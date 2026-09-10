Cantante de Corazón Serrano confesó que postuló a Starbucks y McDonald’s antes de triunfar en la agrupación

Sharik Arévalo de Cantante de Corazón Serrano confesó que buscaba trabajo en cafeterías y cadenas de comida rápida antes de ingresar al grupo. FB.

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Una cantante de Corazón Serrano reveló que antes de ingresar a la agrupación de cumbia buscó trabajo en cafeterías y cadenas de comida rápida sin obtener éxito.

La vocalista Sharik Arévalo contó en una transmisión en vivo que, ante la falta de avances en su carrera musical, postuló a puestos en McDonald’s, Bembos y Starbucks.

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La intérprete explicó que incluso imaginaba trabajar como barista y atender a los clientes con mensajes personalizados en sus vasos. Sin embargo, no fue seleccionada en los empleos a los que aplicó y continuó realizando covers mientras buscaba otra oportunidad.

Meses después, Sharik Danae Arévalo ingresó a Corazón Serrano tras imponerse en el casting organizado por la agrupación. La joven, conocida por su paso por ’Yo soy’, afirmó que su experiencia le confirmó que cada persona tiene un camino y aconsejó no abandonar aquello que se hace con convicción.

Sharik Arévalo postuló a McDonald’s, Bembos y Starbucks

Durante un live, Sharik Arévalo recordó el período previo a su llegada a Corazón Serrano. La cantante señaló que buscó empleo en distintos establecimientos porque consideraba que su carrera musical no avanzaba como esperaba.

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“Miren, antes de ingresar a Corazón, yo estaba buscando empleo en muchos lugares. Me postulé a McDonald’s, Bembos, Starbucks. Me postulé a muchos lugares, porque yo pensaba que ya la música no iba, o sea, como que no avanzaba, pues, ¿no? Sentía que seguía haciendo lo mismo y dije: no, acá no sé qué hacer. Este, y yo quería estar en Starbucks, ser barista.”

La artista contó que insistió en su búsqueda y presentó solicitudes en diversas sedes. No obstante, no recibió una respuesta positiva en los establecimientos donde quería trabajar.

“Entonces, a cada rato. En todas las sedes que ustedes se imaginen paraba postulando. Entonces, no me aceptaba ningún trabajo. Yo dije: lo que se pierde Starbucks Cómo me subía yo solita el ánimo: ‘Lo que se pierde Starbucks, yo sería una buena barista. Le sonreiría a todos los clientes’.”

Sharik explicó que se imaginaba desarrollando tareas propias de una cafetería, como despedir a los clientes y dejar mensajes en los vasos. La cantante relató esos recuerdos con humor mientras respondía a las reacciones de sus seguidores.

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“Y les diría: vuelva pronto. Ajá. Y le pondré una carita feliz en su vaso. Eso era lo que yo pensaba, porque, o sea, yo no conseguía nada, no sabía qué hacer. Y entonces... Entonces, seguía haciendo mis covers, pero fuera de eso seguía buscando empleo en esos lugares, pues, ¿no?”.

Cantante de Corazón Serrano confesó que postuló a Starbucks y McDonald’s antes de triunfar en agrupación

La cantante continuó haciendo covers antes de ingresar a Corazón Serrano

Antes de ser elegida como nueva integrante de Corazón Serrano, Sharik Arévalo combinaba la publicación de covers con la búsqueda de trabajo. La joven dijo que atravesaba un momento de incertidumbre, pues no veía avances en el camino que había elegido dentro de la música.

El relato generó comentarios de personas que interpretaron la falta de respuesta en las empresas como parte de un destino distinto para la cantante. Sharik respondió que comparte esa idea y vinculó su experiencia con la confianza en los procesos personales.

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“‘No te aceptaban porque tu destino era otro’, dicen. Yo creo que sí. Dios tiene un plan para todos. Entonces, lo único que yo le puedo decir a las personas que tal vez creen que no es lo tuyo, si te gusta escribir y dices: esto no es lo mío, es lo tuyo. Solo tienes que hacerlo con el corazón”, expresó.

La integrante de grupo del norte recomendó a sus seguidores perseverar en aquello que les interesa, incluso si atraviesan períodos de dudas. En su mensaje, también expresó su fe como una guía para enfrentar las decisiones profesionales y personales.

“Cuando haces las cosas con el corazón, todo sale bien. Tú solo encomiéndate a Dios. Reza todos los días y pídele a Dios que tu camino vaya, pues, por el camino que es. Él ya sabe el futuro antes que tú. Tú estás yendo y él ya viene. Entonces, pues todo tiene que... Solo cree en Dios. Mientras creas en Dios, todo va a estar bien.”

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La historia de Sharik Arévalo tomó un rumbo distinto después de que Corazón Serrano abriera una convocatoria para encontrar una nueva voz. La artista participó en el proceso de selección y consiguió imponerse en la final frente a otras postulantes.

Sharik Arévalo buscó trabajo en cafeterías y cadenas de comida rápida antes de ganar el casting de Corazón Serrano.

Sharik Arévalo ganó el casting de Corazón Serrano

Corazón Serrano anunció el ingreso de Sharik Danae Arévalo el pasado 5 de abril, luego de varias semanas de audiciones y presentaciones. La final se realizó en El Remanso de Comas y fue transmitida en vivo por YouTube.

La joven fue elegida entre 14 finalistas que interpretaron temas junto a la orquesta. El jurado estuvo conformado por los hermanos Guerrero, Roberto Navarro y Danilo Segura, mientras que Jazmín Pinedo estuvo a cargo de la conducción.

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El proceso incluyó etapas a capela, interpretaciones con pista y presentaciones acompañadas por la agrupación. De acuerdo con la información compartida, las transmisiones en vivo del casting superaron las 250 mil visualizaciones.

Al escuchar su nombre como ganadora, Sharik Arévalo se emocionó y recibió el abrazo de sus compañeras finalistas. La cuenta oficial de Corazón Serrano confirmó su incorporación con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Tenemos nueva integrante, felicitaciones Sharik Danae”.

La cantante agradeció la oportunidad y reconoció que la cumbia representaba un desafío para ella. “Quiero agradecer esta oportunidad. Como había dicho, es mi primera vez cantando cumbia. Me había sentido decepcionada pensando que no lo había hecho bien o tal vez no tenía el registro que se buscaba, pero prometo esforzarme mucho y dar lo mejor de mí en cada paso, en cada cosa que haga. Prometo que voy a ser muy buena”, manifestó.

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Sharik Arévalo es elegida como nueva integrante de Corazón Serrano tras emotiva final de casting en El Remanso de Comas.