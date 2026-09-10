Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

Durante la sesión, el legislador cuestionó la intervención de un trabajador mientras exponía sus observaciones al plan de trabajo presentado por la presidenta del grupo parlamentario

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El senador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) protagonizó este jueves un incidente durante una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara alta, que preside la legisladora Katherine Ampuero, cuando golpeó a un asesor que se había acercado a hablarle al oído a la parlamentaria mientras él intervenía.

Aguinaga exponía sus observaciones a un documento presentado por Ampuero, referido a las líneas de trabajo de la comisión, cuando el asesor se aproximó a la titular del grupo parlamentario. En ese momento, el senador golpeó al trabajador y le recriminó: “Me estás interrumpiendo, por favor”.

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“Perdone, presidenta, pero me hace cortar la hilación. Completamente inoportuno. Tiene que respetar cuando hay un expositor, (...) espere usted la pausa”, agregó antes de retomar sus cuestionamientos al contenido del documento.

Ampuero (Renovación Popular) había puesto a consideración de los senadores un plan de trabajo que plantea, entre otros objetivos, garantizar un acceso “rápido y eficaz” a la justicia, revisar los dictámenes procedentes de la Cámara de Diputados y fortalecer el marco normativo para brindar seguridad jurídica a los ciudadanos.

Aguinaga justificó su reacción al considerar que el trabajador lo estaba interrumpiendo mientras exponía sus observaciones ante la Comisión de Justicia

La legisladora también propuso ejercer un control político y una fiscalización con “rigor técnico”, bajo el respeto del debido proceso y el marco constitucional, además de promover audiencias públicas con los titulares de las entidades vinculadas al sistema de justicia.

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Durante su intervención, el fujimorista respaldó que la comisión busque combatir la demora en los procesos judiciales, pero pidió establecer criterios objetivos para determinar cuándo existe una actuación lenta por parte de los operadores de justicia.

“¿Cuáles son los parámetros para decir: ‘este juez o estos actores de justicia están actuando de manera lenta’?”, preguntó. Sostuvo, asimismo, que la denominada “elevada carga procesal” suele utilizarse como explicación ante las demoras y planteó establecer mecanismos para verificarla.

“A todo el mundo le dicen elevada carga procesal. ¿Cómo verificamos qué es la elevada carga procesal?”, cuestionó. El momento en que Aguinaga golpeó al asesor fue posteriormente editado de la transmisión oficial del Congreso, aunque el audio se mantuvo.

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Controversial

La polémica más reciente de Aguinaga se remonta a marzo de este año, cuando el portal de investigación La Pista Clave difundió un audio en el que intervenía para evitar el retiro de una funcionaria de EsSalud en Lambayeque.

La transmisión oficial del Congreso editó posteriormente el momento del golpe, aunque el audio del incidente permaneció disponible

La grabación registraba una conversación entre Aguinaga y un gerente de la institución, a quien le exige mantener en su cargo a Mayder Vera González, entonces jefa de la Oficina de Investigación y Docencia de la Red Prestacional Lambayeque, pese a que se había propuesto su reemplazo.

“No la saques (...), no me huevees, no la saques, nomás te digo. No hagas cambios ahorita que vas a (...) mover el gallinero”, se escucha decir. El caso motivó una denuncia ante la Fiscalía contra Aguinaga y Vera González por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo.

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El legislador negó haber cometido alguna irregularidad y afirmó que actuó para reclamar por una profesional a la que consideraba “intachable”.