La particular decisión de Antonio Rizola contra Brasil: “Puse a las 14 jugadoras para que sintieran la emoción de estar aquí”

El técnico de la ‘Bicolor’ sabía que enfrentaba a un equipo campeón olímpico y decidió darle protagonismo a las 14 integrantes de su plantel. (Video: Sportv2)

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Perú no pudo dar el golpe ante Brasil y cayó por un contundente 3-0, con parciales de 25-16, 25-16 y 25-15, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Sin embargo, Antonio Rizola encontró una manera particular de aprovechar el encuentro disputado en el Maracanãzinho: decidió darle minutos a las 14 voleibolistas que conforman su plantel.

El entrenador brasileño, consciente de la diferencia de jerarquía entre ambas selecciones, priorizó que todas sus dirigidas pudieran vivir la experiencia de enfrentarse a una potencia mundial como la ‘Canarinha’ en uno de los escenarios más emblemáticos del vóley. Tras el partido, Rizola explicó su decisión en conversación con SporTV.

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“Les decía a mis jugadoras al comienzo del partido: es un privilegio jugar en este templo del voleibol con Brasil y su plantel completo, un equipo campeón olímpico. Para ellas, esta es una experiencia que llevarán consigo el resto de sus vidas”, señaló el técnico de la ‘Bicolor’.

La estrategia de Rizola estuvo marcada por la intención de que ninguna integrante del plantel peruano se quedara sin disputar el encuentro. El técnico realizó modificaciones durante el partido y consiguió que las 14 voleibolistas pisaran la cancha del Maracanãzinho.

“Perú es un equipo joven, un equipo que se está consolidando; y el hecho de que entraran —vieron que hoy puse a las catorce en la cancha—, que pisaran la pista y sintieran la emoción de estar aquí, supone para mí una gran satisfacción”, explicó.

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Antonio Rizola conversando con la prensa brasileña tras el final del encuentro. Crédito: FPV

Para el entrenador, el objetivo iba más allá del resultado. Perú afronta un proceso de consolidación con un plantel joven y la posibilidad de competir frente a Brasil representaba una experiencia que podía contribuir al crecimiento de sus jugadoras.

La derrota terminó siendo clara en el marcador, pero Rizola buscó que sus dirigidas aprovecharan cada minuto de un partido que representaba uno de los mayores desafíos del campeonato. La ‘Canarinha’, además, llegaba como el principal favorito al título y había iniciado el torneo con una victoria por 3-0 sobre Venezuela.

Una experiencia ante una potencia mundial

Antonio Rizola también puso en valor el contexto en el que sus jugadoras tuvieron la oportunidad de competir. El Maracanãzinho es uno de los escenarios históricos del vóley brasileño y fue precisamente allí donde Perú se enfrentó a una selección que cuenta con varias de las principales figuras del voleibol internacional.

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El técnico consideró que estar frente a un equipo campeón olímpico podía dejar una enseñanza importante para una generación que busca recuperar protagonismo en el continente. Más allá del resultado, la intención fue que sus jugadoras sintieran la exigencia de competir ante las mejores y pudieran sumar una experiencia que les sirva para los próximos compromisos del torneo.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Perú ahora piensa en Venezuela

Tras la derrota ante Brasil, Perú deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su siguiente desafío en el Campeonato Sudamericano. La ‘Bicolor’ enfrentará a Venezuela este jueves 10 de septiembre desde las 3:00 p. m. (hora peruana).

El equipo de Rizola necesita recuperarse para mantenerse en carrera por uno de los tres cupos al Mundial 2027 que entrega el torneo. La competencia se disputa bajo el formato de todos contra todos, por lo que cada partido resulta determinante para las aspiraciones de las seis selecciones participantes.

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Después de perder ante Argentina y Brasil, Perú tendrá ahora una oportunidad importante para sumar su primera victoria en Río de Janeiro. La ‘Bicolor’ todavía deberá enfrentar posteriormente a Colombia y Chile, en dos partidos que pueden resultar decisivos para definir su posición final en la tabla.