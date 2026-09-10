Perú

Ya no bastará con tener investigaciones: Sunedu medirá cuántas citas reciben las universidades en su ranking bienal

El nuevo esquema del ranking universitario incorporará el total de publicaciones indexadas de cada universidad y las ordenará según su nivel de citación

Sunedu
La Sunedu es el organismo público encargado de licenciar el servicio educativo superior universitario, supervisar su calidad y fiscalizar el uso de recursos públicos y beneficios legales otorgados a las universidades. (Andina)
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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que someterá a consulta pública los indicadores que utilizará en el próximo ranking universitario, con una propuesta que permitirá distinguir las publicaciones académicas según el número de citas que reciben.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 0029-2026-SUNEDU-CD, la entidad dispuso la publicación de la metodología preliminar del ranking incluido en el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú.

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Las citas permitirán medir la repercusión de cada investigación

La propuesta incorpora el total de publicaciones indexadas de cada universidad y las diferencia de acuerdo con su nivel de citación. De esta forma, el indicador busca mostrar qué investigaciones logran mayor referencia en otros estudios científicos y académicos, más allá de la cantidad de artículos que una institución publique.

La medida no evalúa el impacto social, económico o comercial de una investigación. La citación permite identificar la repercusión de un artículo dentro de la comunidad científica: cuando otros investigadores lo incluyen como fuente en sus propios trabajos, se registra una cita. A mayor número de referencias, mayor es su presencia en el debate académico.

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Una persona sonríe mientras usa una laptop y un teléfono móvil en un escritorio; la pantalla de la laptop muestra iconos de documentos y carpetas, junto a una bandera de Perú.
La propuesta de la Sunedu busca distinguir universidades con producción científica similar pero con distinto alcance dentro de la comunidad investigadora.

Según la resolución, el uso de deciles de citación permitirá separar a universidades que presentan niveles similares de producción científica, pero cuyos artículos tienen distinto alcance. La propuesta considera que una casa de estudios puede publicar numerosos trabajos indexados, aunque otra con menor producción puede tener investigaciones más citadas y visibles.

“Permite distinguir entre entidades cuyo desempeño parece similar”, señala la resolución sobre este nuevo desglose de los resultados.

La Sunedu recibirá aportes, observaciones y comentarios de la comunidad universitaria, especialistas y ciudadanos durante 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de los indicadores y sus fichas metodológicas en el portal institucional de la entidad. Los interesados podrán presentar sus propuestas mediante la mesa de partes física, virtual o el correo rankinguniversitario@sunedu.gob.pe.

La citación ya formaba parte de los indicadores de impacto científico

El anuncio no supone que Sunedu medirá por primera vez las citas que reciben las investigaciones universitarias. Los rankings publicados en informes bienales anteriores ya incluyeron variables de impacto científico, como el índice H5, que combina la cantidad de documentos publicados con las citas acumuladas por esos trabajos.

La diferencia de la propuesta para el V Informe Bienal radica en que plantea mostrar el total de publicaciones indexadas según deciles de citación. Con ello, la entidad podrá identificar con mayor precisión qué universidades concentran artículos entre los más citados de su área y año de publicación.

UNMSM
En el ranking universitario 2025, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lideró entre las universidades públicas y la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabezó la lista de privadas.

La metodología definitiva aún no está aprobada. La Unidad de Gestión de la Información Universitaria, que depende de la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria, recibirá y evaluará los aportes antes de elaborar el documento final.

Según el ranking universitario de Sunedu publicado en 2025, San Marcos lideró entre las universidades públicas y Cayetano Heredia encabezó la clasificación privada.

Universidades públicas

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Universidades privadas

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3. Universidad Científica del Sur (UCS)

La metodología del ranking universitario no mide el impacto social, económico o comercial de una investigación y se concentra en la repercusión de los artículos en la comunidad científica.
La metodología del ranking universitario no mide el impacto social, económico o comercial de una investigación y se concentra en la repercusión de los artículos en la comunidad científica.

Qué es el ranking universitario de Sunedu

El ranking universitario de Sunedu forma parte del Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú, un documento que reúne información sobre la oferta educativa, docentes, infraestructura, investigación y otros resultados de las universidades. La Ley Universitaria establece que este informe debe incluir una clasificación basada en publicaciones indexadas, entre otros indicadores.

La Sunedu publicó su primer informe bienal en enero de 2018. Desde entonces, los rankings han usado información bibliométrica sobre producción científica, impacto de las publicaciones, excelencia internacional y patentes. La entidad señala que estos datos buscan ofrecer una referencia objetiva sobre el desempeño de las universidades en investigación.

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