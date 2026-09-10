Perú

Accidente en la Vía de Evitamiento deja una mujer fallecida y cinco heridos a la altura del puente Trujillo, en el Rímac

El Minsa informó que dos de los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a una clínica cercana. Las causas del accidente aún son investigadas

Un accidente de tránsito se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura del Puente Trujillo en el Rímac. El siniestro dejó como saldo dos personas heridas, las cuales fueron trasladadas por ambulancias del Minsa a un centro de salud cercano. Exitosa
Guardar

Un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el distrito del Rímac, dejó una mujer de 40 años fallecida y cinco personas heridas. El siniestro se produjo en un tramo de la vía con dirección de norte a centro, según la información proporcionada sobre la emergencia.

El hecho movilizó a equipos de atención de emergencia hacia el lugar. Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron para brindar asistencia a las personas afectadas por el accidente.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), desplegó dos ambulancias para atender a los afectados. De acuerdo con la entidad, dos pacientes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a una clínica cercana.

La emergencia también requirió la coordinación de la Central de Regulación 106 del SAMU con los establecimientos de salud. Las causas del accidente permanecen bajo investigación y las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar información para esclarecer la secuencia de los hechos.

El accidente generó la movilización de unidades de emergencia hacia el sector. Los bomberos participaron en la atención de las personas afectadas tras el reporte recibido en la zona.

PUBLICIDAD

Investigación busca determinar las causas

La emergencia ocurrió en el Rímac y movilizó a equipos de Bomberos y del SAMU. Las cámaras de seguridad de la zona podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido. Latina Noticias
La emergencia ocurrió en el Rímac y movilizó a equipos de Bomberos y del SAMU. Las cámaras de seguridad de la zona podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido. Latina Noticias

Las causas del accidente todavía son materia de investigación. La información proporcionada señala que las cámaras de seguridad ubicadas en el sector serán relevantes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

El registro de las cámaras podría permitir reconstruir la secuencia previa al accidente y determinar las circunstancias que provocaron el despiste y la posterior afectación de los pasajeros.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso, el saldo reportado es de una persona fallecida y cinco heridos. El Minsa confirmó el traslado de dos pacientes a una clínica cercana mediante las ambulancias movilizadas por el SAMU.

1.785 personas muertas en accidentes de tránsito

Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)
Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

En lo que va del 2026, los accidentes de tránsito se han convertido en el centro de tragedias. Según cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cantidad de fallecidos en siniestros viales ha superado a los muertos por sicariato en todo el país. Entre el 1 de enero y el 16 de julio, se han contabilizado 1.785 personas muertas en accidentes de tránsito, frente a 1.362 víctimas de homicidio en el mismo período.

El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, remarcó la gravedad del fenómeno. “Desde el inicio del año hasta la fecha, 1.785 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del país”, comentó.

Lima encabeza la lista de departamentos con mayor mortalidad vial, con 294 fallecidos y 263 accidentes registrados. Le siguen la ciudad de Juliaca, con 149 muertos, y Arequipa, con 130 víctimas fatales. El fenómeno afecta tanto a grandes urbes como a ciudades intermedias y zonas rurales, donde el transporte público y particular comparte rutas con vehículos menores y peatones.

La tendencia nacional se replica en las regiones. En la sierra sur, por ejemplo, se han reportado accidentes con hasta 10 muertos en un solo hecho, una situación frecuente en rutas donde circulan combis, cústeres o buses interprovinciales.

“Esta cifra nos muestra la persistencia de este problema, pero también una ligera reducción respecto al 2025”, observó Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para el diario El Comercio.

Temas Relacionados

MinsaVía de Evitamientoaccidente de tránsitoRímacperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispondrá medidas de atención preferencial para este grupo, con orientadores en los locales

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el primer set. Tras el choque con Brasil, la ‘blanquirroja’ se mide con la ‘vinotinto’ con la obligación de ganar para seguir soñando con el Mundial. Sigue las incidencias del crucial duelo

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

El incidente ocurrió cuando un asesor se acercó al oído de la presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, mientras el senador intervenía

Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de septiembre

Una llama terminó bebiendo cerveza durante una festividad en Cusco: autoridades buscan a responsables por presunto maltrato animal

El hecho quedó registrado en video y generó rechazo en redes sociales. La Municipalidad del Cusco tomó conocimiento del caso tras la difusión de un video y solicitó registros de las cámaras de seguridad para identificar a las personas involucradas

Una llama terminó bebiendo cerveza durante una festividad en Cusco: autoridades buscan a responsables por presunto maltrato animal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

Marco Rubio en Perú: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Cifra repartidora en las Elecciones Municipales y Regionales 2026: Así calcula el JNE el reparto de regidores y consejeros

Indira Huilca presenta proyecto para derogar la ley de amnistía a policías y militares

Keiko Fujimori luego de reunión con Marco Rubio: “El Escudo de las Américas nos permitirá obtener información contra la criminalidad”

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

Cantante de Corazón Serrano confesó que postuló a Starbucks y McDonald’s antes de triunfar en la agrupación

Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos

Stephanie Cayo le confesó a Aislinn Derbez su deseo de ser madre: “Se me está antojando ya desde hace un tiempo”

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Patricio Arce regresa al fútbol tras recuperar su libertad: fichó por el Leones de Anccaca para afrontar la Etapa Nacional de Copa Perú 2026

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Aixa Vigil hizo confesión sobre el nivel de Perú en el Sudamericano de vóley 2026: “Argentina tenía miedo”

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026