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Dónde ver Perú vs Venezuela HOY: canal tv online del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El sexteto nacional se ha visto sometido en sus dos primeras apariciones. No hay más margen de error. La obligación para seguir en carrera pasa por una recuperación significativa frente a la ‘vinotinto’. Conoce las señales de transmisión del cruce decisivo

Coraima Gómez, desencajada tras un rendimiento declinante en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - Crédito: AquíTVO
Coraima Gómez, desencajada tras un rendimiento declinante en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - Crédito: AquíTVO
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Perú viene dando tumbos en su ruta por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Con una configuración apagada y deslucida, ha caído con estrépito en sus dos primeras evaluaciones; ahora, la obligación pasa por vencer a Venezuela con mucha autoridad hoy, jueves 10 de septiembre. En caso ocurra lo contrario, la selección nacional encarrilará un colapso total.

Dónde ver Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El duelo entre Perú y Venezuela por la tercera jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 podrá verse por Latina TV, en las señales 2 y 702 en alta definición. La cobertura también estará disponible gratuitamente en la aplicación y el sitio web del canal, con acceso desde celulares, tabletas y computadoras.

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Además, el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el partido entre la selección peruana y la venezolana. Infobae Perú seguirá la previa y publicará el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y los cambios en la tabla de posiciones. ¡No te lo pierdas!

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Instagram Sergio Moreno.

Horario de Perú vs Venezuela por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido está fijado para las 15:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Venezuela. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Perú llega hundido y obligado a triunfar contra Venezuela en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El Campeonato Sudamericano de Vóley le está quedando demasiado grande a una selección peruana que no se halla y en cada exhibición declina con una enorme facilidad. Ese mal rendimiento, de hecho, la está llevando a una eliminación no solo segura, también bochornosa en medio de la expectación surgida en el país.

En sus dos primeros encuentros, el sexteto liderado por el veterano Antonio Rizola ha sucumbido. Aunque la aparición inicial contra Argentina fue ilusionante, ya que le arrebató el primer set con un rendimiento plausible, pronto el desenvolvimiento cayó por los suelos, lo que supuso una caída 3-1.

Campeonato Sudamericano de Vóley.
Perú fue presa fácil para Brasil. - Crédito: CSV.

Lo más sonrojante llegó en la fecha posterior cuando Perú no opuso resistencia ante Brasil y se vio superado con una facilidad impresionante. Un 3-0 contundente, con parcelas marcadas por largas distancias, significó la segunda caída en el certamen y refleja una aguda crisis para la ‘bicolor’.

A la estructura nacional no le queda más opciones si es que desea seguir en carrera. La obligación es ganarle a Venezuela en la 3era jornada y hacerlo con un nivel superlativo, algo que hasta el momento no se ha apreciado. Del criterio de Rizola, quien no deja de ser señalado por su vacilante lectura en la zona técnica, pasará el éxito de las peruanas.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Fixture restante de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Fecha 4: Perú vs Colombia — sábado 12 de septiembre, 2:30 p. m.
  • Fecha 5: Perú vs Chile — domingo 13 de septiembre, 1:00 p. m.

*Los horarios están sujetos a cambios según la duración del encuentro anterior

Nómina de convocadas de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  1. Yadhira Anchante
  2. Brenda Lobatón
  3. Aixa Vigil
  4. Lucía Magallanes
  5. Sandra Ostos
  6. Miriam Patiño
  7. Kiara Montes
  8. Claudia Palza
  9. Coraima Gómez
  10. Daniela Muñoz
  11. Saskya Silvano
  12. Rachell Hidalgo
  13. Alondra Alarcón 
  14. Andrea Villegas

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