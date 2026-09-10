Marco Rubio se reúne hoy con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desciende de la escalinata de un avión a su llegada a Lima como parte de su gira por Sudamérica. (Agencia Andina)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunirá hoy con la presidenta Keiko Fujimori Higuchi en Palacio de Gobierno, en un encuentro programado para las 10:15 a.m en la que se abordarán temas relacionados con la “alianza estratégica entre ambos países”.

Según información difundida por la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, la administración de Keiko Fujimori espera que el encuentro con el representante estadounidense permita “fortalecer la cooperación en temas considerados prioritarios para el Perú”.

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Además de vínculos comerciales y la promoción de inversiones, temas de interés para el gobierno de Estados Unidos; el Perú espera abordar otros puntos vinculados a la coyuntura más reciente para el país, como recursos para afrontar el Fenómeno El Niño, seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Desde Palacio de Gobierno se indicó que el encuentro con el secretario Rubio también contará con la participarán de integrantes del Gabinete ministerial.

Keiko Fujimori y Marco Rubio en la agenda política entre Perú y Estados Unidos

Rubio llegó anoche al país y fue recibido por el canciller Carlos Espá y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. Según declaraciones previas de Rubio, existe expectativa de trabajar con el Gobierno de Fujimori para proyectar hacia el futuro los 200 años de relación bilateral.

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El Perú y el Escudo de las Américas

En la víspera de su visita, el secretario Marco Rubio anunció por medio de una columna de opinión en el diario El Comercio la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, grupo impulsado por el gobierno de Donald Trump que pretende luchar contra organizaciones criminales transnacionales y al que la presidenta Fujimori buscó acercarse incluso en épocas de su campaña electoral.

Pese al anuncio, expertos consultados por Infobae Perú consideran que aún no queda del todo claro cuál será el nivel de participación de Estados Unidos en este esfuerzo por reducir los niveles de criminalidad en el Perú.

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El excanciller del Perú, Luis Gonzáles Posada, consideró que el ingreso del Perú a este grupo es positivo y afirmó que “un acuerdo entre el FBI, que tiene experiencia y tecnología, y la Policía Nacional del Perú, así como su capacitación, sería importante para nosotros”, en conversación a este medio.

Marco Rubio promueve la integración de Perú en el Escudo de las Américas durante su visita a Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Sin embargo, para el internacionalista Francisco Belaunde Matossian, es necesario que se tenga claridad respecto al rol que tendrá el gobierno de Estados Unidos en esta lucha que, según indicó, ha orientado a varios países de la región a optar por una “militarización”.

“Lo que sí habría que ver es esta especie de militarización, que es cierto que el Perú también está optando en esa lucha como otros países vecinos. Hasta dónde podría llegar la militarización que Estados Unidos exija. Aparentemente no habría intervención de soldados norteamericanos ni drones ni aviación norteamericana, pero en todo caso es algo que no está muy claro”, indicó el experto a este medio.

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La competencia por los minerales críticos también será relevante. Belaunde consideró que el interés de Washington por reducir su dependencia de China en ese sector puede ser aprovechado por el Perú si se traduce en inversiones reales por parte de empresas mineras estadounidenses, aunque advirtió que la explotación de esos recursos puede generar conflictos con comunidades cercanas por su potencial contaminante.

González Posada señaló que quien dirige la política exterior es el presidente de la República, mientras el canciller la ejecuta con apoyo de diplomáticos experimentados, y remarcó que la escuela diplomática peruana deberá actuar en correspondencia con los intereses nacionales.

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