4.4, el plato de camarón alcanzó 3.5.

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El ranking se completa con el ceviche de sierra de Mazatlán, México, que recibió 3.5 unidades, y el ceviche tico de Costa Rica, con 2.9. De las diez variedades seleccionadas, cinco son peruanas.

Así, según la clasificación de Taste Atlas, el primer lugar corresponde al Perú. El ceviche mixto comparte la máxima puntuación con el de conchas negras, mientras que la alternativa ecuatoriana aparece en el octavo puesto. La diferencia no solo se refleja en las posiciones, sino también en la valoración otorgada por los usuarios del portal gastronómico.

Ceviche peruano

Ingredientes

500 g de pescado blanco fresco, cortado en cubos

1 cebolla morada, cortada en pluma

8 limones

1 ají limo

1 diente de ajo

Culantro fresco

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Camote, choclo y hojas de lechuga para acompañar

Preparación

Lava y corta el pescado en cubos de tamaño uniforme. Colócalo en un recipiente limpio y mantenlo refrigerado hasta el momento de la preparación.

Agrega sal y pimienta, y mezcla suavemente para sazonar las piezas.

Incorpora el ají limo picado y el culantro finamente cortado.

Exprime los limones sobre la preparación y remueve con cuidado para que el jugo cubra todo el pescado.

Añade la cebolla morada previamente cortada en pluma y mezcla de manera uniforme.

Deja reposar unos minutos para que los sabores se integren, sin prolongar demasiado el tiempo de contacto con el cítrico.

Sirve inmediatamente acompañado de camote, choclo y hojas de lechuga.