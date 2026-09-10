Magaly Medina explota en vivo por error en su programa y revela cómo su servicio comunitario la perjudica: “Pagándole capricho a alguien”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó en vivo ante una confusión con las imágenes y lanzó una inesperada explicación: debe cumplir las jornadas de servicio comunitario impuestas tras la sentencia derivada de la querella por difamación de Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Magaly Medina protagonizó un particular momento durante la reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, luego de advertir una confusión con las imágenes que aparecían en pantalla mientras comentaba las declaraciones de Julián Alexander, productor de televisión y esposo de Ethel Pozo. La conductora interrumpió su comentario para pedir que retiraran el material audiovisual que no correspondía con el tema que estaba desarrollando y terminó revelando que su ausencia por el servicio comunitario está teniendo consecuencias en la supervisión de su programa.

El episodio ocurrió en plena emisión y permitió conocer un aspecto de la nueva rutina que mantiene la periodista mientras cumple la medida judicial que le fue impuesta luego del proceso por difamación iniciado por Jefferson Farfán.

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Magaly no ocultó su molestia ante el error de coordinación y cuestionó directamente lo que estaba ocurriendo detrás de cámaras. Sin embargo, lejos de quedarse solamente en el reclamo, explicó que su ausencia física del set es precisamente una de las dificultades que enfrenta actualmente.

Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reclamó por las imágenes que aparecieron durante su comentario

La situación se produjo mientras Magaly Medina analizaba las declaraciones que había brindado Julián Alexander en el programa de María Pía. El productor había hablado sobre su relación con Ethel Pozo, las dificultades dentro de un matrimonio, las tentaciones y el compromiso que mantiene con su esposa y con los hijos de ambos.

La conductora había mostrado una opinión favorable respecto de algunas de sus declaraciones, pero en medio del desarrollo del tema tuvo que detenerse debido a las imágenes que estaban apareciendo en pantalla.

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“Bueno, pero habló largo y tendido Julián, el marido de Ethel. Sácame esas imágenes, por favor, que yo estoy hablando de otra cosa”, expresó Magaly. El reclamo evidenció que la periodista estaba pendiente de lo que ocurría en pantalla y esperaba que el material audiovisual acompañara correctamente el contenido que estaba comentando.

Pero su reacción subió de tono cuando señaló que alguien dentro del equipo había cometido el error. “Además, por favor, hay alguien ahí a quien quiero matar ahorita por haber hecho mal las cosas”, manifestó entre la molestia y el tono irónico que suele utilizar durante sus emisiones.

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Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso pasa cuando uno se va a hacer su servicio comunitario”

Después de reclamar por las imágenes, Magaly Medina explicó por qué considera que este tipo de inconvenientes pueden producirse cuando ella no se encuentra físicamente en el estudio.

La periodista hizo referencia directa a las jornadas de servicio comunitario que debe cumplir como parte de la sentencia judicial derivada del proceso iniciado por Jefferson Farfán. “Bueno, eso pasa cuando uno se va a hacer su servicio comunitario y no para acá, no está acá al mando de su programa”, señaló.

Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que su ausencia la perjudica en el trabajo

La conductora continuó hablando sobre las consecuencias que tiene esta situación en su actividad profesional. Magaly reconoció que existen aspectos que considera perjudiciales para su desempeño y que están directamente relacionados con el hecho de tener que cumplir una obligación fuera del programa.

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“Esas son las cosas en las que me perjudican, estas cosas, que debería de estar trabajando para el entretenimiento de todos ustedes”, manifestó. De esta manera, la periodista explicó que mientras debe cumplir con la medida judicial, también se ve obligada a alejarse físicamente de las instalaciones donde desarrolla su trabajo televisivo.

Su comentario mostró una de las consecuencias prácticas de las 138 jornadas de servicio comunitario que le fueron impuestas: la necesidad de distribuir su tiempo entre el cumplimiento de la sentencia y sus responsabilidades frente a las cámaras.

Aunque ‘Magaly TV La Firme’ continúa desarrollándose con normalidad, la propia conductora dejó entrever que su presencia física resulta importante para la supervisión de los contenidos y la coordinación de los elementos que aparecen durante la emisión.

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Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.

“Haciendo cosas que no son entretenidas y pagándole capricho a alguien”

Fiel a su estilo, Magaly Medina cerró su comentario con una frase cargada de ironía al referirse a las actividades que debe realizar mientras cumple la medida judicial.

“Pero bueno, eh, [se ríe] haciendo cosas que no son entretenidas y pagándole capricho a alguien”, expresó. La conductora no explicó en ese momento a quién se refería específicamente con la expresión “pagándole capricho a alguien”, por lo que sus palabras quedaron planteadas como un comentario crítico sobre la situación que atraviesa.

Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Por qué Magaly Medina debe realizar 138 jornadas de servicio comunitario?

El servicio comunitario de Magaly Medina se originó como parte de la sentencia judicial derivada de la querella por difamación presentada en su contra por el futbolista Jefferson Farfán.

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Tras perder el proceso judicial, la conductora recibió, entre las medidas establecidas, el mandato de cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.

Las labores asignadas se realizan en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el distrito de Surco. Según el contexto proporcionado sobre el cumplimiento de la sentencia, entre las actividades que realiza se encuentran trabajos de mantenimiento, además de labores de limpieza y orden dentro del recinto religioso. También tiene asignadas tareas relacionadas con el archivo de documentos parroquiales.

Por ello, la medida implica que la periodista deba dedicar parte de su tiempo a estas actividades mientras continúa con sus compromisos profesionales.

Magaly Medina revela inesperado problema en ‘Magaly TV La Firme’ por cumplir servicio comunitario tras sentencia de Jefferson Farfán. Captura: Magaly TV La Firme.