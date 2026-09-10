Perú

Una llama terminó bebiendo cerveza durante una festividad en Cusco: autoridades buscan a responsables por presunto maltrato animal

El hecho quedó registrado en video y generó rechazo en redes sociales. La Municipalidad del Cusco tomó conocimiento del caso tras la difusión de un video y solicitó registros de las cámaras de seguridad para identificar a las personas involucradas

El video muestra a sujetos dando cerveza a una llama durante una festividad en Cusco. Las imágenes generaron rechazo y ahora son revisadas por las autoridades para determinar responsabilidades. Fuente: Latina Noticias
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Una escena registrada durante una festividad en Cusco generó indignación entre ciudadanos y usuarios de redes sociales. Un video muestra a una llama mientras integrantes de una comparsa de danzantes, presuntamente, le dan cerveza durante las celebraciones por la Virgen de Natividad.

El hecho habría ocurrido cerca del parque La Madre, donde se desarrollaba la actividad tradicional. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron cuestionamientos por el trato que recibió el animal durante la celebración.

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Ante la difusión del video, la Municipalidad Provincial del Cusco inició acciones para identificar a las personas involucradas. La comuna solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y anunció que los registros serán puestos a disposición de la Fiscalía para determinar si existen responsabilidades legales.

Dos hombres vestidos con trajes tradicionales sostienen la cabeza de una llama e introducen una botella verde en su boca
Integrantes de una comparsa en Cusco suministran cerveza a una llama durante las celebraciones de la Virgen de Natividad, hecho que investiga la Municipalidad Provincial. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Graban a sujetos dando cerveza a una llama durante festividad en Cusco

La escena ocurrió mientras distintas agrupaciones participaban en las actividades por la Virgen de Natividad, una festividad que congregó a danzantes vestidos con trajes típicos y acompañados de música tradicional. En medio de las celebraciones, una llama apareció junto a integrantes de la comparsa Capacocha.

Según las imágenes difundidas por medios nacionales, algunos participantes habrían obligado a la llama a beber cerveza durante la actividad festiva. El hecho generó rechazo en redes sociales.

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El episodio tomó relevancia luego de que el registro audiovisual comenzara a circular en redes sociales. La difusión permitió que las autoridades municipales tomaran conocimiento del caso y evaluaran las acciones que correspondían para determinar quiénes estuvieron involucrados.

Por el momento, la identificación de los responsables depende de la revisión de otros registros audiovisuales. Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho y determinar la participación de cada una de las personas que aparecen vinculadas al episodio.

Personas con trajes tradicionales andinos sostienen a una llama decorada con adornos de colores frente a una pared de metal rojo
La Municipalidad Provincial del Cusco investiga a integrantes de una comparsa por presunto maltrato a una llama durante la festividad de la Virgen de Natividad. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Municipalidad del Cusco busca identificar a los responsables

La Municipalidad Provincial del Cusco solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar donde habría ocurrido el incidente. El objetivo es obtener mayores elementos que permitan identificar a quienes habrían dado cerveza a la llama.

Juvenal Zereceda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco, calificó el hecho como maltrato animal y cuestionó que se suministrara alcohol al animal.

“Esto es maltrato animal. De todas maneras, no se le puede suministrar alcohol a un animal”, señaló el funcionario, según Latina Noticias.

Las grabaciones de las cámaras permitirán complementar el video que circula en redes sociales. Con ello, la comuna busca establecer la identidad de los involucrados y reunir elementos que puedan ser considerados dentro de las diligencias correspondientes.

El caso también puso nuevamente bajo atención el trato que reciben los animales durante actividades públicas y festividades. La investigación deberá determinar si la conducta registrada en las imágenes configura alguna infracción o responsabilidad conforme a la legislación peruana.

Dos personas con vestimenta tradicional sujetan a una llama con adornos de colores frente a una pared roja
Integrantes de una comparsa en Cusco dan de beber a una llama adornada durante las celebraciones de la Virgen de Natividad. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Caso podría llegar a la Fiscalía por presunto maltrato animal

Los registros audiovisuales que recopile la Municipalidad del Cusco serán enviados a la Fiscalía, que deberá evaluar si existen elementos para determinar responsabilidades legales por lo ocurrido con la llama.

En Perú, el maltrato animal se encuentra contemplado en el artículo 206-A del Código Penal y en la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. La normativa contempla sanciones para actos de crueldad y otras conductas que afecten el bienestar de los animales.

En este caso, además de quienes habrían participado directamente en el acto registrado, los organizadores de la festividad podrían ser considerados dentro de las investigaciones, dependiendo de los elementos que obtengan las autoridades y de las responsabilidades que determine el Ministerio Público.

Mientras continúa la recopilación de información, el video que muestra a la llama consumiendo cerveza permanece como uno de los principales elementos que motivaron la intervención municipal. La Fiscalía deberá determinar si corresponde iniciar acciones legales contra las personas que resulten responsables.

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