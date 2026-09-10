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Rosselli Amuruz, molesta, señala que el sueldo de alcaldesa no la beneficiaría: “¿Sabes cuánto es mi patrimonio?”

La excongresista rechazó que su postulación responda a un interés económico y atribuyó a su partido, Avanza País, la responsabilidad de explicar documentos cuestionados sobre su candidatura

La excongresista rechazó que su postulación responda a un interés económico y atribuyó a su partido, Avanza País, la responsabilidad de explicar documentos cuestionados sobre su candidatura
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La excongresista Rosselli Amuruz, quien fue tercera vicepresidenta del Parlamento anterior y ahora busca ser alcaldesa del distrito de Santa María del Mar, afirmó este miércoles que su candidatura no responde a un interés económico, sino a una “vocación de servicio”.

“¿En qué cosa yo me beneficio económicamente en ser candidata?”, respondió de forma airada durante una entrevista con la televisora Willax. “¿Sabes cuánto gana una alcaldía de Santa María? ¿Sabes cuánto es el valor de todos mis propiedades, de mi patrimonio? Ya, pues, un poco de proporción, por favor”, señaló.

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Amuruz sostuvo que su participación en las elecciones municipales de octubre próximo responde a una “pura vocación de servicio” y rechazó las acusaciones relacionadas con dos documentos que fueron presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y cuya firma y sello fueron desconocidos como propios por el notario Fernando Loayza Bellido.

La candidata señaló a la estructura de su partido, Avanza País, como la instancia que debe explicar cómo esos documentos llegaron al organismo electoral.

Rosselli Amuruz
La excongresista rechazó haber falsificado documentos usados para acreditar la residencia de integrantes de su lista de regidores ante el JNE

Según relató, entregó al partido un expediente con la documentación correspondiente a su candidatura y a la de sus regidores, y fueron los representantes de Avanza País quienes quedaron encargados de realizar los trámites ante el JNE.

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Amuruz afirmó que desconoce quién llevó los documentos a la notaría y quién incorporó posteriormente la firma y el sello cuestionados. No obstante, indicó que el trámite ante el organismo electoral requería un usuario autorizado y que, según su conocimiento, esa función correspondía a los personeros legales del partido.

La excongresista también afirmó que el presidente de Avanza País, Aldo Borrero, la tiene bloqueada y que no ha podido comunicarse con él desde que surgió el cuestionamiento.

“No me contesta”, señaló, al pedir a la organización política que muestre el documento original que recibió para determinar en qué momento fueron incorporados la firma y el sello atribuidos al notario.

En ese sentido, anunció que presentará una denuncia por estos hechos y pidió al notario que se sume a la acción legal. “El día de mañana (...) ingresa mi denuncia”, afirmó, al expresar además su solidaridad con Loayza por la utilización de una firma y un sello que, según el propio notario, no le pertenecen.

La candidata cuestionó que se pretenda atribuirle directamente la falsificación y recordó que el notario no ha señalado quién realizó la presunta adulteración.

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Amuruz responsabilizó a la estructura de Avanza País de explicar cómo llegaron al organismo electoral los documentos con una firma y un sello que el notario Fernando Loayza Bellido desconoce

Los documentos cuestionados fueron utilizados para acreditar la residencia de integrantes de su lista de regidores en Santa María del Mar. Amuruz defendió, no obstante, la legalidad de la figura del domicilio múltiple y aseguró que su propia candidatura no depende de esos documentos.

“Mi única validez para poder yo ser candidata es tener propiedad”, afirmó, al señalar que posee dos inmuebles en el balneario inscritos en Registros Públicos.

Consideró que existe una intención política de impedir su candidatura y atribuyó los cuestionamientos a una disputa política en el distrito. “Pero no van a poder, ¿saben por qué? Porque tengo propiedad (...) Yo quiero hacer la diferencia. No quiero ser el continuismo”, afirmó.

Amuruz también vinculó los cuestionamientos con una denuncia que, según dijo, presentó por un presunto tráfico de terrenos en una zona cercana al balneario. Aseguró que, después de exponer la situación, recibió amenazas y tuvo que reforzar su seguridad y la de su familia.

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