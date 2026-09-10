Llovizna inunda bypass de Villa María del Triunfo y restringen el tránsito en la avenida Pachacútec

El aniego obligó a restringir temporalmente el tránsito en la avenida Pachacútec (Créditos: Exitosa)

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La llovizna que cayó sobre Lima durante la noche del último miércoles provocó una fuerte acumulación de agua en un bypass de Villa María del Triunfo, donde el tránsito tuvo que ser restringido temporalmente. La emergencia se registró en la avenida Pachacútec, uno de los puntos afectados por las precipitaciones que alcanzaron diversos sectores de Lima Sur desde aproximadamente las 7 p. m.

La cantidad de líquido sobre la calzada generó dificultades para los conductores que circulaban por el lugar. De acuerdo con información de Exitosa, algunas unidades continuaron avanzando pese a las condiciones de la superficie, mientras el nivel llegó a superar la mitad de las llantas de determinados vehículos. Ante este panorama, se pidió a los usuarios de la vía extremar las precauciones y evitar exponerse a zonas anegadas.

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Mientras permanecía restringido el paso, maquinaria especializada llegó hasta el sector para ejecutar labores de drenaje. Una cisterna y motobombas fueron utilizadas con el objetivo de retirar el líquido acumulado y reducir progresivamente el aniego. Los trabajos se desarrollaron en los puntos donde se concentraba la mayor cantidad de agua.

La llovizna inundó un bypass de Villa María del Triunfo y afectó el tránsito durante la noche - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Las imágenes obtenidas durante el recorrido mostraron también una considerable acumulación en la parte superior de la estructura. La superficie quedó prácticamente cubierta, al punto de formar una extensión similar a una piscina. Pese a ello, algunos vehículos intentaban atravesar el tramo, generando desplazamientos entre zonas con distintos niveles de anegamiento.

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El escenario registrado durante la noche no sería un hecho aislado. De acuerdo con el reporte, las precipitaciones suelen ocasionar una situación similar en este punto de Lima Sur, donde la acumulación dificulta el desplazamiento vehicular. Por ello, cada episodio de lluvia o llovizna representa una complicación para quienes utilizan esta conexión vial.

De acuerdo con el medio, las precipitaciones también fueron reportadas en Villa El Salvador y otros sectores cercanos. El recorrido realizado durante la noche permitió observar las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico en distintos puntos de la zona sur de la capital. Los equipos desplazados continuaban con las labores destinadas a retirar el líquido de los sectores comprometidos.

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Las labores de drenaje continuaron mientras se buscaba recuperar la circulación en la vía - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El cierre temporal se mantuvo mientras avanzaban estas acciones. La presencia de maquinaria, una cisterna y motobombas permitió atender el aniego y trabajar en la recuperación de la vía. Entretanto, los conductores debían considerar las restricciones establecidas y manejar con especial cuidado ante la presencia de superficies cubiertas por líquido.

El episodio volvió a evidenciar las dificultades que enfrentan algunos sectores de Lima Sur cuando se presentan precipitaciones. En el caso de Villa María del Triunfo, la acumulación registrada durante la noche interrumpió temporalmente la circulación en este punto de la avenida Pachacútec, mientras se realizaban trabajos para retirar el agua y restablecer el tránsito.

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El clima en Perú

El Perú cuenta con una amplia diversidad climática: el Senamhi identifica hasta 38 tipos de clima en el territorio nacional. Esta variedad se explica principalmente por su ubicación en el Trópico de Capricornio y la presencia de la Cordillera de los Andes, factores que modifican las condiciones atmosféricas según cada región.

En la costa, que representa el 11,6 % del territorio y se extiende frente al océano Pacífico, predomina un clima árido y templado, caracterizado por la escasez de lluvias.

La sierra, ubicada alrededor de los Andes y equivalente al 28,1 % del país, presenta principalmente condiciones lluviosas y frías, influenciadas por la altitud y el relieve.

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Por su parte, la selva ocupa el 60,3 % de la superficie peruana y concentra un clima tropical, con temperaturas cálidas y abundantes precipitaciones durante gran parte del año.