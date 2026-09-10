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Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de ese día está repleta de compromisos con la participación de Cienciano en la Copa Sudamericana, así como otros enfrentamientos de la Copa Libertadores, Champions League y más

Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La jornada internacional de hoy jueves 10 de setiembre concentra dos series de cuartos de final de la Conmebol y el cierre de la primera fecha de la UEFA Champions League. Además, un jugador peruano en el extranjero podría tener minutos.

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el cuadro cusqueño intentará tomar distancia antes de la revancha en Uruguay.

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El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega tras eliminar a Botafogo con un marcador global de 6-2. No obstante, el elenco ‘ciudadano’ llegará a la altura de Cusco después de superar a Tigre por 3-1 en el resultado acumulado de los octavos de final.

En tanto, Independiente del Valle y Flamengo jugarán en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El club ecuatoriano encadena cuatro victorias consecutivas en esta Libertadores. Además, derrotó 3-1 a Macará en su partido más reciente por la competencia nacional. El ‘mengao’ afrontará este compromiso estando puntero del Brasileirao y con la intención de llegar a la final para revalidar el título continental.

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Por otro lado, la UEFA Champions League tendrá seis partidos este jueves. Primero PSV Eindhoven recibirá a Shakhtar Donetsk y Fenerbahce hará lo propio con AS Roma. Posteriormente, Manchester United, que volverá a disputar el máximo torneo europeo de clubes tras una temporada fuera del certamen, chocará con Sabah, club de Azerbaiyán que afrontará su estreno en la fase de liga, una circunstancia que marcará el duelo en Old Trafford.

Bayern Múnich iniciará su recorrido europeo en el Allianz Arena. El equipo alemán permanece invicto en el plano doméstico, con tres victorias y un empate, mientras que Bodø/Glimt llegará sin derrotas en sus seis compromisos recientes y cuenta con el antecedente de alcanzar los octavos de final de la pasada edición tras caer con Sporting de Lisboa.

Finalmente, el jugador peruano que buscará sumar minutos en el exterior es el arquero Pedro Gallese, quien aparecería como posible titular de Deportivo Cali para la visita a Millonarios.

Partido de Copa Libertadores

- Independiente del Valle vs Flamengo (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Sudamericana

- Cienciano vs Montevideo City Torque (19:30 horas / DSports)

Partidos de UEFA Champions League

- PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Fenerbahce vs AS Roma (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester United vs Sabah FC (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Bayern Múnich vs FK Bodo/Glimt (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Slavia Praga vs Lens (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Como 1907 vs Leipzig (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partido de Primeira Liga

- Estrela Amadora vs Sporting Braga (14:15 horas / Disney+)

Partido de Liga MX

- Pumas UNAM vs León (22:05 horas / TUDN, Canal 5, ViX)

Partido de Caribbean Club Championship

Salcedo FC vs Cibao FC (19:00 horas / Disney+)

Partidos de Central American Cup

- CD Marathón vs Liga Deportiva Alajuelense (20:06 horas / Disney+)

- CD Luis Ángel Firpo vs Deportivo Olimpia (22:06 horas / Disney+)

Partido de fútbol colombiano

- Millonarios vs Deportivo Cali (20:00 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Ecuador

- Astillero FC vs Universidad Católica (15:00 horas / DSports)

Partidos de Mundial Femenino Sub 20

- Corea del Norte vs Costa Rica (08:00 horas / DSports, DAZN, Paramount+)

- España vs Nueva Caledonia (08:00 horas / DAZN)

- Colombia vs Portugal (11:00 horas / DSports, DAZN, Paramount+)

- China vs Nigeria (11:00 horas / DAZN)

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