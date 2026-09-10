Accidente en la Vía de Evitamiento deja una mujer fallecida y cinco heridos a la altura del puente Trujillo, en el Rímac

Un accidente de tránsito se registró en la Vía de Evitamiento, a la altura del Puente Trujillo en el Rímac. El siniestro dejó como saldo dos personas heridas, las cuales fueron trasladadas por ambulancias del Minsa a un centro de salud cercano. Exitosa

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Un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el distrito del Rímac, dejó una mujer de 40 años fallecida y cinco personas heridas. El siniestro se produjo en un tramo de la vía con dirección de norte a centro, según la información proporcionada sobre la emergencia.

El hecho movilizó a equipos de atención de emergencia hacia el lugar. Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron para brindar asistencia a las personas afectadas por el accidente.

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), desplegó dos ambulancias para atender a los afectados. De acuerdo con la entidad, dos pacientes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a una clínica cercana.

La emergencia también requirió la coordinación de la Central de Regulación 106 del SAMU con los establecimientos de salud. Las causas del accidente permanecen bajo investigación y las cámaras de seguridad de la zona podrían aportar información para esclarecer la secuencia de los hechos.

El accidente generó la movilización de unidades de emergencia hacia el sector. Los bomberos participaron en la atención de las personas afectadas tras el reporte recibido en la zona.

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Investigación busca determinar las causas

La emergencia ocurrió en el Rímac y movilizó a equipos de Bomberos y del SAMU. Las cámaras de seguridad de la zona podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido. Latina Noticias

Las causas del accidente todavía son materia de investigación. La información proporcionada señala que las cámaras de seguridad ubicadas en el sector serán relevantes para establecer cómo ocurrió el siniestro.

El registro de las cámaras podría permitir reconstruir la secuencia previa al accidente y determinar las circunstancias que provocaron el despiste y la posterior afectación de los pasajeros.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso, el saldo reportado es de una persona fallecida y cinco heridos. El Minsa confirmó el traslado de dos pacientes a una clínica cercana mediante las ambulancias movilizadas por el SAMU.

1.785 personas muertas en accidentes de tránsito

Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

En lo que va del 2026, los accidentes de tránsito se han convertido en el centro de tragedias. Según cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), la cantidad de fallecidos en siniestros viales ha superado a los muertos por sicariato en todo el país. Entre el 1 de enero y el 16 de julio, se han contabilizado 1.785 personas muertas en accidentes de tránsito, frente a 1.362 víctimas de homicidio en el mismo período.

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El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, remarcó la gravedad del fenómeno. “Desde el inicio del año hasta la fecha, 1.785 personas han perdido la vida en las carreteras y calles del país”, comentó.

Lima encabeza la lista de departamentos con mayor mortalidad vial, con 294 fallecidos y 263 accidentes registrados. Le siguen la ciudad de Juliaca, con 149 muertos, y Arequipa, con 130 víctimas fatales. El fenómeno afecta tanto a grandes urbes como a ciudades intermedias y zonas rurales, donde el transporte público y particular comparte rutas con vehículos menores y peatones.

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La tendencia nacional se replica en las regiones. En la sierra sur, por ejemplo, se han reportado accidentes con hasta 10 muertos en un solo hecho, una situación frecuente en rutas donde circulan combis, cústeres o buses interprovinciales.

“Esta cifra nos muestra la persistencia de este problema, pero también una ligera reducción respecto al 2025”, observó Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para el diario El Comercio.