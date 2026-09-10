Día Mundial de Prevención del Suicidio: Arequipa reporta 78 casos en 2026 y preocupa situación de menores

Arequipa registró 78 suicidios en lo que va de 2026 y mantiene una de las cifras más altas del país. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Niños de 8 y 9 años y adolescentes de hasta 13 se cuentan entre las víctimas de suicidio registradas en Arequipa durante los últimos tres años, un dato que ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias de la región. En lo que va del 2026, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) contabilizó 78 casos, cifra que muestra un leve descenso frente al mismo periodo del año anterior, pero que mantiene a Arequipa entre las jurisdicciones con mayor número de registros del país, según informó la Andina Noticias.

Durante el 2025, la región reportó un total de 121 suicidios, de acuerdo con la Geresa. A nivel nacional, la cifra rondó los 574 casos, según datos del Registro Nacional de Información en Salud (Reunis), mientras que Lima contabilizó 119. La presencia de menores entre las víctimas constituye, para los especialistas, el aspecto más preocupante del fenómeno en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio.

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Pensamientos suicidas desde edades más tempranas

La coordinadora regional de Salud Mental, Juliana Valdivia Alvarado, explicó a Andina que la mayor parte de los casos consumados corresponde a varones jóvenes y adultos, aunque las mujeres presentan una mayor cantidad de intentos y acuden con más frecuencia a los servicios de salud para pedir ayuda.

La médica psiquiatra Vanessa Herrera, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, advirtió que la ideación suicida se manifiesta a edades cada vez más tempranas y que la adolescencia y la juventud constituyen etapas de particular vulnerabilidad. Entre los factores que inciden en esta problemática, mencionó las crisis familiares, el estrés académico, las dificultades para conseguir empleo y las carencias en habilidades socioemocionales.

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“Es importante volver a tejer ese tejido comunitario, escuchar más, tener una actitud compasiva y sensible”, señaló la especialista, quien remarcó que la prevención requiere la participación de toda la sociedad, además de espacios de recreación, áreas verdes y oportunidades para desarrollar habilidades emocionales.

Cambios de ánimo y aislamiento

La especialista detalló que los cambios de ánimo, aislamiento, difusión de mensajes negativos y la expresión de desesperanza son señales que con frecuencia pasan inadvertidas. A ellas se suman las dificultades en el rendimiento académico, los conflictos laborales y los cambios abruptos de comportamiento.

Ante estas manifestaciones, la especialista recomendó no minimizar el malestar emocional ni atribuirlo a una etapa pasajera. Consideró fundamental generar espacios de escucha y acompañamiento que permitan que la persona exprese lo que siente y reciba ayuda profesional a tiempo.

“Una persona con depresión, una persona con diversas situaciones difíciles en la vida, tiene tratamiento, tiene la oportunidad de recuperarse, pero es más posible cuando hay apoyo familiar, cuando hay apoyo comunitario, cuando hay apoyo laboral, cuando hay apoyo de toda la red social”, afirmó Herrera para Andina Noticias.

Contenido sensible en redes sociales

La psiquiatra también llamó la atención sobre los contenidos relacionados con el suicidio que circulan en redes sociales, cuya exposición y viralización de conductas de riesgo pueden afectar en particular a niños y adolescentes. En ese sentido, pidió a las familias que se mantengan atentas a lo que consumen y comparten sus hijos, y solicitó a los medios de comunicación informar con responsabilidad, sin sensacionalismo, imágenes del hecho ni difusión de los métodos utilizados.

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En materia de prevención, Herrera insistió en la necesidad de recuperar los vínculos familiares y comunitarios debilitados en los últimos años. Ante una crisis o un intento de suicidio, recomendó buscar atención profesional de inmediato y acudir a una emergencia hospitalaria o al centro de salud mental más cercano.

Línea de ayuda en crisis

El Ministerio de Salud ofrece orientación a través de la Línea 113, opción 5, donde profesionales escuchan y guían a quienes atraviesan una situación de crisis. “Pedir ayuda también es cuidarnos” es el lema de la campaña que impulsa el Instituto Nacional de Salud Mental junto con 19 organizaciones nacionales y regionales, entre ellas Arequipa.

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La especialista recordó que la prevención del suicidio constituye una responsabilidad colectiva y que escuchar, acompañar y orientar a tiempo puede representar una diferencia decisiva en la vida de una persona.