Perú

Llovizna inunda bypass de Villa María del Triunfo y restringen el tránsito en la avenida Pachacútec

El aniego obligó a restringir temporalmente el paso vehicular en la avenida Pachacútec. El nivel del agua llegó a superar la mitad de las llantas de algunos vehículos

El aniego obligó a restringir temporalmente el tránsito en la avenida Pachacútec (Créditos: Exitosa)
Guardar

La llovizna que cayó sobre Lima durante la noche del último miércoles provocó una fuerte acumulación de agua en un bypass de Villa María del Triunfo, donde el tránsito tuvo que ser restringido temporalmente. La emergencia se registró en la avenida Pachacútec, uno de los puntos afectados por las precipitaciones que alcanzaron diversos sectores de Lima Sur desde aproximadamente las 7 p. m.

La cantidad de líquido sobre la calzada generó dificultades para los conductores que circulaban por el lugar. De acuerdo con información de Exitosa, algunas unidades continuaron avanzando pese a las condiciones de la superficie, mientras el nivel llegó a superar la mitad de las llantas de determinados vehículos. Ante este panorama, se pidió a los usuarios de la vía extremar las precauciones y evitar exponerse a zonas anegadas.

PUBLICIDAD

Mientras permanecía restringido el paso, maquinaria especializada llegó hasta el sector para ejecutar labores de drenaje. Una cisterna y motobombas fueron utilizadas con el objetivo de retirar el líquido acumulado y reducir progresivamente el aniego. Los trabajos se desarrollaron en los puntos donde se concentraba la mayor cantidad de agua.

La llovizna inundó un bypass de Villa María del Triunfo y afectó el tránsito durante la noche - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
La llovizna inundó un bypass de Villa María del Triunfo y afectó el tránsito durante la noche - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Las imágenes obtenidas durante el recorrido mostraron también una considerable acumulación en la parte superior de la estructura. La superficie quedó prácticamente cubierta, al punto de formar una extensión similar a una piscina. Pese a ello, algunos vehículos intentaban atravesar el tramo, generando desplazamientos entre zonas con distintos niveles de anegamiento.

PUBLICIDAD

El escenario registrado durante la noche no sería un hecho aislado. De acuerdo con el reporte, las precipitaciones suelen ocasionar una situación similar en este punto de Lima Sur, donde la acumulación dificulta el desplazamiento vehicular. Por ello, cada episodio de lluvia o llovizna representa una complicación para quienes utilizan esta conexión vial.

De acuerdo con el medio, las precipitaciones también fueron reportadas en Villa El Salvador y otros sectores cercanos. El recorrido realizado durante la noche permitió observar las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico en distintos puntos de la zona sur de la capital. Los equipos desplazados continuaban con las labores destinadas a retirar el líquido de los sectores comprometidos.

Las labores de drenaje continuaron mientras se buscaba recuperar la circulación en la vía - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.
Las labores de drenaje continuaron mientras se buscaba recuperar la circulación en la vía - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

El cierre temporal se mantuvo mientras avanzaban estas acciones. La presencia de maquinaria, una cisterna y motobombas permitió atender el aniego y trabajar en la recuperación de la vía. Entretanto, los conductores debían considerar las restricciones establecidas y manejar con especial cuidado ante la presencia de superficies cubiertas por líquido.

El episodio volvió a evidenciar las dificultades que enfrentan algunos sectores de Lima Sur cuando se presentan precipitaciones. En el caso de Villa María del Triunfo, la acumulación registrada durante la noche interrumpió temporalmente la circulación en este punto de la avenida Pachacútec, mientras se realizaban trabajos para retirar el agua y restablecer el tránsito.

El clima en Perú

El Perú cuenta con una amplia diversidad climática: el Senamhi identifica hasta 38 tipos de clima en el territorio nacional. Esta variedad se explica principalmente por su ubicación en el Trópico de Capricornio y la presencia de la Cordillera de los Andes, factores que modifican las condiciones atmosféricas según cada región.

En la costa, que representa el 11,6 % del territorio y se extiende frente al océano Pacífico, predomina un clima árido y templado, caracterizado por la escasez de lluvias.

La sierra, ubicada alrededor de los Andes y equivalente al 28,1 % del país, presenta principalmente condiciones lluviosas y frías, influenciadas por la altitud y el relieve.

Por su parte, la selva ocupa el 60,3 % de la superficie peruana y concentra un clima tropical, con temperaturas cálidas y abundantes precipitaciones durante gran parte del año.

Temas Relacionados

Villa María del Triunfoavenida Pachacúteclloviznaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en Piura este jueves 10 de septiembre? Descubre el pronóstico meteorológico

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25 % durante el día y del 25 % a lo largo de la noche

¿Cómo estará el clima en Piura este jueves 10 de septiembre? Descubre el pronóstico meteorológico

¿Hoy cielo cubierto, lloviznas y ráfagas? Así estará el clima en Lima este 10 de septiembre, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú difundió su previsión meteorológica para este jueves en distintos sectores de la capital

¿Hoy cielo cubierto, lloviznas y ráfagas? Así estará el clima en Lima este 10 de septiembre, según el Senamhi

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

El periodista deportivo analizó el presente de los jugadores ofensivos del cuadro ‘íntimo’ antes del clásico ante Universitario por el Torneo Clausura 2026

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió: “Sabemos que la altura juega”

El equipo uruguayo está en Perú y su entrenador, Marcelo Méndez, se refirió a la exigencia del duelo en Cusco ante el ‘papá’ por la Copa Sudamericana 2026

DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió: “Sabemos que la altura juega”

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Tras la dura derrota frente Brasil, Perú se jugará el todo o nada con Venezuela. Argentina, Chile, y Colombia seguirán con su lucha por un boleto al próximo Mundial

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio en Perú: ¿Cuál será la agenda que sostendrá el secretario de Estado de EE UU con Keiko Fujimori?

Marco Rubio en Perú: ¿Cuál será la agenda que sostendrá el secretario de Estado de EE UU con Keiko Fujimori?

López Aliaga enfría sus críticas a Keiko Fujimori y la seguirá respaldando: “No voy a petardear un Gobierno de 40 días”

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Perú apuesta por inteligencia satelital y ciberseguridad con el ingreso al Escudo de las Américas, según internacionalista

Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina destaca que su éxito y el de Laura Bozzo en TV no se debió a su físico: “No van a decir por su cara bonita”

Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

Magaly Medina elogia a Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, y destaca su compromiso: “Muy pocos hombres asumen eso”

Laura Spoya confirma que terminó con Sebastián Gálvez y sorprende con su reacción: “Me siento alegre, vivaz”

Hermano de Alejandra Baigorria la defiende y deja curioso mensaje: “La vida se encargará de poner a cada uno en su lugar”

DEPORTES

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

Giancarlo Granda criticó a los delanteros de Alianza Lima por presente irregular: “Si Eryc Castillo no hace gol, nadie lo hace”

DT de Montevideo City Torque dio singular concepto sobre Cienciano, pero advirtió: “Sabemos que la altura juega”

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Carlos Garcés con Infobae Perú: qué hace a Cienciano especial en Copa Sudamericana, el récord goleador en Cusco y la conexión con Alejandro Hohberg