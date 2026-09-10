Patricio Arce regresa al fútbol tras recuperar su libertad: fichó por el Leones de Anccaca para afrontar la Etapa Nacional de Copa Perú 2026

Patricio Arce vuelve a la actividad futbolística después de cuatro años; su nuevo destino es el campeón de la Etapa Departamental de Puno. - Crédito: C.S.D. Leones de Anccaca

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Patricio Arce vuelve a darse una oportunidad en el fútbol, aunque no precisamente en la alta competencia. El popular ‘Pato’ se ha incorporado a C.S.D. Leones de Anccaca tras llegar a un acuerdo más que convincente. Su aparición estelar se dará en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

“Bienvenido Patricio Arce! Nos llena de mucha alegría que te unas a nuestra familia para enfrentar juntos la Etapa Nacional (Copa Perú). Con tu compromiso y corazón, seguiremos haciendo historia”, posteó la institución puneña en sus canales sociales oficiales.

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C.S.D. Leones de Anccaca representa a Puno en la Etapa Nacional de la Copa Perú. - Crédito: Difusión

Que el volante peruano se encontrase a disposición, y con carta de pase en mano, hizo más fácil agilizar las negociaciones para sumarlo a las filas de los Leones de Anccaca, que se han marcado un enorme reto: campeonar en el ‘fútbol macho’ para instalarse en el profesionalismo.

Con Arce en sus filas, el equipo puneño gana a un refuerzo con galones que no solo transmitirá liderazgo a cada uno de sus compañeros, también dotará de mayor nivel el aparato ofensivo del plantel. Mucho de lo que haga sobre el verde será fundamental para afrontar la fase decisiva de la Copa Perú.

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A sus 33 años, el ‘Pato’ cuenta con una nueva oportunidad en el fútbol local, luego de haber enfrentando problemas con la justicia hasta el punto de ser aprehendido con pena efectiva por autoría intelectual en un asesinato, aunque tiempo más tarde quedó en libertad por la anulación de la sentencia.

En C.S.D. Leones de Anccaca, vigente campeón de la Etapa Departamental de Puno, pasaron de largo ese aspecto de la vida de Arce. Hubo mayor preferencia en el lado deportivo, en el cual se ha priorizado su amplia experiencia en escenarios principales de Perú. Se espera, además, que con su llegada el club gane una mayor exposición por encima del resto de participantes.

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Patricio Arce jugó en Sport Boys, Melgar, Sporting Cristal, Carlos A. Mannucci, Academia Cantolao y recientemente, la Universidad César Vallejo. | Foto: Club UCV

Arce, talento desperdiciado

Patricio Arce puede considerarse como un futbolista fallido. Con toda la habilidad innata en sus pies, le faltó mucha cabeza para sostenerla. Los primeros chispazos de su talento surgieron en el Sport Boys durante su recorrido en la Segunda División. Ahí, el mediocentro dio rienda suelta a sus capacidades con el balón.

Sin mayor espacio de crecimiento en el Callao, Arce aceptó un traslado inmediato hacia FBC Melgar, donde alcanzó un status diferencial al coronarse campeón histórico en el Centenario del club. Aquella campaña fue muy regular en el apartado personal, registrando tres asistencias y posicionándose como un jugador significativo para Juan Reynoso.

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La eclosión del ‘Pato’, no obstante, llegó un año después cuando sacó a relucir su aptitud goleadora, la cual contribuyó para la consecución de un subcampeonato. En los años posteriores, mantuvo ese instinto atacante y mejoró sus registros en todos los sentidos.

Con un cartel distinto y reforzado ante los ojos del resto de clubes del Perú, Patricio Arce atrajo la atención seria de Sporting Cristal, que puso sobre la mesa una cantidad fuerte de dinero para contratarlo y signarlo como una incorporación significativa para su proyecto del 2019.

Patricio Arce, exfutbolista de Sporting Cristal, cuenta con una larga trayectoria en el fútbol peruano. - Crédito: Difusión

El paso que dio, sin embargo, fue más que equivocado, dado que en el Rímac no exhibió ese potencial que encandiló en Arequipa y si bien fue considerado con regularidad, sus números dejaron mucho que desear. De ahí que saliera al año siguiente al no entrar en los nuevos planes de los ‘celestes’.

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El recorrido de Arce siguió en Carlos A. Mannucci, Academia Cantolao y Universidad César Vallejo. En ninguna de esas instituciones trascendió como se esperaba.