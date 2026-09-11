Perú

Humberto Abanto: “Ernesto Álvarez ha dicho cosas (sobre el Código Procesal Penal) que revelan una pobre asesoría, es triste”

Abogado penalista ratifica sus críticas al ministro de Justicia. Aseveró que la información que dio sobre la elaboración de la norma procesal penal no es inexacta, sino que es “absolutamente falsa”

Dos hombres con traje, corbata y anteojos aparecen en dos retratos contiguos
Humberto Abanto y Ernesto Álvarez
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El reconocido abogado penalista Humberto Abanto ratificó sus críticas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, debido a los ataques sin fundamentos que este último realizó a la redacción del Código Procesal Penal.

Como se recuerda, Álvarez inició la controversia al asegurar ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que el referido Código fue elaborado por “abogados litigantes que pensaban en sus clientes” y que un juicio oral podría interrumpirse por meses si Fiscalía buscaba incorporar una nueva prueba.

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“Ha dicho cosas que revelan una pobre asesoría. Yo creo que, en el trato personal, Ernesto es un hombre apreciable. Pero esta vez lo han llevado al error, porque esta (rama penal) no es una materia que él domine o conozca. Entonces, ha dicho, por ejemplo, cosas inexactas”, dijo Abanto en entrevista con RPP.

En esa línea, Abanto precisó que la Comisión de Alto Nivel estuvo integrada por juristas de diferentes frentes, como el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Lima. “La comisión estuvo conformada por el doctor César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga (hoy juez supremo decano), don Manuel Catacora, que fue por el Ministerio Público. Por el Colegio de Abogados de Lima solo hubo dos representantes. Uno era Arsenio Oré, cuyo caso ha sido emblemático en la defensa de los derechos a la defensa y los derechos del abogado como agente de la defensa. Entonces, alguien le ha dado una información falsa”, apuntó.

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El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.
El abogado Ernesto Álvarez habla desde un podio junto a retratos circulares de los juristas Humberto Abanto y César Nakazaki.

El reconocido penalista también aseveró que es falso que un juicio oral se detiene por 3 o 4 meses, como dijo Ernesto Álvarez, cuando el fiscal busca incorporar una prueba. “Eso no es verdad. Entonces, es triste que las conclusiones a las que ha llegado el ministro se basen en información absolutamente falsa. Ni siquiera es que es inexacta, que está livianamente separada de la realidad, que hay un error de cálculo ahí. No, esto es falso”, señaló.

“Abogado de delincuentes”

En otro punto, Humberto Abanto se refirió a la expresión “abogado de delincuentes” que usó Ernesto Álvarez en una respuesta a su publicación inicial. Abanto dijo que le sorprendió esa respuesta venga del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.

“Nosotros ejercemos la defensa y, como se lo he tenido que recordar, a los procesos van personas premunidas de la presunción de inocencia. No van delincuentes, como él dice, a menos que el ministro me pueda demostrar que ha logrado construir la pileta de la película Minority Report y tiene, pues, unos videntes echados ahí garantizándole la certeza de quién es culpable y quién es inocente”, declaró.

Abanto, además, calificó de “descomedido” el término empleado por Álvarez. “Yo le he expresado objeciones fundadas en derecho. Yo no he hecho ninguna referencia personal a él, no tengo cuestionamientos a él en ese sentido. Le puede haber dolido que le he dicho que nunca he defendido un caso, pero es verdad, es un académico y eso no tiene nada de malo. Desmerece el debate y ha generado una ola que le ha respondido con dureza”, añadió.

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