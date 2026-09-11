Perú

Luz verde para el primer tramo de la nueva carretera central: ¿qué falta para que comiencen las obras?

Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace, explicó que el primer tramo de siete kilómetros ya cuenta con viabilidad ambiental, aunque aún requiere otras autorizaciones y el expediente técnico

Nueva Carretera Central
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La nueva carretera central dio un paso importante para avanzar hacia su ejecución luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobara el estudio de impacto ambiental del primer tramo del proyecto. Esta parte de la vía tendrá una extensión de siete kilómetros y corresponde al punto de salida de Lima hacia el centro del país.

El primer tramo contempla, entre sus principales componentes, el túnel Pariachi y permitirá interconectar zonas como Ate, Vitarte y Cieneguilla. Según explicó Silvia Cuba Castillo, presidenta ejecutiva del Senace, la evaluación ambiental culminó en 107 días, por debajo del plazo legal de 120 días, tras un trabajo articulado entre la entidad, el titular del proyecto y los opinantes técnicos.

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Sin embargo, la aprobación ambiental todavía no significa que las obras puedan comenzar de inmediato. Cuba precisó que el titular debe gestionar otras autorizaciones y estudios, mientras que uno de los elementos determinantes para pasar a la ejecución es el expediente técnico, documento que reúne los componentes necesarios para desarrollar la obra.

Nueva Carretera Central
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Senace aprobó la viabilidad ambiental del primer tramo

La aprobación otorgada por el Senace corresponde a la viabilidad ambiental del primer tramo de la nueva carretera central. Esta certificación permite que el proyecto avance en el cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales requeridas para una obra de esta magnitud.

“Nosotros hemos otorgado la viabilidad ambiental, hemos aprobado el estudio de impacto ambiental para el primer tramo, que es de siete kilómetros”, explicó Silvia Cuba durante una entrevista con RPP. La funcionaria detalló que esta sección comprende la salida de Lima hacia el centro del país y contempla el túnel Pariachi.

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Cuba también destacó el tiempo que tomó la evaluación. “Hemos aprobado en 107 días, siendo el plazo 120 días”, señaló. Según explicó, el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto con el titular del proyecto, los opinantes técnicos y el equipo evaluador del Senace.

La presidenta ejecutiva de la entidad remarcó que el estudio de impacto ambiental constituye una parte relevante del proceso porque permite evaluar los efectos de una inversión sobre el entorno. En ese sentido, la certificación ambiental representa un avance concreto para el primer tramo, aunque todavía quedan etapas por completar.

Nueva Carretera Central
Nueva Carretera Central

El expediente técnico y otras autorizaciones todavía son necesarios

Tras la aprobación ambiental, el proyecto debe continuar con otros procedimientos antes de iniciar la construcción. La propia Cuba aclaró durante la entrevista que la decisión del Senace corresponde específicamente a la viabilidad ambiental y que el titular todavía debe gestionar “otras autorizaciones” y “otros estudios”.

Entre los documentos pendientes destaca el expediente técnico, al que la funcionaria calificó como “lo determinante” para la ejecución. Este documento constituye el estudio definitivo e integra los diferentes componentes que requiere la obra para pasar de la planificación a una etapa de construcción.

Cuba también señaló que el estudio ambiental es uno de los elementos más relevantes del proceso, junto con la selección de la alternativa y los costos. Por ello, la aprobación de Senace permite destrabar una etapa importante, pero no reemplaza las demás condiciones técnicas y administrativas que debe cumplir el proyecto.

El túnel que unirá Ate y Lurín en 10 minutos
El túnel que unirá Ate y Lurín en 10 minutos - MTC

La situación del primer tramo, por tanto, puede resumirse como un avance hacia la ejecución, pero todavía no como el inicio de las obras. El siguiente paso dependerá de que se complete el expediente técnico y se obtengan las autorizaciones correspondientes para desarrollar la infraestructura.

Los otros dos tramos todavía están en elaboración

La nueva carretera central contempla tres tramos y, mientras el primero ya cuenta con viabilidad ambiental, los otros dos continúan en elaboración. De acuerdo con Silvia Cuba, estos estudios se encuentran a cargo de Provías Nacional y el Ministerio de Transportes, mientras Senace realiza un acompañamiento durante esta etapa.

La complejidad también varía según el territorio que atraviesa cada tramo. “Cada tramo tiene su propia particularidad”, explicó Cuba. Mientras el primero se desarrolla en una zona urbana, las otras secciones incluyen zonas ambientalmente sensibles, áreas altoandinas y ecosistemas frágiles.

Además, el trazado de los siguientes tramos involucra zonas donde existen pueblos indígenas y comunidades, por lo que la evaluación ambiental también debe considerar los posibles efectos sociales. Cuba mencionó que una carretera puede generar fragmentación del territorio y procesos de expropiación.

Nueva Carretera Central del Perú
Nueva Carretera Central (MTC)

Por ello, el Senace desarrolla mecanismos de participación ciudadana para informar a la población involucrada. La funcionaria explicó que, en el caso de pueblos indígenas, la entidad utiliza una estrategia intercultural que incluye materiales en lenguas originarias para facilitar su participación en talleres y audiencias.

Así, el primer tramo ya superó la evaluación ambiental, mientras que los otros dos todavía deben completar sus respectivos estudios. La ejecución integral de la nueva carretera central dependerá del avance de estas etapas y del cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y administrativos de cada sección.

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