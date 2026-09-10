Reniec atenderá este fin de semana: 112 agencias abrirán el sábado 12 y 13 centros funcionarán el domingo 13 de setiembre en 19 regiones

Reniec ampliará su atención durante el fin de semana del 12 y 13 de setiembre para facilitar trámites vinculados con el DNI. Difusión

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ampliará su atención durante este fin de semana para facilitar a la ciudadanía la realización de trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida contempla la apertura de agencias y centros de atención en diversas regiones del país durante el sábado 12 y domingo 13 de setiembre.

La jornada especial permitirá que las personas con trámites pendientes puedan acudir a las sedes habilitadas fuera del horario habitual de la semana. El servicio incluirá tanto la atención para trámites de identificación como el recojo de documentos que ya estén disponibles.

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Para este sábado 12 de setiembre, el Reniec habilitará 112 agencias distribuidas en 19 regiones. La atención alcanzará a ciudadanos de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Loreto, Áncash, Junín, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Ucayali, Huancavelica, Madre de Dios y Amazonas.

El domingo 13 de setiembre también existirá atención presencial, aunque en un número menor de sedes. En total, funcionarán 13 centros ubicados en Piura, Lambayeque, Tumbes, Lima y Puno, con un horario establecido de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Reniec atenderá en 112 agencias este sábado 12 de setiembre

La atención del sábado comprenderá 112 agencias a nivel nacional. Las sedes estarán distribuidas en las regiones incluidas en la programación especial del Reniec, por lo que los ciudadanos deberán verificar previamente el establecimiento correspondiente antes de acudir.

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En Lima Metropolitana y Callao, el organismo habilitará seis centros para la jornada del sábado. Los puntos disponibles serán MAC Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur, MAC Ventanilla y la agencia de Miraflores.

En estas seis sedes, el horario de atención será de 8:15 a. m. a 12:45 p. m. Los ciudadanos podrán realizar trámites y recoger sus documentos de identidad.

El Reniec señaló que esta atención especial busca ampliar las alternativas para las personas que necesitan realizar gestiones o recoger su DNI durante el fin de semana. La entidad también vincula esta medida con la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Atención del domingo será en cinco regiones

RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.

El domingo 13 de setiembre, el Reniec mantendrá la atención en 13 centros ubicados en Piura, Lambayeque, Tumbes, Lima y Puno. El servicio estará disponible de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

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En Lima, los puntos habilitados para ese día serán los centros de atención de Independencia y Cercado de Lima. Los ciudadanos podrán acudir dentro del horario establecido para realizar las gestiones disponibles en cada sede.

La lista completa de agencias, centros de atención y horarios correspondientes al sábado y domingo puede consultarse en el documento oficial habilitado por Reniec.

¿Cómo verificar si el DNI está listo para recoger?

Las personas que esperan la entrega de su DNI pueden revisar el estado de su trámite mediante la plataforma oficial del Reniec. Para realizar la consulta, primero deben ingresar al servicio correspondiente e introducir su número de DNI o número de solicitud.

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Después, deben seleccionar la opción “Consultar”. El sistema mostrará los datos completos del trámite, la sede escogida para el recojo del documento y el estado de la solicitud.

Cuando el trámite figure con un avance del 100%, el sistema indicará que el DNI está listo para recoger. Esta consulta permite conocer previamente si el documento ya puede ser retirado en la sede seleccionada.