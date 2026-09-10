Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

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Hoy, jueves 10 se septiembre, seguirá la competencia con la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y Venezuela continuarán con su lucha por un boleto al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027 y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El equipo de Antonio Rizola llega a su tercera presentación con dos derrotas sufridas con las ‘albicelestes’ y brasileñas. La ‘blanquirroja’ no tiene margen de error y deberá asegurar el triunfo contra la ‘vinotinto’ para mantener vivas sus chances de acceder a la próxima Copa del Mundo.

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Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Jueves 10 de septiembre

- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

Así se jugará la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Canal TV para ver la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú y Venezuela se enfrentarán en la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, con transmisión de Latina TV en las señales 2 y 702 en alta definición. El encuentro podrá seguirse sin costo desde celulares, tabletas y computadoras a través de la aplicación y el sitio web de Latina TV.

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El partido entre la selección peruana y la ‘vinotinto’ tendrá dos opciones de emisión gratuita: la señal televisiva de Latina TV y sus plataformas digitales. Además, el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol pondrá a disposición la transmisión para quienes quieran verlo por internet.

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Así fue la dura derrota de Perú con Brasil

Perú cayó ante Brasil por 3 sets a 0 en el Maracanãzinho de Río de Janeiro, durante la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. La derrota dejó a la selección peruana en la penúltima posición de la tabla y representó su segunda caída en el torneo internacional.

El equipo dirigido por Antonio Rizola tuvo buenos arranques en los dos primeros parciales, aunque no logró sostener su eficacia ante el conjunto brasileño. Los marcadores fueron 16-25, 16-25 y 15-25.

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El próximo compromiso de Perú será ante Venezuela, este jueves 10 de septiembre desde las 15.00, hora peruana. La selección venezolana llega al partido en el último lugar de la clasificación, luego de perder 1-3 frente a Chile.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.