Perú

Laura Spoya confirma que terminó con Sebastián Gálvez y sorprende con su reacción: “Me siento alegre, vivaz”

La exMiss Perú confirmó su separación en televisión y, fiel a su estilo, tomó con humor su nueva soltería al anunciar que se abre nuevamente el “casting 2026”

Fotografía compuesta con Laura Spoya en un retrato individual a la izquierda y posando junto a Sebastián Gálvez a la derecha.
La modelo Laura Spoya confirmó la conclusión de su relación sentimental con Sebastián Gálvez. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Laura Spoya confirmó públicamente el final de su relación con Sebastián Gálvez y sorprendió por la manera en que decidió afrontar esta nueva etapa de su vida sentimental. La conductora de ‘La Manada’ habló abiertamente sobre su situación durante una reciente emisión del programa y, lejos de mostrarse afectada por la separación, aseguró sentirse alegre y con una energía diferente.

La revelación se produjo luego de que sus compañeros ya hubieran adelantado información sobre el término de su romance. La noticia había comenzado a generar comentarios después de que Gerardo Pe contara un día antes que la conductora había puesto punto final a su relación con quien era conocido públicamente como su ‘colágeno’.

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Aunque inicialmente a Laura Spoya no le agradó que la información se hiciera pública antes de que ella pudiera pronunciarse, finalmente decidió contar su versión en el programa y afrontar la situación con el característico sentido del humor que suele mostrar frente a las cámaras.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

Laura Spoya confirma el fin de su relación con Sebastián Gálvez

Durante la emisión de ‘La Manada’, Laura Spoya dejó de lado las especulaciones y confirmó que su romance con Sebastián Gálvez había llegado a su fin. La conductora aprovechó el momento para dirigirse a sus seguidores y anunciarles, de una manera bastante particular, que había iniciado una nueva etapa.

Con una sonrisa y visiblemente relajada, la exreina de belleza manifestó: “El día de hoy les voy a comunicar que han recuperado a su galáctica favorita”.

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La frase provocó reacciones entre los integrantes del programa, quienes celebraron la nueva situación sentimental de la conductora. La expresión utilizada por Laura también reflejó el tono que decidió darle a la conversación: en lugar de centrarse en la tristeza que podría generar una ruptura, prefirió asumir su soltería con humor.

La noticia tomó mayor relevancia debido a que, apenas un día antes, Gerardo Pe había adelantado que la relación había terminado. De esta manera, la confirmación de Laura llegó después de que el tema comenzara a circular públicamente y despertara la curiosidad de los seguidores de la presentadora.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

La conductora anuncia el “casting 2026” para encontrar nuevo amor

Una vez confirmada su separación, Laura Spoya sorprendió nuevamente al bromear sobre su futuro sentimental. La conductora utilizó una particular comparación para referirse a la posibilidad de conocer a nuevos pretendientes y aseguró que las oportunidades volverían a estar abiertas.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

“Bueno, se abre nuevamente el casting 2026, última etapa, último trimestre del 2026, se abre nuevamente el casting, banca de suplentes vayan calentando”, comentó la presentadora.

La declaración provocó risas en el set y reforzó la imagen de una Laura Spoya que parece estar afrontando el final de su relación desde una perspectiva desenfadada.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

Laura Spoya revela cómo se siente tras terminar su relación

Durante el programa, Gerardo Pe y Mario Irivarren también repararon en la apariencia de Laura Spoya. Ambos destacaron que la conductora lucía especialmente radiante durante la emisión, comentario que dio pie a que ella misma explicara cómo se encontraba emocionalmente. “(Qué linda has venido hoy) Sí, yo también me siento diferente, me siento alegre, vivaz”, señaló Laura.

Sus palabras marcaron otro de los momentos importantes de la conversación. La conductora no solo confirmó el término de su relación con Sebastián Gálvez, sino que también expresó sentirse en un estado de ánimo positivo.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

Magaly Medina ya había advertido señales sobre Sebastián Gálvez

Antes de que Laura Spoya confirmara públicamente la ruptura, ya habían aparecido algunas señales que despertaron sospechas sobre el estado de la relación.

Magaly Medina había comentado días antes sobre determinados movimientos realizados por Sebastián Gálvez en sus redes sociales. La periodista puso especial atención en el hecho de que el empresario había retirado varias fotografías en las que aparecía junto a Laura.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

Sin embargo, en aquel momento ambos todavía mantenían el seguimiento mutuo en las plataformas digitales, por lo que no existía una confirmación oficial de que la pareja hubiera terminado.

“Se siguen todavía, él solo dejó dos fotos. Aún se siguen, pero sacó todas las fotos, típico que tiene berrinche. ¿Es berrinche o terminaron?, no sabemos”, comentó la popular ‘Urraca’.

Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.
Laura Spoya termina con Sebastián Gálvez y asegura que está feliz: “Han recuperado a su galáctica favorita”. Captura: Youtube La Manada.

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