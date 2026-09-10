Vecino agredió a escolares en Comas tras la rotura del vidrio de su ventana durante un partido de fútbol

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Un adulto se enfrentó con un grupo de escolares en una losa deportiva de Comas luego de que una pelota de fútbol rompiera la ventana de una vivienda. El incidente comenzó cuando los menores jugaban cerca de las casas ubicadas junto al espacio deportivo debido a que en unos días tenían un campeonato escolar.

De acuerdo con las imágenes de ATV, uno de los balones impactó contra la luna de una vivienda y causó daños. El hombre salió enfurecido de su domicilio para reclamar a los adolescentes. La discusión subió de tono cuando varios escolares se aproximaron y se produjo un forcejeo con uno de ellos.

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Comas: investigan pelea entre un vecino y escolares por daños en una vivienda | Foto: ATV

Agredió a menores

Las imágenes muestran al hombre de casaca negra frente a los estudiantes, mientras otros menores intentan intervenir para separarlos. En medio de los gritos, uno de los alumnos registra la escena con su celular.

Además, se visualiza que el adulto lanzó un casco contra uno de los escolares. Sin embargo, esto no fue suficiente, a los segundos se muestra que el hombre intentó acercarse a otro adolescente mientras continuaba la discusión.

La esposa del involucrado, identificada en las imágenes por llevar un polo morado, intervino durante el altercado e intentó contener al adulto, pero no lo logró a tiempo.

Comas: investigan pelea entre un vecino y escolares por daños en una vivienda | Foto: ATV

En otros momentos, se verifica que también los siguió por alrededor del espacio amenazando que los iba a golpear. A este hombre no le importó si podría golpear a las jóvenes que intentaban intervenir.

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Según el testimonio de vecinos, los balones que salen de la losa deportiva hacia las viviendas habrían ocasionado daños materiales en otras ocasiones.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación ni el Ministerio de la Mujer se han pronunciado.

Canales de ayuda

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) – 106: brinda atención prehospitalaria ante emergencias médicas, como personas heridas, desmayos, accidentes o cuadros que requieren una ambulancia.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 116: atiende incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares y otras situaciones que impliquen riesgos para las personas o sus bienes.

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: recibe alertas sobre robos, agresiones, violencia, accidentes de tránsito, disturbios y hechos que afecten la seguridad ciudadana.

Estas líneas deben usarse solo ante emergencias. No se debe llamar para realizar bromas, ya que se puede impedir la atención de personas que requieren ayuda inmediata.

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Recomendaciones

Alejar a los menores del lugar: los adultos presentes deben priorizar que los escolares se retiren de la zona de conflicto y permanezcan acompañados, en un espacio seguro.

No responder con violencia: evitar insultos, golpes o intentos de enfrentar al agresor. La discusión puede escalar y poner en riesgo a más personas.

Registrar la situación sin exponerse: si es seguro, se pueden tomar fotos o videos desde una distancia prudente. Este material puede ayudar a las autoridades a esclarecer lo ocurrido.

Informar a padres y autoridades escolares: los menores deben comunicar el hecho a sus familiares, docentes o directivos para que reciban acompañamiento y se active el protocolo correspondiente.