Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026: fecha de inicio de venta de entradas

Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026

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Universitario de Deportes prepara la Noche de las Pumas 2026 con la expectativa centrada en la identidad del posible rival internacional para la presentación del plantel. El evento se realizaría el viernes 9 de octubre, después de la participación de las cremas en la Copa Brasilia.

La jornada también incluiría un partido previo entre dos clubes de la liga peruana. Circolo enfrentaría a Atenea o Rebaza, aunque todavía falta definir al segundo equipo.

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Posible rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026

La presentación de las ‘pumas’ tendría como encuentro central un amistoso frente a un equipo brasileño. La institución aún no oficializó el nombre del adversario ni difundió la cartelera completa de la jornada,

El rival que se perfila compite en la Superliga Brasileña, ganó la última edición del Campeonato Paranaense y terminó en el séptimo puesto de la liga nacional. Se pudo conocer que se trata de Sancor Seguros Vólei, conocido como Maringá. En su plantel figuran Bruninha, Carolina Grossi, Kyra Holt, Ana Gabriela Marcelin y Rebeca.

La programación también contemplaría actividad para las categorías de base. Uno de los partidos proyectados enfrentaría a los equipos sub-19 de Circolo y Universitario.

De confirmarse el esquema, cuatro clubes participarían de la jornada destinada a presentar oficialmente al plantel crema. El club todavía no informó los horarios de los encuentros.

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Sancor Seguros Vólei sería el rival de Universitario en su presentación oficial.

¿Cuándo se venderán las entradas?

La Noche de las Pumas 2026 tendrá lugar el 9 de octubreen el Polideportivo de Villa El Salvador. Universitario de Deportes presentará a su plantel en un evento que incluirá un amistoso internacional, que rival sería Sancor Seguros Vólei de Brasil.

Fabrizio Acerbi confirmó la sede y la fecha en una entrevista con Tribuna Crema. El dirigente adelantó que el adversario de las cremas será “uno de los mejores ocho de la liga brasileña”.

Las entradas para el evento saldrían a la venta este viernes 11 de septiembre. Aún no se informaron los precios, los puntos de venta ni las modalidades de acceso al Polideportivo de Villa El Salvador.

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Cat Flood fue presentada en la Noche de las Pumas 2025.

Fecha de la Copa Brasilia con Universitario

Universitario de Deportes jugará la Copa Brasilia como parte de su preparación antes de la próxima temporada. El equipo crema confirmó en sus redes sociales que participará en el torneo amistoso junto con Brasilia Vóley y Fluminense, dos clubes de la Superliga de Brasil.

La competencia supondrá una prueba internacional para el plantel dirigido por Francisco Hervás, que tendrá la oportunidad de medirse con rivales de la máxima categoría brasileña antes de afrontar sus siguientes retos.

Brasilia Vóley será uno de los adversarios de Universitario. El club consiguió mantenerse en la Superliga durante la última edición del campeonato y guarda una conexión reciente con el cuadro peruano por Sarah Evaristo.

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Fluminense completará el grupo de participantes en la Copa Brasilia. El equipo carioca alcanzó los cuartos de final de la Superliga en la temporada pasada y cuenta con Facundo Morando como entrenador.

El técnico argentino dirigió antes a Alianza Lima. Durante su etapa en el conjunto blanquiazul, obtuvo dos títulos nacionales consecutivos y contribuyó al tricampeonato de la institución victoriana.

Universitario jugará ante Brasilia vóley y Fluminense en el torneo amistoso Copa Brasilia. Crédito: X Universitario.