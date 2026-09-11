Keiko Fujimori detalla las medidas de su gobierno ante Fenómeno El Niño: “El efecto va a ser terrible”

En entrevista con Nicolás Lúcar para 'Hablemos Claro', la presidenta Keiko Fujimori, critica la inacción inicial del gobierno frente al Fenómeno El Niño y hace un llamado a la unidad nacional para prepararse ante sus devastadores efectos. Destaca la importancia de la colaboración entre autoridades, el sector privado y la población. Exitosa

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La presidenta Keiko Fujimori se refirió a las acciones que, según indicó, se ejecutan frente al riesgo asociado al Fenómeno El Niño y sostuvo que el país debe acelerar sus labores de preparación.

Fujimori señaló que estas intervenciones involucran a gobiernos regionales, autoridades locales y representantes del sector privado. También mencionó una norma adicional a las obras por impuestos, que permitiría recurrir a los servicios por impuestos, y planteó ampliar las labores que, según dijo, ya se desarrollan en Piura hacia otras zonas de la costa y la sierra.

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El pronunciamiento se da en un contexto de alerta por la evolución del El Niño costero. A finales de agosto, la ENFEN elevó a 62% la probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Además, el Gobierno declaró el estado de emergencia en 893 distritos de 22 regiones y el Callao ante el peligro inminente de lluvias intensas.

Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

Fujimori destaca avances de su gobierno en la prevención frente al Fenómeno El Niño

Durante la entrevista, Keiko Fujimori detalló algunas de las medidas que, según afirmó, comenzaron a ejecutarse para reducir los riesgos asociados al Fenómeno El Niño. Entre ellas mencionó la limpieza de los ríos, la descolmatación, el fortalecimiento de los puentes y las defensas ribereñas.

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La presidenta también cuestionó el periodo inicial de preparación frente a la amenaza climática. “En el mes de febrero de este año se dio la primera alerta, Nicolás, de que llegaba el Fenómeno El Niño. Desde febrero. ¿Qué hicieron de febrero a julio? Nada. Nada”, declaró a Exitosa Noticias.

Tras ese cuestionamiento, Fujimori sostuvo que actualmente corresponde concentrar los esfuerzos en las acciones de prevención. “Hemos empezado este trabajo de limpieza de los ríos, la descolmatación, el fortalecimiento de los puentes, la defensa ribereña”, afirmó durante la conversación.

La presidenta mencionó además el caso de Piura, donde, según indicó, los trabajos se realizan durante las 24 horas. Su intención, de acuerdo con sus declaraciones, es que este tipo de intervención pueda extenderse a otras zonas de la costa y también a la sierra del país.

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Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

Gobierno plantea sumar al sector privado mediante servicios por impuestos

Otro de los mecanismos mencionados por Fujimori está relacionado con la participación del sector privado en las acciones de prevención. La presidenta señaló que, además del esquema de obras por impuestos, se incorporó una alternativa vinculada con los servicios por impuestos.

“Hemos dado además una norma adicional, no solamente obras por impuestos, sino servicios por impuestos”, sostuvo Fujimori. La declaración se produjo mientras explicaba las alternativas que, según señaló, forman parte del trabajo frente al escenario climático previsto.

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

La presidenta también destacó la participación de distintos niveles de gobierno. Según afirmó, los gobernadores regionales fueron convocados para coordinar las labores de descolmatación, mientras que las autoridades locales y el sector privado también forman parte de estas acciones.

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Fujimori planteó que estos esfuerzos continúen en distintas zonas del territorio nacional. En particular, señaló que las intervenciones deben alcanzar tanto la costa como la sierra, debido a que, según explicó, el impacto del Fenómeno El Niño puede presentarse de manera diferente en cada región.

“Prepararnos para algo que va a ser muy difícil”

Además de las medidas dirigidas a las autoridades y al sector privado, Fujimori hizo un llamado a la población para que participe en las labores de preparación. La presidenta consideró necesario que los ciudadanos conozcan los riesgos asociados al fenómeno y colaboren en las acciones preventivas.

-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

“Hago una convocatoria también para la población en general, para informarnos, para colaborar, hacer trabajo voluntario y poder prepararnos para algo que va a ser muy difícil”, manifestó durante la entrevista.

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La advertencia de Fujimori se relaciona con las proyecciones de la ENFEN, que a finales de agosto elevó a 62% la probabilidad de un El Niño costero de magnitud extraordinaria entre septiembre y enero. El organismo también prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa durante el trimestre de septiembre a noviembre.

En ese escenario, la presidenta sostuvo que los efectos pueden variar según la zona. “El efecto del fenómeno El Niño es, golpea distinto, pero igual afecta a la población de la sierra”, afirmó. Durante la entrevista también advirtió sobre la magnitud que podría alcanzar el evento: “El efecto va a ser terrible. La magnitud no la podemos imaginar”.

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Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene una declaratoria de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 regiones y el Callao. La medida contempla la coordinación entre gobiernos regionales y locales, el INDECI y distintos ministerios para ejecutar intervenciones vinculadas con el peligro climático identificado.